За вашу и нашу свободу

События в Беларуси не могли оставить равнодушными ни белорусских ученых, ни ученых других стран мира. Откликнулись на происходящее и россияне. 13 сентября 2020 года на сайте Scientific.ru было опубликовано заявление российских ученых о Беларуси [1]. На момент выхода газеты под заявлением стоят более 500 подписей, в том числе десяти академиков и двенадцати членов-корреспондентов РАН.

Заявление российских ученых о Беларуси

Мы, российские ученые, с тревогой и надеждой следим за событиями в Беларуси.

Наши друзья и коллеги из соседней страны столкнулись с беспрецедентными фальсификациями в ходе выборов главы государства. Значительная часть белорусского общества не признает Александра Лукашенко легитимным президентом. Граждане Беларуси оскорблены обманом и игнорированием их политической воли; они выходят на улицы, чтобы отстоять свое право голоса.

Наше дело — наука — несовместимо с сознательной ложью. Мы солидарны с тем массовым неприятием официальной лжи, которое демонстрирует белорусское общество. Мы восхищены исключительной выдержкой и самоорганизацией участников мирных протестных акций. Они показывают миру всё новые примеры мужества и самопожертвования ради утверждения принципов разума, гражданской ответственности и человеческого достоинства.

Для нас, ученых, именно объективные факты, доступные для всеобщей проверки, служат фундаментом познания и практики. Решение любых проблем начинается с получения достоверных фактов, позволяющих непредвзято прояснить ситуацию, отделить истину от лжи. Именно поэтому мы считаем, что честные и открытые выборы, способные объективно показать волю граждан Беларуси, — это естественный путь для вывода страны из нынешнего кризиса. Мы солидарны с белорусскими гражданами, выступающими за проведение таких выборов.

К сожалению, в этой непростой ситуации власти Республики Беларусь отказываются от любого диалога с обществом, делая ставку на насилие и угрозы. Мы каждый день с горечью узнаём о новых преследованиях граждан соседней страны, о произволе ее силовиков. Мы возмущены фактами чудовищных издевательств и пыток, которым подверглись сотни жителей Беларуси. Ответственность за эти преступления, творимые сотрудниками «правоохранительных органов», лежит на нынешнем руководстве белорусского государства. У государственного террора нет и не может быть перспективы: эскалация лжи и насилия — это путь в никуда.

Зная об этих событиях, мы возмущены решением руководства России о признании Александра Лукашенко избранным президентом Беларуси. Мы требуем отменить это решение и воздержаться от любого силового вмешательства в дела соседней страны. Определить легитимного президента может только воля граждан Беларуси, однако проведение свободных выборов несовместимо с репрессиями против политических оппонентов, развернутыми нынешним белорусским режимом.

Нас очень тревожат планы фактического поглощения Беларуси Россией, активно обсуждаемые в СМИ. Реализация подобных намерений обернется новыми бедами для обеих наших стран. При любых обстоятельствах развитие нормальных отношений с Беларусью возможно только при безоговорочном уважении ее государственного суверенитета. Мы хотим приезжать в Беларусь как друзья, а не как оккупанты.

Мы желаем белорусским гражданам стойкости, мужества и мудрости, столь необходимых для мирного решения нынешних проблем. У нас нет сомнений в том, что вы можете превратить Беларусь в процветающую европейскую страну, живущую в дружбе со всеми своими соседями. Жыве Беларусь!

Это заявление не прошло незамеченным. На него откликнулся и президиум Национальной академии наук Беларуси [2], и президиум Российской академии наук [3].

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Президиуму Российской академии наук

К большому сожалению, нам стало известно о так называемом заявлении группы российских ученых «О Беларуси» (далее — Заявление).

Информируем вас, что Заявление полностью построено на недостоверных фактах, полученных из электронных СМИ, которые, как известно, часто показывают сведения исходя из своих интересов — преподнести всё односторонне и «раздуть из мухи слона». Огорчает, что Заявление подписали даже академики и члены-корреспонденты РАН, которым всегда должна быть присуща определенная мудрость и взвешенность.

Заявление является и искаженным, и политическим. Что не должно быть свойственно науке и ученым. Наука — интернациональна и вне политики. Поэтому данное Заявление только на руку кучке разрушителей, управляемых из-за рубежа, но не Беларуси. Народ полностью поддерживает действующего Главу государства.

В Заявлении говорится об имеющих место издевательствах. Но не является ли издевательством агрессивное навязывание воли малой части огромному большинству. Не является ли насилием по отношению к своему народу так называемая уличная демократия, когда толпа, действующая по методичкам цветных революций, чинит беззаконие, провоцирует представителей правопорядка и открыто призывает к любым действиям, направленным на свержение законной власти, уничтожение экономики страны и взывает к западным странам о помощи.

Согласны, что личные оценочные суждения имеют право высказывать все, но ученые всё же должны быть более сдержанными и придерживаться истины.

Группе российских ученых, вместо того, чтобы поучать Беларусь, лучше бы заняться решением своих проблем, которых, скажем, более чем достаточно.

Мы выстраиваем с Россией общее научное пространство. Подобные Заявления не укрепляют нашего единства.

Беларусь и Россия создали единое Союзное государство. Это наше совместное достижение. Мы им гордимся. И благодарны руководству России за конструктивную позицию в это трудное время для Республики Беларусь.

Призываем российских ученых остановиться в своих несправедливых, ошибочных оценках.

НАН Беларуси, как и подавляющее большинство граждан Республики Беларусь, признает единственно легитимного Президента страны — А. Г. Лукашенко.

Президент страны, придавая большое значение развитию науки, 11 сентября 2020 г. провел в НАН Беларуси очередную встречу с научной общественностью, где помимо вопросов развития науки были даны ответы на все волнующие ученых вопросы, в том числе и по политической ситуации. По итогам встречи принято решение о том, что с участием ученых будет разработана программа дальнейшего социально-экономического развития страны.

Руководство НАН Беларуси и группа академиков НАН Беларуси 14 августа 2020 г. выступили с официальными обращениями в связи с произошедшими событиями (nasb.gov.by/eng/news/10565; nasb.gov.by/eng/news/10566/).

Мы стремимся к сотрудничеству с российскими учеными, как и со всеми учеными мира. Мы выстроили независимое демократическое государство и хорошо организованную и результативную науку.

Предлагаем российским ученым и далее идти вместе, как это было всегда в нашей истории.

Президиум Национальной академии наук Беларуси

Сообщение президиума Российской академии наук

16.09.2020

Политическая ситуация, развивающаяся в Рес­публике Беларусь, находится в центре внимания всех россиян, широко обсуждается в российском научном сообществе. В научной сфере слышны различные оценки событий, происходящих в братской Беларуси.

Президиум РАН считает, что члены академии имеют полное право высказывать личные оценочные суждения в отношении послевыборных событий в Республике Беларусь.

Однако гражданская позиция отдельных членов академии не может отождествляться с институциональной позицией РАН как государственной академии наук, являющейся неполитической организацией, в компетенции которой сосредоточены вопросы науки и научной политики страны.

В эти дни президиум РАН подчеркивает особую важность, актуальность и необходимость сотрудничества с Национальной академией наук Беларуси и выражает слова поддержки коллегам.

Наши академии являются надежными партнерами, ведущими деятельность как в рамках обсуждения, подготовки и реализации крупных научных, социально-экономических и инфраструктурных проектов, направленных не только на развитие интеграционных процессов в рамках Союзного государства, но и на интенсификацию научного и научно-технического сотрудничества по линии Международной ассоциации академий наук (МААН), созданной при деятельном участии НАН Беларуси и объединяющей академии наук 16 государств.

Президиум РАН приложит необходимые усилия для сохранения и развития традиционных научных связей между Российской академией наук и Национальной академией наук Беларуси.

Считаем важным сохранение мира и согласия на белорусской земле, исторически связанной судьбой с Россией, и желаем белорусскому народу скорейшего достижения политического консенсуса.

Обращение представителей научной общественности Республики Беларусь

Почти 3000 белорусских ученых подписали следующее заявление [4].

Мы, граждане Республики Беларусь, потрясены событиями последних нескольких дней.

9 августа 2020 года, во время проведения выборов Президента Республики Беларусь по данным независимых наблюдателей и свидетельствам избирателей имели место массовые фальсификации, зафиксированы многочисленные нарушения избирательного кодекса. Во многих случаях члены комиссий покидали избирательные участки в сопровождении милиции и отрядов ОМОН, забирая с собой итоговые протоколы с целью воспрепятствовать ознакомлению с ними избирателей, что является грубейшим нарушением законодательства. Мы не доверяем официально озвученным результатам выборов и испытываем глубочайшее неудовлетворение тем, каким образом они были организованы и проведены.

Нас глубоко ранят и возмущают действия силовых структур Республики Беларусь, необоснованно применяющих в последние дни беспрецедентную по масштабу и жестокости силу по отношению к тысячам мирных белорусов. Использование спецсредств (резиновых пуль, светошумовых гранат, слезоточивого газа), водометов и другой спецтехники, а также применение физического насилия со стороны силовых структур во время мирных акций протеста против безоружных людей нарушает гражданские права, гарантированные 35 статьей Конституции Республики Беларусь. По информации официальных источников в ходе мирных протестов погиб 1 человек и не менее 10 серьезно ранены. Мы требуем проведения независимого расследования каждого акта жестокости и насилия со стороны силовых структур.

Мы считаем ограничение доступа к интернету на территории Республики Беларусь в последние дни преднамеренным нарушением наших прав на доступ к достоверной и свое­временной информации, гарантированных 34 статьей Конституции РБ. Мы призываем всех ответственных за отключение интернета не повторять подобного вновь, поскольку это приводит к тяжелым экономическим и социальным последствиям для всех граждан, вне зависимости от их политических убеждений.

Мы призываем как государственные, так и независимые СМИ воздержаться от употребления слов ненависти по отношению к представителям силовых структур и мирно протестующим гражданам. Редакторы и журналисты, на вас сейчас лежит огромная ответственность за исход сложившейся ситуации, которая не должна ни в коем случае перерасти в конфликт с применением оружия. Будьте благоразумны, не забывайте, что среди вышедших на улицы людей могут быть ваши близкие.

Мы, нижеподписавшиеся ученые, преподаватели, сотрудники научных учреждений Рес­публики Беларусь, требуем:

немедленно прекратить любое насилие в отношении мирных граждан;

освободить всех задержанных демонстрантов и политзаключенных.

Считаем действия силовых структур незаконными, неприемлемыми и нарушающими Конституцию Республики Беларусь, поскольку человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (статья 2 Конституции РБ).

Не молчат и физики…

DOXA сообщила, что выпускники и сотрудники физфака Беларусского государственного университета опубликовали обращение [5], в котором призвали остановить насилие на улицах, освободить политических заключенных, обеспечить соблюдение прав и свобод граждан. Они требуют провести новые выборы президента в соответствии с законом и обновленным составом ЦИК.

«Понимая законы распределения вероятностей, логику математической статистики, опираясь на свидетельства многочисленных нарушений во время избирательного процесса и руководствуясь… мы требуем признать результаты состоявшихся 09.08.2020 г. выборов Президента Республики Беларусь недействительными», — говорится в обращении. Письмо подписали более 350 человек, в том числе первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич.