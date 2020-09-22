Кому саженцы культуры?

В Петрозаводске уже шестой год существует арт-пространство Agriculture_club, неформально называемое горожанами «Рассадник культуры». Хоть название и переводится с английского как «Сельское хозяйство», к агропромышленному комплексу не имеет никакого отношения. Имя родилось случайно, когда думали, как сделать что-то непафосное, почти что сельское, но чтобы звучало с претензией, а на самом деле как ирония. Создатель клуба, журналист, учредитель и директор автономной некоммерческой организации «Рассадник культуры» Наталья Севец-Ермолина рассказала ТрВ-Наука о своем детище.

Поначалу я называла новое пространство «Сельским клубом в центре города», чтобы люди понимали, что всё просто — прийти может каждый и быть самим собой. Клуб возник как необходимость встречаться умным людям, инициативным городским сообществам и тем, кто противостоит цензуре и потоку лжи с экранов. Неслучайно над входом висит табличка «Нет ТВ-цензуре в России».

Самые популярные проекты клуба — это вечер коротких лекций обо всем «Умная пятница», где пять экспертов выступают с пятью презентациями на свою тему; в перерывах можно послушать джаз и выпить кофе, поговорить, обсудить услышанное. Лектором может стать не только ученый с регалиями, но и любой желающий, кто подтвердит свои компетенции и знание предмета (а не предоставит бумажки или дипломы).

Особой популярностью пользуются лекции по психологии, питанию, здоровью, истории, экологии, образованию, воспитанию. Несмотря на то что вход на мероприятие платный (250 руб., студенческий — 150), желающих всегда больше, чем мест в клубе, поэтому заранее ведется запись и вход только по спискам. Удивительно, но современный горожанин жаждет интеллектуальных развлечений и готов за них платить. Неслучайно так возросла популярность различных квизов, викторин, интеллектуальных командных шоу.

Из не менее популярных проектов — ночная читка современных пьес — авторский проект режиссера Олега Липовецкого. Молодые актеры петрозаводских театров в полночь читают пьесы, только-только написанные молодыми драматургами. На читках обычно продаются не только сидячие, но и стоячие места, так как в связи со своей занятостью Олег Липовецкий (режиссер ставит спектакли по всей стране и даже был номинирован на «Золотую маску») может себе позволить читку нечасто, раз в несколько месяцев, поэтому событие становится поистине эксклюзивным. И попасть на него без записи становится невозможно.

Один из популярных и коммерчески самых успешных проектов —городской девичник «Наговорила». Он тоже проходит в формате актерской читки, но тексты пишут обычные женщины. На заранее анонсированную тему любая девушка может написать свой текст. Его-то и читают пять ведущих. Проект настолько успешен, что позволяет покрывать треть месячной аренды клуба.

К слову, клуб полностью независим, не принадлежит ни политическим партиям, ни государственным структурам. Это позволяет сохранять независимость, поддерживать неформальные и опальные проекты, давать приют маргинализированным группам и в целом не бояться, «а что скажет начальство». Мое начальство — это горожане. Если они не приходят, значит, я что-то сделала не так. Но поток людей не иссякает. Они приходят на актерский проект «Читаем классиков», где популярные медиаперсоны поочередно читают хиты не только русскоязычной, но и переводной классики: от Сергея Довлатова и О. Генри до Надежды Тэффи и Дины Рубиной. Ходят в маленькие языковые ­клубы (финский, английский, итальянский), на йогу и фестиваль поэзии и видео­поэзии «Мой Поэт», который ведут студенты филфака, школьники и любящие поэзию волонтеры.

Все мероприятия: от камерных интеллектуальных клубов до ярких массовых шоу — это инициатива горожан. И в клубе приветствуется горизонтальное управление, где каждый руководитель проекта — начальник. Нет вертикали власти и подчинения. У каждого есть ключ, у клуба есть гугл-календарь, и все приходят в свое время и делают событие «под ключ». Пришел, мебель расставил, включил микрофон, всё провел, выключил, пол помыл, мусор вынес. Нет нянек и уборщиц. Каждый нянчит свой проект сам. Но есть и большой круг волонтеров, которые помогают разным проектам исходя из своих увлечений и пристрастий.

На мой взгляд, пример «Рассадника культуры» как устойчивого и независимого проекта вполне может быть тиражируем по разным городам страны. Мы готовы делиться форматами, технологиями и секретами выживания. Умные люди должны помогать друг другу. Чтобы не пропасть ­поодиночке.

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