Открытое письмо преподавателей Вышки в поддержку журнала DOXA

В редакцию ТрВ-Наука пришло открытое письмо преподавателей НИУ-ВШЭ в поддержку студенческого журнала DOXA. Письмо открыто для подписания. Помочь DOXA можно по ссылке.

См. также: Открытое письмо преподавателей и журналистов в поддержку DOXA.

Мы, нижеподписавшиеся преподаватели Высшей школы экономики, заявляем о своей солидарности с нашими студентами — сотрудниками и сотрудницами журнала DOXA — которые подверглись преследованию за свою журналистскую и правозащитную деятельность.

DOXA появилась в 2017 году как инициатива студентов Вышки и сразу привлекла к себе внимание смелостью и готовностью поднимать сложные вопросы о жизни молодых людей. Такой она остаётся и сейчас. На страницах DOXA академические публикации современных философов соседствуют с текстами о повседневных проблемах студентов разных вузов. Следуя естественному стремлению к построению более справедливого мира, DOXA выступает в защиту тех, кто подвергается преследованию — будь то преподаватель, увольняемый по политическим причинам, или студент, которому угрожают отчислением. С сожалением вынуждены констатировать, что в 2021 году в России это является поводом для уголовного дела.

Мы считаем, что преподавание не сводится к передаче знаний. На занятиях мы защищаем здравый смысл и учим отличать истину от лжи, учим формировать собственное мнение и отстаивать его. Мы верим, что образование позволяет человеку стать свободнее, и считаем это важной миссией университета. Мы переживаем за наших студентов — за тех, кто учится сейчас, и за тех, кто уже выпустился. Их жизнь — это часть нашей жизни.

Уголовное преследование Армена Арамяна, Аллы Гутниковой, Владимира Метёлкина и Наташи Тышкевич противоречит здравому смыслу. Их обвиняют в «вовлечении несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, путем уговоров, предложений, обещаний, обмана, угроз или иным способом».

Основание для обвинений — ролик, где они говорили о незаконности отчислений студентов за реализацию ими права на свободу собраний и выражение своего мнения. Фактически, это преследование за выступление в защиту права молодых людей иметь и свободно выражать собственную точку зрения на происходящее в стране, в которой им предстоит жить. Трудно представить себе что-то, в большей степени противоречащее смыслу нашей работы.

Мы считаем, что это уголовное дело должно быть немедленно прекращено, а все обвинения с его фигурантов — сняты.

Мы призываем преподавателей всех вузов России присоединиться к нашему письму.

Наше будущее — это наши студенты и выпускники. И сейчас оно под угрозой.

Подписи: Порядок следования подписей — случайный. Присоединиться к письму можно, заполнив эту форму.

Вадим Школьников, Доцент, PhD, Департамент филологии Дмитрий Торшилов, доцент, кандидат филологических наук, ИКВиА Анна Иванова, Преподаватель, Институт классического востока и античности Борис Демешев, Старший преподаватель, Департамент прикладной экономики Федор Успенский, Ведущий научный сотрудник, Доктор филологических наук, Школа исторических наук Ольга Ахунова, Профессор, Доктор филологических наук, ИКВИА Лаврентин Арутюнян, Преподаватель, К. ф.-м. н., ФКН Майя Кучерская, Профессор, Школа филологических наук Мария Кречетова, Доцент Школы философии и культурологии ФГН, Кандидат философских наук, ФГН Алексей Васильев, Профессор, К. Историч. Наук, ФГН Юлия Коровина, тьютор, приглашенный преподаватель, ФМЭиМП Павел Полян (Нерлер), Директор Мандельштамовского центра, Доктор географических наук, Школа филологических наук Илья Щуров, доцент, к.ф.-м.н., кафедра высшей математики Дмитрий Козлов, научный сотрудник, кандидат ист. наук, ИГИТИ Яна Линкова, доцент, кандидат филологических наук, школа филологических наук Михаил Селезнев, доцент, к.ф.н., ФГН Олег Сериков, стажёр-исследователь, ФГН Алиса Максимова, Младший научный сотрудник, кандидат социологических наук, Институт гуманитарных историко-теоретических исследований имени А. В. Полетаева Вера Мостовая, доцент, к.ф.н., ФГН Екатерина Визирова, Старший преподаватель, ИКВиА Александра Касаткина, старший преподаватель, к.и.н., департамент истории, ВШЭ СПб Борис Фейгин, профессор, доктор наук, математический факультет ВШЭ Андрей Корбут, Старший научный сотрудник, Кандидат социологических наук, Центр фундаментальной социологии Влада Баранова, доцент, к.и.н., Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения Ян Левченко, Профессор, PhD, Факультет гуманитарных наук Нина Брагинская, главный научный сотрудник, доктор исторических наук, Институт классического Востока и античности Кристина Танис, Преподаватель, кандидат культурологии, Школа философии и культурологии Александр Гришин, Куратор курса, Департамент больших данных и информационного поиска Феликс Левин, старший преподаватель, к.и.н., департамент истории НИУ ВШЭ СПб Ксения Черкаева, Научный сотрудник, PhD, Центр исторических исследований, ВШЭ СПБ Михаил Павловец, доцент ФГН, к.филол. наук, ШФН ФГН Борис Никольский, профессор, Доктор филологических наук, ИКВИА Сергей Иванов, профессор, доктор исторических наук, ИКВИА Ольга Орлова, Приглашенный преподаватель, кандидат филологических наук, Департамент медиа Александр Резник, Доцент, кандидат исторических наук, НИУ ВШЭ СПб Кирилл Зубков, доцент, кандидат филологических наук, факультет гуманитарных наук Евгений Осин, доцент, кандидат психологических наук, департамент психологии Кирилл Левинсон, Ведущий научный сотрудник ИГИТИ, профессор школы исторических наук ФГН, кандидат исторических наук, Dr.phil., ИГИТИ, ШИН ФГН Никита Маркарян, доцент, к. ф.-м. н., факультет математики Екатерина Минеева, приглашенный преподаватель, факультет компьютерных наук, департамент больших данных и информационного поиска Артём Маевский, Научный сотрудник, к.ф.-м.н., НУЛ методов анализа больших данных Максим Артемьев, Приглашенный преподаватель, ФКН Александр Рубцов, Научный сотрудник, к.ф.-м.н., Международная лаборатория теоретической информатики Владимир Николаев, доцент, к.с.н., ФСН НИУ ВШЭ Александра Волохова, Научный сотрудник, ФКН, Центр глубинного обучения и байесовских методов Ольга Виноградова, преподавательница, Школа философии и культурологии Екатерина Визирова, Старший преподаватель, ИКВиА Евгений Смирнов, доцент, Ph.D., к.ф.-м.н., факультет математики Александр Доброхотов, профессор, доктор философских наук, Школа философии и культурологии Валентина Лазебная, Преподаватель, ИКВИА Иван Делазари, Доцент, Кандидат наук, Департамент филологии Сергей Шершаков, доцент, к.к.н., ФКН Олег Лекманов, Профессор, Доктор филологических наук, Гуманитарный факультет Елена Арманд, доцент, к.ф.н., ИКВИА Юрий Ландер, доцент, канд. филол. н., Школа лингвистики Гала Максудова-Елисеева, Преподаватель, стажёр-исследователь, ФГН, школа философии и культурологии Галина Орлова, ведущий научный сотрудник, Международный центр истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Алёна Цветкова, Приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ, Департамент больших данных и информационного поиска Валентина Апресян, профессор, доктор филологических наук, Факультет гуманитарных наук, школа лингвистики Николай Ссорин-Чайков, Доцент, PhD, Школа гуманитарных науки и искусств, Санкт Петербург Алексей Васильев, Профессор, К.историч. наук, Фгн Николай Поселягин, доцент, кандидат филологических наук, факультет гуманитарных наук Иван Никольский, Доцент, Кандидат исторических наук, ИКВиА Ольга Виноградова, преподавательница, Школа философии и культурологии Георгий Старостин, старший научный сотрудник, кандидат филологических наук, Институт классического Востока и античности Анна Грешных, Преподаватель, Школа философии и культурологии Арсений Ашуха, Стажер-исследователь, Центр глубинного обучения и байесовских методов Даниил Скоринкин, доцент, к.ф.н., школа лингвистики Василий Гончаренко, доцент, PhD, Кафедра высшей математики Сергей Лëзов, Профессор, Кандидат исторических наук, Институт классического востока и античности Ольга Ляшевская, профессор, кандидат филологических наук, факультет гуманитарных наук Александр Лифшиц, с.н.с., к.филол.н., Лаборатория лингвосемиотических исследований Софья Дымченко, Приглашенный преподаватель, Департамент больших данных и информационного поиска Илья Гурьянов, ст. преподаватель, к. филос. н., Школа философии 2017-2020 гг. Мария Майофис, доцент, кандидат филологических наук, Факультет гуманитарных наук Лев Масиель Санчес, доцент, кандидат искусствоведения, факультет гуманитарных наук Татьяна Перевышина, Приглашенный преподаватель, Департамент больших данных и информационного поиска (ФКН) Максим Федотов, старший преподаватель, департамент филологии Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств Анна Наринская, Преподаватель, Школа дизайна ВШЭ Ольга Мазо, доцент, к.ф.н., ИКВИА Марат Ровинский, проф., д.ф.-м.н., факультет математики Алексей Дунцов, ассистент, ИКВИА Михаил Шумилин, доцент, кандидат филологических наук, ИКВиА Елена Земскова, доцент, к. филол. н., школа филологический наук , факультет гуманитраных наук Наталия Слюсарь, доцент, д. филол. н., Школа лингвистики НИУ ВШЭ Анна Левинзон, преподаватель, Школа лингвистики Петр Пушкарь, доцент, к. ф.-м.н., матфак ВШЭ Елена Карпенко, Доцент, к.ф.н., школа культурологии Максим Калинин, младший научный сотрудник, Институт классического Востока и античности Виктор Димитриев, Старший преподаватель, Кандидат филологических наук, Департамент филологии Алексей Виняр, младший научный сотрудник, Лаборатория социогуманитарных исследований Севера и Арктики Сергей Локтев, Научный сотрудник, Кандидат физ. — мат. наук, Международная лаборатория Зеркальной Симметрии и Автоморфных Форм Екатерина Калеменева, старший преподаватель, кандидат исторических наук, департамент истории Елена Островская, доцент, к.филол.н., Школа филологических наук фгн Ольга Виноградова, доцент, к.ф.н., Школа лингвистики ФГН Сергей Хорошкин, профессор, дфмн, факультет математики Константин Глазков, Старший преподаватель, К.с.н., ФСН Яна Агафонова, Преподаватель, Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств Алексей Горинов, доцент, PhD, факультет математики Анна Клезович, Приглашенный преподаватель, ФКН / Департамент больших данных и информационного поиска Леонид Рыбников, доцент, к.ф.-м.н., факультет математики Лев Высоцкий, Преподаватель, Факультет компьютерных наук Михаил Даниэль, профессор, кандидат филологических наук, Факультет гуманитарных наук, школа лингвистики Михаил Финкельберг, Профессор, Ph.D., Базовая кафедра ИППИ РАН факультета математики Дмитрий Бреслер, Старший преподаватель, Кандидат филологических наук, Департамент филологии (НИУ ВШЭ (СПб)) Алексей Лявданский, старший преподаватель, ИКВИА Нина Добрушина, профессор, доктор филологических наук, Факультет гуманитарных наук, школа лингвистики Андрей Костин, доцент, к. филол. н., Департамент филологии (СПб) Варвара Жаркая, Старший преподаватель, Кандидат филологических наук, ФГН Майя Лавринович, старший научный сотрудник, кандидат исторических наук, Факультет гуманитарных наук Илья Кукулин, доцент, кандидат филологических наук, Школа филологических наук Анастасия Бонч-Осмоловская, доцент, кандидат филологических наук, Факультет гуманитарных наук, школа лингвистики Дмитрий Калугин, профессор, кандидат филологических наук, Департамент филологии Алексей Козлов, старший преподаватель, Школа лингвистики ФГН Екатерина Америк, профессор, д ф-м н, факультет математики Мария Фаликман, профессор, доктор психологических наук, департамент психологии Алина Бодрова, доцент, кандидат филологических наук, Факультет гуманитарных наук Екатерина Задирко, Старший преподаватель, Школа философии и культурологии Павел Успенский, доцент, к.ф.н., Факультет гуманитарных наук Ольга Рогинская, доцент школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, кандидат филологических наук, факультет гуманитарных наук Дмитрий Ветров, Профессор, кфмн, ФКН

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