2021: ГОД НАУКИ или БОРЬБЫ С НЕЙ?

03.03.2021 /  Клуб «1 июля» /  5 комментариев

Пришла весна, а с ней и весеннее обострение. В первый же день властями сделан очередной шаг в направлении уничтожения российской наук — отменены уже объявленные по инициативным проектам . Отменены — вопреки громогласно данным обещаниям сохранить эти конкурсы при объединении РФФИ и . Отменены — в разгар подачи заявок, когда на них уже потрачены немалые силы и время. Отменены — несмотря на многочисленные обращения самых разных слоев научной общественности, подтверждающие необходимость именно таких проектов, нацеленных на поддержку самостоятельно выбранных тем и обставленных минимумом бюрократических требований. Отменены — несмотря на торжественно объявленный «год науки» и показную гордость ее последними достижениями. Видимо, страны считает полное игнорирование научного сообщества и наплевательское отношение к труду как отдельных ученых, так и целых коллективов, адекватным способом отметить эту «славную дату».

Больше всего раздражает в этой гнусной истории желание властей работать с учеными в режиме спецопераций, с неожиданными поворотами, с постоянной подтасовкой фактов, ложью и дезинформацией. Это и странно, и возмутительно — поскольку наука в России критична для существования государства, необходима для выживания и даже просто для самоидентификации страны при сложившейся расстановке сил. По чисто внутренним причинам наука является наименее коррумпированной сферой деятельности — и в первую очередь это связано с сохранением в ней самоуправления и института личной репутации. Непрекращающееся наступление бюрократии в значительной степени отражает именно стремление уничтожить в стране последние оплоты чести, самостоятельности и независимого мышления. Вместо лицемерных заявлений о поддержке должны прямо сказать, что в России нельзя заниматься фундаментальной наукой, а научной молодежи следует либо уезжать, либо менять место приложения своих сил.

Наука не может быть конкурентоспособной в условиях постоянного унижения и обмана. Отношение к ученым как к врагам народа недальновидно, деструктивно и просто глупо. Рано или поздно от этой политики придется отказаться — но чем позже это произойдет, тем более низкой будет точка старта для восстановления.

Мы сознаем, что это глас вопиющего в пустыне, но в очередной раз предлагаем российским властям одуматься и изменить свое отношение к отечественным ученым, отказаться от диктата посредственностей и околонаучных проходимцев, вступить в диалог с собственным научным сообществом и начать воссоздавать, а не разрушать ту среду, в которой оно может существовать и плодотворно работать.

Клуб «1 июля»

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5 Комментария(-ев)
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рабочий
рабочий
1 день назад

«…чиновники должны прямо сказать, что в России нельзя заниматься фундаментальной наукой…». А то если не сказать, у кого-то могут появиться сомнения?

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Леонид Коганов
Леонид Коганов
21 часов(-а) назад

https://www.mk.ru/politics/2021/03/02/sovetskaya-plesen-vzbuntovalas-protiv-reformy-serdyukova-grozyashhey-aviapromu-rossii.html
Л.К.

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Y. V.
Y. V.
13 часов(-а) назад

Ничего хорошего в закрытии РФФИ нет, но вроде как РНФ обещает полный аналог запустить:https://www.rscf.ru/news/found/o-planakh-rossiyskogo-nauchnogo-fonda-po-obyavleniyu-novykh-konkursov/?fbclid=IwAR1SBYqnn6kHrjPNuba1vU3uApfK0mwHA2OHwajn5lkdZNf5mg07RiYr61c#
не понятно зачем вообще последний й РФФИ_а запускали, если всем было понятно, что он закрывается…завяки все равно придётся под новые формы переделывать…

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01.01.09
01.01.09
13 часов(-а) назад
В ответ на:  Y. V.

Так требовали же объявить конкурс — вот и объявили. Если бы требовали провести…
(бухг.)

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Лёня
Лёня
12 часов(-а) назад

Год Науки означает, видимо, что этот год послужит нам наукой.

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