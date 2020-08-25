ТрВ № 17 (311) за 2020 г.: Выборы президента Беларуси: Арифметика против ЦИК

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 311 от 25 августа 2020 года в PDF (19 Загрузок)
Анонс номера
Математика выборов
Алексей Захаров проанализировал данные президентских выборов в Беларуси — стр. 2
Странноватая «бизнес-модель»
Виталий Мацарский о системе рецензирования — стр. 3
Конкурс «а»
Диалог Алексея Оскольского с Telegram-каналом «Научно-образовательная политика» — стр. 4–5
Гражданская наука в России
Как волонтеры-непрофессионалы могут помочь ученым, рассказывает Альфия Максутова, руководитель проекта «Люди науки» АКСОН, — стр. 6
Биофизика мембран
Интервью Яна Махонина с замдиректора по научной работе Лаборатории нейтринной физики ОИЯИ Норбертом Кучеркой — стр. 8–9
Палеонтологическая симфония
Антон Нелихов о научно-познавательных книгах для детей Ирины Яковлевой — стр. 10–11
«Я верю в разум»
Оптимизмом писателя Антона Уткина заряжался Сергей Попов — стр. 12
Живой язык
О том, когда закрепилось современное значение слова «каратель», рассказывает Ирина Левонтина — стр. 13
При прочих равных
Александр Панчин объясняет, почему предпочел бы российской вакцине от COVID-19 китайскую, — стр. 15