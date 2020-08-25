ТрВ № 17 (311) за 2020 г.: Выборы президента Беларуси: Арифметика против ЦИК

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Анонс номера

Математика выборов

Алексей Захаров проанализировал данные президентских выборов в Беларуси — стр. 2

Странноватая «бизнес-модель»

Виталий Мацарский о системе рецензирования — стр. 3

Конкурс «а»

Диалог Алексея Оскольского с Telegram-каналом «Научно-образовательная политика» — стр. 4–5

Гражданская наука в России

Как волонтеры-непрофессионалы могут помочь ученым, рассказывает Альфия Максутова, руководитель проекта «Люди науки» АКСОН, — стр. 6

Биофизика мембран

Интервью Яна Махонина с замдиректора по научной работе Лаборатории нейтринной физики ОИЯИ Норбертом Кучеркой — стр. 8–9

Палеонтологическая симфония

Антон Нелихов о научно-познавательных книгах для детей Ирины Яковлевой — стр. 10–11

«Я верю в разум»

Оптимизмом писателя Антона Уткина заряжался Сергей Попов — стр. 12

Живой язык

О том, когда закрепилось современное значение слова «каратель», рассказывает Ирина Левонтина — стр. 13

При прочих равных

Александр Панчин объясняет, почему предпочел бы российской вакцине от COVID-19 китайскую, — стр. 15

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