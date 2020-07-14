О проблемах поддержки молодежных научных мероприятий со стороны РФФИ

Мы публикуем критическое мнение Александра Арапова, председателя Ассоциации студентов-физиков и молодых ученых России, по поводу поддержки молодежных научных конференций со стороны РФФИ. Он и его коллеги предлагают кардинально изменить подходы и схему работы с молодежными научными мероприятиями в России.



В декабре 2019 года РФФИ объявил конкурс о проведении научных конференций в Российской Федерации. 13 января 2020 года оргкомитет нашей конференции подал заявку на проведение 26-й Всероссийской научной конференции студентов-физиков и молодых ученых (ВНКСФ-26) 27 марта — 3 апреля 2020 года на территории Республики Башкортостан. 14 февраля 2020 был получен отказ.

Проблемы с подачей заявок, их фактическим оформлением и получением грантов от РФФИ на проведение конференций существовали всегда (неудобные или даже нереальные сроки подачи заявок; ранее — несвоевременное получение средств и т. д.). Но в этот раз после ознакомления с формулировками, обосновывающими отказ в финансировании, мы решили подробно разобрать некоторые существенные условия конкурса и содержание экспертного заключения.

Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых (ВНКСФ) была создана Ассоциацией студентов-физиков и молодых ученых России (АСФ России) в 1993 году как аналог международной конференции ICPS. Она стала традиционной и уже более 25 лет ежегодно проводится в разных регионах России в сотрудничестве с местными университетами и институтами. Это длительная (восемь дней) широкопрофильная конференция практически по всем направлениям физики. В мероприятии принимают участие студенты, аспиранты и молодые ученые, распределенные по трем возрастным конкурсным категориям. Конференция, по сути, является также школой благодаря обширной пленарной программе с докладами как молодых, так и опытных ученых; среднее количество докладов ученых — 50–80. Содержательный сайт включает архив всех конференций и уникальную электронную базу данных со своей редакцией и коллективом экспертов — молодых ученых из разных регионов России. ВНКСФ до сих пор выпускает свои материалы, в том числе на бумажном носителе (дополнительно на флеш-дисках и в Интернете); уровень материалов и шаблоны тезисов приняты за основу многими организаторами конференций в России.

Прежде всего важно поговорить об условиях, созданные РФФИ для заявителей. Рассмотрим подробнее временные рамки, в которых проходил конкурс. Согласно информации с сайта РФФИ, опубликованной за несколько дней до начала конкурса, дата и время начала подачи заявок — 27.12.2019, 15:00 (МСК); дата и время окончания подачи заявок — 16.01.2020, 23:59 (МСК). С учетом выходных дней января три недели, отведенные на ознакомление с условиями конкурса, выполнение их и подачу заявки, фактически сократились до восьми рабочих дней! В такой срок необходимо было уложиться всем организаторам конференций, проводимых в первом полугодии в России. Однако очевидно, что для многих научных мероприятий информация в заявке (в частности, сведения об основных докладчиках, научная программа, основанная на реальном количестве докладов, более 50% из которых должны быть в отчете с номерами грантов РФФИ, и др.) априори не будет соответствовать действительности, так как невозможно предоставить актуальную информацию задолго до окончания срока приема докладов на конференцию.

Судя по тексту экспертного заключения, рассмотрение заявки велось преимущественно по формальному принципу. Указание на отсутствие связи тематики конференции с целевыми проблемами, сформулированными в основном государственном документе «Стратегия развития РФ», обнаруживает глубокую некомпетентность автора заключения. ВНКСФ, как и любая другая молодежная научная программа, для многих ее участников, по сути, стартовая площадка карьеры. Цель науки — получение знаний; цель высшего образования — получение специалистов, в том числе и для науки; цель молодежных конференций — рост компетентности специалистов и укрепление контактов между различными школами и направлениями.

Но конференция ВНКСФ — это лишь один пример, и далеко не единственный. В целом по России в рамках конкурса на первое полугодие 2020 года из 102 поддержанных заявок только 10 относятся к молодежным конференциям, в то время как в год их проводится более трехсот. Молодежные конференции — важное переходное звено между получением знаний и генерированием научных идей — наиболее уязвимы в финансовом плане. Поэтому бездействие РФФИ, выражающиеся в отсутствии поддержки молодежных программ, с нашей точки зрения, преступно и направлено на развал научно-образовательной среды в Российской Федерации.

Оргкомитет ВНКСФ считает неприемлемым и недопустимым бюрократический формализм, демонстрируемый экспертами РФФИ, так как подобный подход наносит значимый ущерб молодежной политике в сфере развития науки в России. Мы также считаем, что существующая система поддержки молодежных научных конференций остро нуждается в реформировании.

Исходя из анализа текущей ситуации и многолетнего опыта по организации конференций, АСФ России, оргкомитет ВНКСФ призывает правительственные структуры Российской Федерации изменить свое отношение к проведению молодежных научных мероприятий, которые необходимо рассматривать не только как сугубо научные события, но и как набор уникальных механизмов практической реализации государственной молодежной политики России.

В частности, мы предлагаем кардинально изменить подходы и схему работы с молодежными научными мероприятиями, а именно:

Воссоздать (либо создать новую структуру в РФФИ или министерстве) комитет (комиссию) по молодежным научным конференциям и мероприятиям в России (далее — Комитет), который бы принимал заявки и выносил решения только по молодежным проектам. Привлечь в Комитет экспертов. Это должны быть не только ученые — специалисты по всем научным направлениям, но и опытные организаторы конференций и других научных мероприятий. Список экспертов должен быть открытым. Разнообразить формат молодежных мероприятий: это могут быть конференции, школы, семинары, научные фестивали и выставки, дни открытых дверей и другие массовые мероприятия и акции, направленные не только на развитие молодежной науки, но и на пропаганду высшего образования и науки в России. Сделать основной принцип распределения грантов максимально демократичным; должны быть поддержаны все проекты, за исключением явно локальных и формализованных. Необходимо исключить поддержку заочных мероприятий, представляющих отчетность только в виде публикаций. Прежде всего следует поддерживать мероприятия общероссийского и межрегионального характера, вне зависимости от наличия или отсутствия у них международного статуса. Специалисты Комитета должны при необходимости выходить на прямой контакт с организаторами конференций, в том числе помогать им в правильном оформлении заявок и выполнении условий конкурсов. Сделать размер грантов гораздо более дифференцированным, чем сейчас: от 100 тыс. руб. до разумного уровня, исходя из реально представленной заявки. Решая вопрос о предоставлении гранта и его размере, брать за основу итоги мероприятия, проведенного в прошлом году. Если же речь идет о вновь создаваемом (нерегулярном) мероприятии, то первоначальные условия должны быть максимально простыми — упор следует делать на отчетность. Принимать заявки на грант в течение всего года (никаких «специальных периодов»!), однако не позднее, чем за два месяца до мероприятия, при безусловном обеспечении своевременного поступления средств. Принимать решения по вновь поступившим заявкам и объявлять о них раз в месяц. Нужно понимать, что в наших российских условиях добиться получения заявок на участие в конференции, особенно молодежной, за 4–6 месяцев до ее начала невозможно. Реальный дедлайн для большинства мероприятий — два месяца до начала события. Всё, что могут получить организаторы ранее, — это планы, которые у кого-то могут и не осуществиться. Кроме того, при «близком» дедлайне участники предоставляют более свежие работы.

Вместо существующих ныне основных критериев, которыми руководствуется Комитет в своем решении (актуальность тематики мероприятия, его научный уровень, масштаб, статус), принять следующие:

Общие параметры мероприятия: длительность; количество мероприятий внутри основного (секции, круглые столы, семинары, пленарные заседания, программы открытия, закрытия, презентации, выставки, визиты в учебные и научные центры и т. п.). Доступность мероприятия (новое понятие): уровень оргсбора, стоимость и условия участия (чем ниже стоимость и адекватнее условия, тем лучше). На сайте эти параметры должны быть конкретизированы. Необходимо отменить требование проведения мероприятия согласно п. 3. 8. («только на площадке организации, организации-соорганизатора мероприятия или иных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти РФ»), так как зачастую молодежные мероприятия гораздо дешевле проводить на загородных базах, чем в городе, при этом они оказываются более эффективны. Состав оргкомитета, куда должны входить реальные организаторы мероприятия: студенты и молодые ученые, получающие организаторский опыт, с указанием направления их индивидуальной работы. Состав программного комитета (представители организаций, которые проводят данное мероприятие или оказывают на него влияние, а также авторитетные ученые данного региона или регионов). Состав научного комитета: участие в программе молодых и взрослых ученых по регионам без обязательной привязки к научному направлению, даже не обязательно с докладом, но с участием в научном жюри, в том числе по регионам. Возможно включение количества пленарных и обзорных докладов — как элемента школ. Состав участников мероприятия: разного возраста, из разных регионов, университетов и организаций, не обязательно специализирующиеся на «актуальных» научных направлениях. Основные параметры: количество регионов, организаций, представители которых участвуют в мероприятии; число участников по группам: 1–4-й курсы, магистранты, аспиранты и молодые ученые. Представительство научных школ на конференции (новый критерий, которым необходимо заменить «актуальность тематики и научный уровень»). Речь идет как о студентах, молодежи, так и о взрослых, опытных ученых, представителях различных научных коллективов России. Конференции, школы и другие мероприятия могут быть как широкопрофильными, универсальными, так и узкопрофильными. Наличие программ визитов в учебные и научно-технические центры, досуговой, культурной и экскурсионной программы (с представлением проекта на сайте) может быть дополнительным плюсом. Наличие у мероприятия сайта с содержательной частью по всем необходимым пунктам.



Отменить требование пункта 7.2.2. условий конкурса: «…при публикации сборника материалов (трудов, тезисов) для каждого доклада указать ссылку на научный проект, поддержанный РФФИ, по результатам реализации которого был подготовлен доклад (не менее 50% докладов российских участников мероприятия должны быть подготовлены по результатам реализации проектов, поддержанных РФФИ)». Применительно к молодежным программам такое условие, на наш взгляд, является дискриминационным, трудновыполнимым и ненужным.

Основная цель молодежных конференций — выявление способных, трудолюбивых молодых ученых, преданных науке. А их можно отличить не столько по «актуальности» представленной темы, сколько по степени самостоятельности, методике и представлению результатов выполняемой работы. Кроме того, молодые участники приобретают на конференции первый опыт публичных выступлений, получают независимую квалифицированную оценку своей работы и возможность обмена информацией о новых, актуальных и перспективных направлениях научных исследований.

Я также считаю, что традиционно имеющиеся возможности обучения в университетах и научной работы в институтах РАН следует объединить на основе единых научных тем (на единой научной платформе). Даже по базе данных ВНКСФ можно определить, где проводится обучение и где — научные работы, например, по лазерной физике, — и объединить все подразделения университетов и лаборатории различных НИИ этой единой научной тематикой, пусть даже географически они удалены друг от друга. Конференции в этом случае могут приобрести и практический смысл: там можно будет не только обсуждать научные темы, но и вырабатывать общую стратегию развития направления, единую кадровую политику, избирать руководство, планировать бюджет и т. д.

В Стратегии научно-технического развития Российской Федерации, кстати, отмечено, что «…сейчас наблюдается перекос и концентрация исследовательского потенциала в нескольких регионах страны». Такие конференции, как ВНКСФ, на которых участники открытым голосованием определяют место проведения будущей конференции, — это один из способов решения проблемы, указанной в Стратегии. Совместные мероприятия укрепляют общность студентов и молодых ученых, способствует развитию патриотизма, контактов между различными научными центрами. И в конечном счете стимулируют развитие науки в России.

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