Возможно, 22 сентября 2020 года, в день выхода нашей газеты, уже станет известно решение Верховного суда Карелии по апелляциям на приговор по делу Юрия Дмитриева. Как известно, апелляции подали все участники процесса: как сам Юрий Алексеевич, так и прокуратура и адвокат приемной дочери Дмитриева. 16 сентября заседание быстро закончилось в связи с болезнью адвоката защиты — Виктора Ануфриева. И 22 сентября Виктора Михайловича не будет: у него двухнедельный карантин, и Дмитриева будет защищать адвокат по назначению… Ситуация представляется тревожной. Если Верховный суд Карелии оставит озвученный 22 июля 2020 года судьей Петрозаводского городского суда Александром Мерковым приговор, то карельский историк и поисковик сможет выйти на свободу уже в ноябре.

Накануне рассмотрения апелляции, с 14 по 16 сентября 2020 года, в Петрозаводске в интеллектуальном клубе Agriculture (о котором рассказала его создатель Наталья Севец-Ермолина — см. стр. 14) проходила выставка фотографий, сделанных членами группы поддержки Ю. А. Дмитриева, «Сторож истории». Экспозицию придумала и воплотила идею в жизнь петербургский журналист Светлана Кульчицкая (она же автор многих фотографий на выставке). Открытие «Сторожа истории» состоялось в Интерьерном театре Санкт-Петербурга, а затем выставка переместилась в Петрозаводск. Здесь волонтеры готовили ее к показу до трех часов ночи — убирая помещение после другого мероприятия, развешивая фотографии, занимаясь шитьем штор и гардин и устанавливая осветительное оборудование.

Несколько дней на выставку приходили и приезжали как петрозаводчане, так и жители окрестных районов. И у многих из них была горькая повесть о родственнике, канувшем в небытие в ­1930-е… А в день ожидаемой апелляции на экспозицию пришли и москвичи.

После просмотра экспозиции каждый мог поделиться впечатлениями в книге отзывов.

Сергей Филенко, плотник (Петрозаводск):

«За вашу и нашу свободу!» — так предельно лаконично можно было бы сказать о выставке. XX век выжег народ, и мы, выжившие, палочки и хвоинки, подобны муравьям из сгоревшего муравейника. Похожие не на легендарного Нестора-плотника, мифического строителя Преображенской церкви на острове Кижи, а скорее на Григорьева и Поташникова из рассказа Варлама Шаламова «Плотники». Выходите уже из темницы, Юрий Алексеевич!

Л. Салтыкова:

Выставка перенесла в Сандармох! Юрий, благодарю вас за всё, что вы делаете, за память, за возможность поклониться могиле моего деда. И за то, что вы настоящий человек, который не подчинился обстоятельствам! До встречи в Сандармохе!

Без подписи:

Моего прадеда (по отцовской линии) сослали в Иркутск со всей семьей. Сослали по доносу. Другого прадеда раскулачили. Расстрелов в семье не было по счастливому стечению событий… Спасибо Ю. А. Дмитриеву за труды!

Анна Д. Прахова (Мурманск):

…Эмоции захлестывают, слезы застилают глаза… Мой дед был расстрелян 22 октября 1938 года, его имя я нашла впоследствии в «Мартирологе» левашовского «Мемориала». А узнала о том, что он был репрессирован, из публикации в областной газете. Тогда же, в 1989 году, я обратилась в КГБ и получила официальный ответ, где кратко было описано дело. И в том числе [сообщалось] о том, что Справка о реабилитации (04.07.1957) была направлена его старшей дочери (моей маме). Но к сожалению, в селе это письмо спрятали, и мама так и не узнала, что ее отец Семён Павлович Дмитриев был реабилитирован.

Здесь, на этой выставке, рассказывается не обо всем ГУЛАГе, но о Сандармохе. Не о Левашово — но и там и там происходили те же расстрелы невинных… Как это страшно и больно…

Слежу за судьбой Юрия Алексеевича, всем сердцем верю в его невиновность, мысленно рядом. Благодарю за мужество и неимоверный труд, за память, возвращенную потомкам.

Как глоток свежего воздуха получила, хотя с примесью горечи. Но эта правда должна жить!

Владимир Козин, внук репрессированного священника Михаила Афанасьевича Русанова:

Уважаемый Юрий Алексеевич, огромное спасибо за установление поминальных списков расстрелянных под Ругозером Ругозерского района (182 человека) и в урочище Черная речка под Пудожем (349 человек). Надеюсь на совместную работу по установлению имен забытых граждан, невинно расстрелянных в этих местах.

Наталья Мешкова:

Очень точное название у выставки — «Сторож истории». Она не только информативна, она помогает эмоционально проникнуться тем, что пережил Юрий Дмитриев за эти годы грязного процесса. И при этом он не акцентирует собственные страдания, за себя не тревожится, что отметил один из адресатов. Юрий Алексеевич, сил вам! Помните, вы сказали мне, сколько лет собираетесь прожить? Очень хочу, чтобы вы прожили много-много дольше!

Светлана Панич, переводчик (Москва):

Выставка — потрясающий рассказ о человеке редкой свободы и достоинства и о дружестве свободных людей, которое родилось в солидарности Юрию Дмитриеву. Умный, честный, очень обнадеживающий рассказ, и плохой конец его «заранее отброшен». Дорогой Юрий Алексеевич, мы обязательно победим, и та свобода, которую вы создаете своим присутствием, та правда, которую вы освобождаете, тому залог. Спасибо вам! До встречи!

Ирина Галкова, директор Музея Международного общества «Мемориал» (Москва):

Огромное спасибо Светлане Кульчицкой за выставку «Сторож истории». Все люди, все ситуации, даже многие кадры — знакомы, с каждым связана отдельная грань переживаний этой истории, в котором сплелось очень многое: преступления против людей прошлого, преступления настоящего против тех, кто пытается раскрыть правду, человеческая солидарность, дружба, радость встреч и непроходящая тревога. Очень важно было увидеть всё это собранным воедино, как мощный образ истории, которая происходит сейчас.

Очень хочется, чтобы у этой — нынешней — истории был счастливый конец. Юре Дмитриеву желаю еще раз стойкости — дотерпеть до ее окончания, и очень жду возможности встретить и обнять его живого, здорового, свободного, задиристого и ворчливого — словом, такого, каким он был и будет.

Карина Ковхаева (Москва):

Прекрасная выставка, показывающая те моменты истории, которые в наше время пытаются забыть. Выставка, рассказывающая про человека, который сделал всё для раскрытия этих моментов истории. «Страж истории» — символическое название. Кроме того, выставка сделана с большой любовью, в ней присутствует душа как создателей выставки, так и самого Юрия Дмитриева.

Александра Кононова, мультипликатор (Москва):

Замечательная выставка «Сторож истории». Чувствуется невероятное вдохновение и усилия авторов. Приятно находиться среди этой работы. Все фото, собранные тут, я видела и раньше, но вместе они обретают совершенно новое впечатление и ценность. Очень было приятно взглянуть на наши четыре года, так ярко и точно собранные здесь. Ни одна фотография не оставляет равнодушной, все они острое эмоциональное воспоминание или узнавание моментов. Дорогой Юрий Алексеевич, из всех моментов нашего знакомства я собрала и храню в душе ваш образ. Я очень, очень, очень, очень жду вашей свободы и счастья!!!

Фото Н. Деминой