Открытое письмо сотрудников Института мировой культуры МГУ ректору и Ученому совету университета

Глубокоуважаемый Виктор Антонович!

Глубокоуважаемые члены Ученого совета!

В настоящее время Институт мировой культуры (ИМК) МГУ имени М. В. Ломоносова оказался под угрозой закрытия и расформирования.

Вот уже четвертый год коллектив ИМК вынужден существовать в состоянии постоянной административной и психологической неопределенности. К сожалению, с 2017 года, с момента кончины академика РАН Вяч. Вс. Иванова, руководство университета не назначает новое руководство ИМК — даже в формате исполнения обязанностей.

Осенью 2020 года в институте прошли сокращения — уволены все совместители, а это около 40% сотрудников; ряд штатных сотрудников не проведен по конкурсу и уже 4 месяца не получает жалованье. Результатом стало разрушение структуры Института (некоторые отделы фактически перестали существовать), коллектив лишился ведущих специалистов.

Однако и в этих условиях сотрудники продолжают работать, в том числе в рамках общеуниверситетских проектов. В частности, 26 октября 2020 года ИМК провел традиционные для всех подразделений МГУ Ломоносовские чтения, на которых были прочитаны 10 докладов, осветивших последние результаты деятельности сотрудников Института по самым разнообразным направлениям (с перечнем докладов можно ознакомиться на сайте института [1]).

Стоит отметить, что около двух десятков проектов ИМК были поддержаны грантами российских научных фондов: РНФ, РФФИ, РГНФ. В настоящее время при поддержке РНФ продолжается работа по развитию информационной системы «Сравнительная поэтика и сравнительное литературоведение» (материал об итогах первого трехлетнего этапа работы публиковался в газете «Троицкий вариант — Наука» [2]), в процессе реализации — стиховедческий проект, поддержанный молодежной президентской программой РНФ.

Растет число публикаций сотрудников ИМК в журналах, индексируемых Scopus и WoS (с 2015 года их без малого 100), в том числе публикаций на иностранных языках; сотрудники являются научными экспертами отечественных и зарубежных научных фондов, а также более двух десятков рецензируемых, включая зарубежные, журналов. Проделана огромная работа по изучению и документированию малых языков. За последние 5 лет проведены 34 полевые экспедиции по сбору языковых и культурологических данных.

Высокий научный престиж Института подтверждают его прочные контакты с крупнейшими научно-образовательными центрами России, Европы и США.

Мы убеждены, что закрытие ИМК МГУ станет актом уничтожения сформированной и эффективно работающей отечественной научной школы, созданной и действующей в рамках камерного структурного подразделения (отнимающего в общем бюджете МГУ считаные доли процента), приведет к безжалостному разрыву налаженных научных связей, на установление которых в гуманитарных областях знания уходят десятилетия.

Хотелось бы верить, что через два года Институт сможет отметить свой юбилей — 30 лет. Несмотря на административные сложности и кадровые потери, коллектив полон планов и продолжает научные исследования. Опираясь на результаты многолетней научно-исследовательской работы, сотрудники Института готовы организовать и педагогическую деятельность. ИМК мог бы стать центром по изучению научного наследия академика РАН Вяч. Вс. Иванова, имя которого сотрудники института, обращаясь к ректору, просят присвоить подразделению. ИМК надеется вступить в четвертое десятилетие своей истории в полном соответствии с самыми высокими требованиями, предъявляемыми временем к научно-педагогическому составу Московского государственного университета.

Научный коллектив ИМК просит:

сохранить Институт мировой культуры как цельное и самостоятельное подразделение;

присвоить Институту имя его основателя академика Вяч. Вс. Иванова;

создать комиссию по урегулированию сложившейся ситуации, с привлечением уполномоченных общим собранием Института 12.10.2020 сотрудников, а также председателя профкома первичной профсоюзной организации работников МГУ профсоюза «Университетская солидарность» В. А. Скобеевой и заместителя председателя профсоюза М. С. Лобанова.

С уважением,

коллектив ИМК МГУ

Краткая справка об истории и текущей деятельности Института мировой культуры МГУ

Институт мировой культуры МГУ имени М. В. Ломоносова был создан 28 лет назад как центр междисциплинарного диалога представителей разных гуманитарных дисциплин под руководством всемирно известного лингвиста и семиотика академика РАН Вяч. Вс. Иванова (1929–2017). Он возглавлял Институт вплоть до своей кончины.

В момент создания небольшое учреждение с финансированием госзадания в объеме 15–20 бюджетных ставок объединило крупнейших отечественных ученых-гуманитариев, основателей научных школ: С. С. Аверинцева (заведующий отделом христианской культуры), А. Я. Гуревича (заведующий отделом европейских культур), Ю. М. Лотмана (заведующий отделом русской культуры), позднее — А. Е. Кибрика (заведующий отделом лингвокультурной экологии), а также П. П. Гайденко, М. К. Трофимову, Т. В. Цивьян, О. А. Седакову, М. И. Шапира, А. М. Лидова и других ярких российских ученых-гуманитариев разных поколений, их учеников и последователей.

Задачей Института всегда было и пока еще остается осуществление фундаментальных инновационных исследований по широкому спектру гуманитарных дисциплин, прежде всего в тех областях, которые не связаны прямо с комплексными тематиками больших научных подразделений или учреждений (университетских факультетов, институтов РАН). Институт мировой культуры является уникальным центром, который сохраняет и развивает лучшие традиции русской и мировой гуманитаристики, — прежде всего наследие московско-тартуской семиотической школы, одним из основателей которой был Вяч. Вс. Иванов, русского формализма, квантитативного и вероятностного стиховедения (от Андрея Белого до А. Н. Колмогорова). Всемирная известность и значение этих школ подчеркивается их общепринятым английским названием «Russian Theory»: для всего мира это — главная линия в развитии русских гуманитарных наук. Важная составная часть научной стратегии Института — смычка гуманитарных и точных, а также естественных наук. Институт исследует коды и механизмы культуры для выявления и систематизации как универсальных, так и локальных семиотических систем в языке, литературе, искусстве, ритуале в их синхронных и диахронных связях. Общей задачей Института является создание широкого свода знаков и символов в форме расширенного словника — Симболярия, реализованного в виде компьютерной базы мультидисциплинарных данных. Кроме того, каждый отдел ведет фундаментальную работу по основному титульному направлению, объединяя усилия ученых: лингвистов, литературоведов, историков, искусствоведов, философов, фольклористов. Особое место в тематике работ занимает концептуальное и историко-архивное изучение вклада отечественных ученых в мировую науку. Об исследовательском поиске, осуществляемом в Институте, свидетельствуют выпуски непериодического сериального издания Института «Антропология культуры» (были подготовлены 5 выпусков совокупным объемом более 1500 страниц). По уровню опубликованных в этих выпусках научных статей «Антропология культуры» не только не уступает серийным изданиям (например, «Вестникам») ряда крупных гуманитарных факультетов МГУ, но зачастую их превосходит. Велик объем и отдельно публикуемых трудов: под грифом МГУ только с 2015 года вышел в свет десяток коллективных и индивидуальных научных монографий.

Институт сотрудничает с крупнейшими научно-образовательными центрами в России и за рубежом: в частности, с институтами РАН (институты языкознания, славяноведения, мировой литературы, русского языка, Музей минералогии РАН); Амстердамским университетом в рамках Dutch Russian Research Cooperation (проект РФФИ «Дело авангарда», 2006–2008); Институтом финно-угроведения/уралистики Гамбургского университета в связи с проектом «Грамматические описания, корпуса и языковые технологии для языков коренных народов Северной Евразии» (2016–2033); университетами Марбурга (Германия) и Париж IV Сорбонна, а также Национальным центром научных исследований (Франция) (международный исследовательский проект «Luwili – Luwian religious discourse between Anatolia and Syria»; с 2010 года — проект «Verbal valency in the languages of the world» под эгидой Института Макса Планка в Лейпциге и ряд других).

Во время полевых экспедиций за последние 5 лет изучались 12 малых языков и диалектов Дагестана, Удмуртии, Пермского края, Таймыра, Ямало-Ненецкого автономного округа, устьянский говор русского языка (Архангельская область), фольклор и традиции малых социально-этнических групп Забайкалья и других регионов (в Забайкальском крае, Омской области, трех регионах КНР, Монгольской Народной Республике, Казахстане, Австралии, Уганде). Эти полевые исследования имеют первостепенную значимость, поскольку во многих случаях родной язык и культурные традиции уже не передаются следующему поколению.

Институт мировой культуры — это живой организм, слаженная, высококвалифицированная команда, которая приносит пользу фундаментальной науке МГУ и готова приносить ее в будущем.