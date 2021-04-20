Кто же полетит на Марс?

Когда мы рассуждаем о технических, медицинских и экономических сложностях освоения Марса человеком1, мы невольно забываем о принципиальном вопросе: кто будут те люди, что полетят осваивать Марс вслед за профессиональными астронавтами-разведчиками?

Илон Маск планирует успеть за свою жизнь доставить на Красную планету миллион человек, чтобы создать относительно самодостаточную колонию.

Миллион — это очень много, учитывая, что на сегодняшний день в космосе побывало менее 600 человек.

В США тысячи людей подают заявки на отбор в отряд астронавтов NASA, в России на конкурс в космонавты — лишь сотни. За всю историю пилотируемой космонавтики во всех странах не наберется миллиона человек, которые написали бы заявление о том, что они хотят полететь в космос и стать астронавтом.

Несомненно, некорректно сравнивать желание профессиональной работы космонавтом и переселение на продолжительное время или навсегда на другую планету, кардинально отличающуюся от привычного мира «колыбели». Да и был ли смысл кому-либо, кроме отдельных мечтателей, без реальной возможности задумываться о реальном перемещении на Марс со всеми сопутствующими вопросами по поводу того, что останется у каждого колониста на Земле и что ему будет стоить полет в другой мир?

Но скоро этот выбор станет вполне актуальным, ведь компания Илона Маска не только доставляет профессиональных астронавтов на МКС с помощью ракеты Falcon 9 и корабля Crew Dragon, но и начинает в этом году коммерческие полеты с людьми в космос (начиная с миссии Inspiration4).

Строительство и испытания прототипов новой многоразовой сверхтяжелой ракеты и одновременно космического корабля Starship компанией SpaceX в Бока-Чика получило первое значимое признание: 16 апреля NASA объявило, что именно SpaceX получает контракт на разработку системы посадки и взлета с Луны для астронавтов на базе корабля Starship. Фиксированная стоимость контракта — 2,89 млрд долл., это означает, что «марсианский корабль» Илона Маска получил государственное финансирование.

И хотя решению этой задачи сопутствует целый ряд технических проблем, что проявляется, в том числе, в авариях при испытаниях прототипов второй ступени Starship, это реальная заявка на то, что город на Марсе стал немного ближе.

Впору «Троицкому варианту» проводить опрос не от том, кто хочет дождаться полетов людей на Марс, а о том, кто хочет реально туда полететь жить и работать. Впрочем, пока эта возможность призрачна и практически полностью связана с доверием к Илону Маску и никак иначе, мысли о будущем вызывают и предвкушение, и страх, что «он не сможет».

Пока современная космическая психология2 рассматривает людей в космосе в качестве малых изолированных групп — сравнивая космонавтов с такими же малочисленными полярниками. Сейчас можно только предполагать, как обогатит наше представление о человеке создание первого поселения вне Земли, где будут жить сначала десятки, потом сотни и тысячи людей в совершенно иных условиях, чем когда-либо в истории.

Ответов на многие вопросы, которые перед нами ставит будущее, пока еще нет, и получить их смогут только первые марсиане.

Александр Хохлов,

популяризатор космонавтики, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ

1 См. дискуссию в ТрВ-Наука № 326.

2 t.me/spacepsychology

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