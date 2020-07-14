Кажется, они öб0000сь

В последние недели в русском языке появилось новое слово, а с ним и новая буква. Про приложения этого слова к политике напишут другие, а я заметил, что отмена карантина и летнее солнцестояние плохо повлияли на умы научных администраторов. Они все öб0000сь (четыре знака в середине слова — нули; приношу читателям извинения за ребус, Росматнадзор не дремлет, за газету тревожно).

Вот, скажем, министра просвещения С. С. Кравцова спросили, хорошо ли, что должность его заместителя занимает человек, в свое время списавший кандидатскую диссертацию [1], а зам. директора департамента Т. К. Краснова ответила [2]: «Наличие или отсутствие диссертации (в том числе неоригинальной) не относится к квалификационным требованиям» для замещения должности заместителя министра просвещения. Тут надо сказать, что тот факт, что наличие неоригинальной диссертации не является квалификационным требованием при назначении на государственные посты, не может не радовать — но, видимо, это не совсем то, что Татьяна Константиновна имела в виду. Впрочем, вопрос был, разумеется, не о формальных требованиях, а о банальном доверии к человеку, занимающему важную должность в системе образования.

Или вот в тот же день проректор СПбГУ по научной работе С. В. Микушев издает приказ [3], согласно которому «с учетом возможного наличия в полученных результатах исследования геномов сведений, составляющих государственную тайну, также обладающих признаками контролируемых технологий» работникам СПбГУ предлагается все предполагаемые к публикации геномные фрагменты «оценить на предмет наличия в них сведений, содержащих государственную тайну», а также «на предмет содержания сведений, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, и при подготовке и (или) совершении террористических актов». И если на первый «предмет» достаточно проведения экспертизы в самом СПбГУ, то для второго «предмета» нужна уже оценка внешних организаций: ФСТЭК России (Москва) или ЗАО «Центр проектов развития промышленности» (Санкт-Петербург); как написано на сайте этого ЗАО, у него «можно заказать экспертизы по различным аспектам экспорта или импорта продукции, обладающей признаками двойного или военного назначения».

Кроме того, проректор приказывает «запретить вывоз генетического материала, в том числе, баз данных с результатами секвенирования за рубеж без соответствующего разрешения Министерства здравоохранения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека». Вот у меня несколько квадриллионов клеток, и в каждой свой геном, а еще примерно столько же бактерий в кишечном микробиоме — мне как и у кого разрешение получать на вывоз этого образца, если вдруг границы откроют и я соберусь на какую-нибудь конференцию?

На самом деле это не смешно: СПбГУ всегда славился тем, что первым улавливал тенденции, а то, что паранойя относительно «генетического оружия» [4] приведет не только к тому, что в генетику и геномику будут закачивать сумасшедшие суммы, но и к тому, что на них начнут накладывать лапу первые отделы, не понимал только кто-то очень наивный.

Кстати, о границах и поездках. Заместитель генерального директора РНФ тоже написал письмо — руководителям организаций, в которых выполняются проекты с участием иностранных специалистов [5]. В нем сказано, что иностранным специалистам будет предоставлена возможность однократного въезда в Россию на основании особого списка; для формирования списка надо предоставить сведения в ФСБ и МВД. Дальше упоминается, что дистанционная форма трудового договора фондом не предусмотрена (что странно — на сайте РНФ при оформлении соглашения такая форма имеется; во всяком случае, имелась в п. 2.16 анкеты), перечисляются возможные кары и указывается, что все решения надо принять в течение пяти дней.

Изюминка этого письма состоит в том, что однократный-то въезд в РФ указанным лицам разрешен (хотя как это осуществить технически, тоже не то чтобы ясно), а вот про выезд и возвращение в исходную страну не сказано ничего. А если еще учесть не­определенную ситуацию с авиасообщением России с большинством стран мира, трудно себе представить, что кто-то сорвется и прилетит выполнять свои обязательства по визитам. Прощайте, мегагрантники?

М. Г.

Экспертиза: Басюк Виктор Стефанович // Сайт «Диссернета», 1 июня 2020 года.

Министерство просвещения РФ. Письмо № 12-ПГ-МП-27025 от 22 июня 2020 года. СПбГУ. Приказ № 5729/1 «О порядке действий в отношении результатов исследования геномов, подготовленных к открытому опубликованию» от 22 июня 2020 года. Гельфанд М. Торговцы страхом // ТрВ-Наука. № 267 от 20 ноября 2018 года. Российский научный фонд. Письмо № 03–03.1/629 от 26 июня 2020 года.

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