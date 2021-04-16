Открытое письмо преподавателей Вышки в поддержку журнала DOXA

В редакцию ТрВ-Наука пришло открытое письмо преподавателей НИУ-ВШЭ в поддержку студенческого журнала DOXA. Письмо открыто для подписания. Помочь DOXA можно по ссылке.
См. также: Открытое письмо преподавателей и журналистов в поддержку DOXA.
Мы, нижеподписавшиеся преподаватели Высшей школы экономики, заявляем о своей солидарности с нашими студентами — сотрудниками и сотрудницами журнала DOXA — которые подверглись преследованию за свою журналистскую и правозащитную деятельность.
DOXA появилась в 2017 году как инициатива студентов Вышки и сразу привлекла к себе внимание смелостью и готовностью поднимать сложные вопросы о жизни молодых людей. Такой она остаётся и сейчас. На страницах DOXA академические публикации современных философов соседствуют с текстами о повседневных проблемах студентов разных вузов. Следуя естественному стремлению к построению более справедливого мира, DOXA выступает в защиту тех, кто подвергается преследованию — будь то преподаватель, увольняемый по политическим причинам, или студент, которому угрожают отчислением. С сожалением вынуждены констатировать, что в 2021 году в России это является поводом для уголовного дела.
Мы считаем, что преподавание не сводится к передаче знаний. На занятиях мы защищаем здравый смысл и учим отличать истину от лжи, учим формировать собственное мнение и отстаивать его. Мы верим, что образование позволяет человеку стать свободнее, и считаем это важной миссией университета. Мы переживаем за наших студентов — за тех, кто учится сейчас, и за тех, кто уже выпустился. Их жизнь — это часть нашей жизни.
Уголовное преследование Армена Арамяна, Аллы Гутниковой, Владимира Метёлкина и Наташи Тышкевич противоречит здравому смыслу. Их обвиняют в «вовлечении несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, путем уговоров, предложений, обещаний, обмана, угроз или иным способом».
Основание для обвинений — ролик, где они говорили о незаконности отчислений студентов за реализацию ими права на свободу собраний и выражение своего мнения. Фактически, это преследование за выступление в защиту права молодых людей иметь и свободно выражать собственную точку зрения на происходящее в стране, в которой им предстоит жить. Трудно представить себе что-то, в большей степени противоречащее смыслу нашей работы.
Мы считаем, что это уголовное дело должно быть немедленно прекращено, а все обвинения с его фигурантов — сняты.
Мы призываем преподавателей всех вузов России присоединиться к нашему письму.
Наше будущее — это наши студенты и выпускники. И сейчас оно под угрозой.
Подписи: Порядок следования подписей — случайный. Присоединиться к письму можно, заполнив эту форму.
- Вадим Школьников, Доцент, PhD, Департамент филологии
- Дмитрий Торшилов, доцент, кандидат филологических наук, ИКВиА
- Анна Иванова, Преподаватель, Институт классического востока и античности
- Борис Демешев, Старший преподаватель, Департамент прикладной экономики
- Федор Успенский, Ведущий научный сотрудник, Доктор филологических наук, Школа исторических наук
- Ольга Ахунова, Профессор, Доктор филологических наук, ИКВИА
- Лаврентин Арутюнян, Преподаватель, К. ф.-м. н., ФКН
- Майя Кучерская, Профессор, Школа филологических наук
- Мария Кречетова, Доцент Школы философии и культурологии ФГН, Кандидат философских наук, ФГН
- Алексей Васильев, Профессор, К. Историч. Наук, ФГН
- Юлия Коровина, тьютор, приглашенный преподаватель, ФМЭиМП
- Павел Полян (Нерлер), Директор Мандельштамовского центра, Доктор географических наук, Школа филологических наук
- Илья Щуров, доцент, к.ф.-м.н., кафедра высшей математики
- Дмитрий Козлов, научный сотрудник, кандидат ист. наук, ИГИТИ
- Яна Линкова, доцент, кандидат филологических наук, школа филологических наук
- Михаил Селезнев, доцент, к.ф.н., ФГН
- Олег Сериков, стажёр-исследователь, ФГН
- Алиса Максимова, Младший научный сотрудник, кандидат социологических наук, Институт гуманитарных историко-теоретических исследований имени А. В. Полетаева
- Вера Мостовая, доцент, к.ф.н., ФГН
- Екатерина Визирова, Старший преподаватель, ИКВиА
- Александра Касаткина, старший преподаватель, к.и.н., департамент истории, ВШЭ СПб
- Борис Фейгин, профессор, доктор наук, математический факультет ВШЭ
- Андрей Корбут, Старший научный сотрудник, Кандидат социологических наук, Центр фундаментальной социологии
- Влада Баранова, доцент, к.и.н., Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения
- Ян Левченко, Профессор, PhD, Факультет гуманитарных наук
- Нина Брагинская, главный научный сотрудник, доктор исторических наук, Институт классического Востока и античности
- Кристина Танис, Преподаватель, кандидат культурологии, Школа философии и культурологии
- Александр Гришин, Куратор курса, Департамент больших данных и информационного поиска
- Феликс Левин, старший преподаватель, к.и.н., департамент истории НИУ ВШЭ СПб
- Ксения Черкаева, Научный сотрудник, PhD, Центр исторических исследований, ВШЭ СПБ
- Михаил Павловец, доцент ФГН, к.филол. наук, ШФН ФГН
- Борис Никольский, профессор, Доктор филологических наук, ИКВИА
- Сергей Иванов, профессор, доктор исторических наук, ИКВИА
- Ольга Орлова, Приглашенный преподаватель, кандидат филологических наук, Департамент медиа
- Александр Резник, Доцент, кандидат исторических наук, НИУ ВШЭ СПб
- Кирилл Зубков, доцент, кандидат филологических наук, факультет гуманитарных наук
- Евгений Осин, доцент, кандидат психологических наук, департамент психологии
- Кирилл Левинсон, Ведущий научный сотрудник ИГИТИ, профессор школы исторических наук ФГН, кандидат исторических наук, Dr.phil., ИГИТИ, ШИН ФГН
- Никита Маркарян, доцент, к. ф.-м. н., факультет математики
- Екатерина Минеева, приглашенный преподаватель, факультет компьютерных наук, департамент больших данных и информационного поиска
- Артём Маевский, Научный сотрудник, к.ф.-м.н., НУЛ методов анализа больших данных
- Максим Артемьев, Приглашенный преподаватель, ФКН
- Александр Рубцов, Научный сотрудник, к.ф.-м.н., Международная лаборатория теоретической информатики
- Владимир Николаев, доцент, к.с.н., ФСН НИУ ВШЭ
- Александра Волохова, Научный сотрудник, ФКН, Центр глубинного обучения и байесовских методов
- Ольга Виноградова, преподавательница, Школа философии и культурологии
- Екатерина Визирова, Старший преподаватель, ИКВиА
- Евгений Смирнов, доцент, Ph.D., к.ф.-м.н., факультет математики
- Александр Доброхотов, профессор, доктор философских наук, Школа философии и культурологии
- Валентина Лазебная, Преподаватель, ИКВИА
- Иван Делазари, Доцент, Кандидат наук, Департамент филологии
- Сергей Шершаков, доцент, к.к.н., ФКН
- Олег Лекманов, Профессор, Доктор филологических наук, Гуманитарный факультет
- Елена Арманд, доцент, к.ф.н., ИКВИА
- Юрий Ландер, доцент, канд. филол. н., Школа лингвистики
- Гала Максудова-Елисеева, Преподаватель, стажёр-исследователь, ФГН, школа философии и культурологии
- Галина Орлова, ведущий научный сотрудник, Международный центр истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий
- Алёна Цветкова, Приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ, Департамент больших данных и информационного поиска
- Валентина Апресян, профессор, доктор филологических наук, Факультет гуманитарных наук, школа лингвистики
- Николай Ссорин-Чайков, Доцент, PhD, Школа гуманитарных науки и искусств, Санкт Петербург
- Алексей Васильев, Профессор, К.историч. наук, Фгн
- Николай Поселягин, доцент, кандидат филологических наук, факультет гуманитарных наук
- Иван Никольский, Доцент, Кандидат исторических наук, ИКВиА
- Ольга Виноградова, преподавательница, Школа философии и культурологии
- Георгий Старостин, старший научный сотрудник, кандидат филологических наук, Институт классического Востока и античности
- Анна Грешных, Преподаватель, Школа философии и культурологии
- Арсений Ашуха, Стажер-исследователь, Центр глубинного обучения и байесовских методов
- Даниил Скоринкин, доцент, к.ф.н., школа лингвистики
- Василий Гончаренко, доцент, PhD, Кафедра высшей математики
- Сергей Лëзов, Профессор, Кандидат исторических наук, Институт классического востока и античности
- Ольга Ляшевская, профессор, кандидат филологических наук, факультет гуманитарных наук
- Александр Лифшиц, с.н.с., к.филол.н., Лаборатория лингвосемиотических исследований
- Софья Дымченко, Приглашенный преподаватель, Департамент больших данных и информационного поиска
- Илья Гурьянов, ст. преподаватель, к. филос. н., Школа философии 2017-2020 гг.
- Мария Майофис, доцент, кандидат филологических наук, Факультет гуманитарных наук
- Лев Масиель Санчес, доцент, кандидат искусствоведения, факультет гуманитарных наук
- Татьяна Перевышина, Приглашенный преподаватель, Департамент больших данных и информационного поиска (ФКН)
- Максим Федотов, старший преподаватель, департамент филологии Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств
- Анна Наринская, Преподаватель, Школа дизайна ВШЭ
- Ольга Мазо, доцент, к.ф.н., ИКВИА
- Марат Ровинский, проф., д.ф.-м.н., факультет математики
- Алексей Дунцов, ассистент, ИКВИА
- Михаил Шумилин, доцент, кандидат филологических наук, ИКВиА
- Елена Земскова, доцент, к. филол. н., школа филологический наук , факультет гуманитраных наук
- Наталия Слюсарь, доцент, д. филол. н., Школа лингвистики НИУ ВШЭ
- Анна Левинзон, преподаватель, Школа лингвистики
- Петр Пушкарь, доцент, к. ф.-м.н., матфак ВШЭ
- Елена Карпенко, Доцент, к.ф.н., школа культурологии
- Максим Калинин, младший научный сотрудник, Институт классического Востока и античности
- Виктор Димитриев, Старший преподаватель, Кандидат филологических наук, Департамент филологии
- Алексей Виняр, младший научный сотрудник, Лаборатория социогуманитарных исследований Севера и Арктики
- Сергей Локтев, Научный сотрудник, Кандидат физ. — мат. наук, Международная лаборатория Зеркальной Симметрии и Автоморфных Форм
- Екатерина Калеменева, старший преподаватель, кандидат исторических наук, департамент истории
- Елена Островская, доцент, к.филол.н., Школа филологических наук фгн
- Ольга Виноградова, доцент, к.ф.н., Школа лингвистики ФГН
- Сергей Хорошкин, профессор, дфмн, факультет математики
- Константин Глазков, Старший преподаватель, К.с.н., ФСН
- Яна Агафонова, Преподаватель, Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств
- Алексей Горинов, доцент, PhD, факультет математики
- Анна Клезович, Приглашенный преподаватель, ФКН / Департамент больших данных и информационного поиска
- Леонид Рыбников, доцент, к.ф.-м.н., факультет математики
- Лев Высоцкий, Преподаватель, Факультет компьютерных наук
- Михаил Даниэль, профессор, кандидат филологических наук, Факультет гуманитарных наук, школа лингвистики
- Михаил Финкельберг, Профессор, Ph.D., Базовая кафедра ИППИ РАН факультета математики
- Дмитрий Бреслер, Старший преподаватель, Кандидат филологических наук, Департамент филологии (НИУ ВШЭ (СПб))
- Алексей Лявданский, старший преподаватель, ИКВИА
- Нина Добрушина, профессор, доктор филологических наук, Факультет гуманитарных наук, школа лингвистики
- Андрей Костин, доцент, к. филол. н., Департамент филологии (СПб)
- Варвара Жаркая, Старший преподаватель, Кандидат филологических наук, ФГН
- Майя Лавринович, старший научный сотрудник, кандидат исторических наук, Факультет гуманитарных наук
- Илья Кукулин, доцент, кандидат филологических наук, Школа филологических наук
- Анастасия Бонч-Осмоловская, доцент, кандидат филологических наук, Факультет гуманитарных наук, школа лингвистики
- Дмитрий Калугин, профессор, кандидат филологических наук, Департамент филологии
- Алексей Козлов, старший преподаватель, Школа лингвистики ФГН
- Екатерина Америк, профессор, д ф-м н, факультет математики
- Мария Фаликман, профессор, доктор психологических наук, департамент психологии
- Алина Бодрова, доцент, кандидат филологических наук, Факультет гуманитарных наук
- Екатерина Задирко, Старший преподаватель, Школа философии и культурологии
- Павел Успенский, доцент, к.ф.н., Факультет гуманитарных наук
- Ольга Рогинская, доцент школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, кандидат филологических наук, факультет гуманитарных наук
- Дмитрий Ветров, Профессор, кфмн, ФКН
Не преподавателям, а обычным ученым можно подписываться?
М-да. Всего два экономиста из 121 чел., причём один из них совместитель? (4, 11) Что за такая несчастная профессия, экономиста/финансиста/менеджера в России. По моральным качествам своим представителей (в том числе преподавателей). Мы, экономисты, несём огромную долю ответственности за всё происходящее в России.
Добавлю, что я никогда не был за Навального и не одобрял и не одобряю несанкционированных митингов. На этих митингах ОМОН выхватывает по одному из толпы и, с определённой вероятностью, делает их на всю жизнь больными людьми, изо всех сил избивая их дубинками https://www.facebook.com/currenttimetv/posts/2900018900213132 Это всё НЕ СТОИТ ТОГО. Сейчас не время.
Но если ребята — DOXA — попали в беду с этим уголовным делом, и если можно помочь им.
А когда — время? На том свете? Там — точно не будет!
«То, что сказано до «но», называется…» (Евг Ройзман, эксМэр Екатеринбурга — копирайт).
Прилюдно не с…т, даже при поддержке хороших людей.
Л.К., баррикадник 91-го.
Борисов Николай Михайлович, д.т.н., ведущий научный сотрудник и профессор МФТИ.
Поддерживаю это обращение.
Дмитрий Гончаров
проф., департамент политологии и международных отношений ВШЭ-СПб
Присоединяюсь, Татьяна Татаринова, PhD, Fletcher Jones Endowed Chair
In Computational Biology, University of La Verne, США
[…] Письмо опубликовано на сайте газеты «Троицкий вариант», в нем содержится призыв к властям прекратить […]
[…] Письмо опубликовано на сайте газеты «Троицкий вариант», в нем содержится призыв к властям прекратить […]
Всем подписавшим преподавателям — респект! Я тоже поддерживаю. Журналист по специальности, бывший учитель.
[…] подписали обращение с призывом прекратить уголовное […]