Лауреаты премии Правительства РФ и премии Совета Министров СССР продолжают добиваться законной надбавки к пенсии

Лауреаты премий Правительства РФ и Совета Министров СССР, лишенные надбавки к пенсии, направили коллективное обращение советнику президента Валерию Фадееву с просьбой восстановить справедливость.

ТрВ-Наука уже рассказывал, что в 2017 году текст федерального закона в одночасье стали трактовать иначе, и о том, как отстаивали свои права Татьяна Алексеевна Иванкова, ст. науч. сотр. ГосНИИгенетики НИЦ «Курчатовский институт» [1], и Владислав Николаевич Борисов, вышедший на пенсию после многих лет работы в отделе мощных лазеров Троицкого института инновационных и термоядерных исследований [2].

Несколько лет назад ущемленные в правах лауреаты объединились в инициативную группу; сейчас она насчитывает более 50 человек из разных регионов России. Однако, к сожалению, власть до сих пор ограничивалась формальными ответами на обращения пенсионеров.

Напомним коротко предысторию. Неработающие пенсионеры, лауреаты премии Правительства РФ и премии Совета Министров СССР, более полутора десятилетий получали дополнительное материальное обеспечение (ДМО) в соответствии c Федеральным законом № 21-ФЗ от 4 марта 2002 года. Однако с середины 2017 года лауреаты, обращаясь в Пенсионный фонд, стали получать систематические отказы в назначении ДМО. Текст закона оставался неизменным, но его трактовка внезапно изменилась: все официальные инстанции стали в один голос утверждать, что словосочетание «государственные премии» понималось необоснованно расширительно — якобы правительственные премии попросту не входят в эту категорию. В итоге создалась ситуация, когда даже лауреаты одного и того же авторского коллектива оказались в неравном положении: одни продолжают получать доплату к пенсии, другим прекратили выплачивать назначенную бессрочно выплату, а третьим систематически отказывают на этапе оформления доплаты в органах Пенсионного фонда.

Ущемленные в своих правах лауреаты неоднократно подавали судебные иски. Вначале многие суды первой инстанции признавали право лауреатов на ДМО. Однако после апелляций Пенсионного фонда эти решения пересматривались. Вскоре Министерство труда и социальной защиты отменило подзаконные акты, утверждающие перечень документов, необходимых для назначения ДМО, где напрямую шла речь о дипломе лауреата премии Правительства. В конце концов Верховный суд Российской Федерации постановил, что лауреатам премии Правительства Российской Федерации назначение дополнительного материального обеспечения законодательством не предусмотрено (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации от 29.07.2019 № 78-КГ19-12).



Кроме того, лауреаты обращались с письмами в Пенсионный фонд, Минтруд, Государственную Думу и Совет Федерации, к Президенту Российской Федерации — гаранту Конституции. Примечательно, что все письма переправлялись в Минтруд, откуда приходили формальные ответы.

Постепенно лауреаты, лишенные пенсионных надбавок, начали объединять усилия. Одной из предпосылок стало общение на сайте ТрВ-Наука после публикации в июле 2018 года. Вскоре образовалась инициативная группа — сейчас она насчитывает более пятидесяти человек из разных регионов России. О достижениях лауреатов в области науки, медицины, военной промышленности, образования и культуры можно прочитать в специально созданном альбоме [3]. Координаты группы есть в редакции ТрВ-Наука. Если вы хотите присоединиться к группе, напишите, пожалуйста, нашему корреспонденту Алексею Огнёву, который следит за этой темой: alexey.ognyov@gmail.com.

1 марта инициативная группа отправила аргументированное коллективное письмо председателю Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека В. А. Фадееву [4].

В нем отмечается, что концепция назначать ДМО лауреатам правительственного уровня была заложена в Федеральный закон №21-ФЗ изначально — это следует из стенограммы обсуждения законопроекта в Госдуме. Кроме того, инициативная группа подчеркивает: «Вплоть до выпуска приказа №552н от 01.08.2019, Минтруд РФ не подготовил в окончательном виде законодательную базу для лишения права на ДМО лауреатов премии Правительства РФ и Совета Министров СССР. Создалась ситуация, когда органы государственной власти прекратили исполнение своих же нормативно-правовых актов и лишь спустя 2 года юридически оформили отказы в назначении и выплате ДМО. Но отказ, обоснованный на нормативно-правовых актах более позднего происхождения, неправомерен, т.к. по Конституции Российской Федерации закон, ухудшающий положение человека, обратной силы не имеет».

Вкратце изложим хронику предыдущих коллективных обращений.

Первое из них, в августе 2019 года, было адресовано президенту РФ как гаранту конституционных прав граждан [5]. Под письмом стояло 18 подписей. Но ко всеобщему удивлению, в ответ на это письмо лауреаты получили стандартный текст из Минтруда [6]. Суть сводилась к тому, что вопросы назначения и выплаты ДМО, контроль за деятельностью Пенсионного фонда РФ, а также оценка или отмена его решений не относятся к компетенции министерства.

В сентябре 2019 года инициативная группа начала отправлять коллективные обращения в Государственную Думу. Первое из них было адресовано председателю Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову [7]. В ответном письме депутат указал, что Госдума «не вправе вмешиваться в компетенцию органов государственной власти» [8], и, в свою очередь, перенаправил обращение в Минтруд. На сей раз в ответе властей было прямо сказано, что в течение 15 лет надбавки к пенсии, по сути дела, выплачивались по ошибке: круг лиц, имеющих право на ДМО, был необоснованно расширен, и одни пенсионные органы «руководствовались исключительно нормой Закона», а другие — телетайпограммой Минтруда и ПФР (примечательно, что о постановлении и приказе с перечнями документов речь не шла). При этом «гражданам, которым пенсионными органами ДМО было назначено без законных на то оснований, выплата ДМО продолжена в виду отсутствия какой-либо вины с их стороны» [9].

Осенью 2019 года по просьбе лауреатов фракция КПРФ инициировала законопроект № 792111-7 о внесении поправок в Федеральный закон № 21-ФЗ с целью законодательно закрепить право на ДМО для лауреатов премий правительственного уровня. Однако его рассмотрение даже в первом чтении многократно откладывалось и не состоялось до сих пор.

В ноябре 2020 года инициативная группа направила коллективное обращение председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину [10]. Под ним стояло уже более 50 подписей. Сославшись на основной закон страны, лауреаты подчеркнули, что в соответствии с Конституцией «Российская Федерация как правовое и социальное государство не может произвольно отказываться от выполнения взятых на себя публично-правовых обязательств, поскольку в противном случае подрывается авторитет государственной власти, уважение граждан к закону». Ответ вновь пришел из Минтруда. Там было сказано, что «начиная с 2017 года практика применения Федерального закона № 21-ФЗ органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, приведена к единообразию» [11].

К сожалению, за время этой переписки с официальными инстанциями ушли из жизни двое лауреатов, состоявших в инициативной группе: Валентин Алексеевич Носкин, лауреат премии Правительства РФ в области образования, и Вячеслав Васильевич Белоусов, лауреат премии Правительства РФ в области печатных СМИ. Светлая им память.

А. О.

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