Угрозы и возможности дистанционного образования: опрос преподавателей вузов

В середине апреля 2020 года мы провели опрос более 30 тыс. вузовских преподавателей, которые рассказали о возможностях и проблемах дистанционной работы в условиях пандемии.

Контент-анализ, или подсчет слов, словоформ, словосочетаний, использованных нашими респондентами, позволил выделить восемь наиболее частотных групп возможностей и угроз, высказываемых вузовскими преподавателями (см. рисунок). Короткие ответы в основном сводились к указаниям на качество образования: его падение или рост. Но чем содержательней был ответ, тем больше оказывалось нюансов и тем больше можно было сказать о подтексте текущего неприятия или принятия дистанционного формата.

Массив ответов об угрозах дистанта состоит из 215 881 слов, или 1 839 683 символов; массив высказываний о возможностях, открывшихся во время дистанционного преподавания, составил 146 782 слова, или 1 234 954 символов. В среднем респондент писал 12 слов, отражавших его мнение об угрозах, и 10 слов о возможностях. Самый развернутый ответ об отрицательных аспектах дистанта состоял из 550 слов, или 4106 символов; о позитивных — из 246 слов, или 1973 символах. Самые короткие ответы умещались в одно слово и тройку символов, заменяющих нецензурную брань.

Упоминания о негативных моментах дистанта чаще всего связаны с опасением за снижение качества образования. Об этом написано короткими, телеграфными фразами; есть и развернутые ответы. В пятерку наиболее часто использованных слов вошли: «образование» (6927 раз), «студент» (6127), «качество» (5197), «снижение» (4508) и «преподаватель» (3469).

Снижение качества подготовки студентов и выпускников вузов; утрата живого общения студентов и преподавателей и как следствие — обезличивание образовательного процесса, отсутствие возможностей для проведения воспитательной работы и «живого» обмена опытом (канд. наук, доцент, Тверской государственный университет, Тверь);

В одной из образовательных дилемм «качество — количество» произойдет перекос в сторону «количества»; снижение качества из-за ограниченных возможностей контроля; потеря спе­цифических умений и навыков, вырабатываемых только при коллективном очном обучении и очном общении с наставником, а также требующих моментального принятия решений; обесценивание высшего образования (без ученой степени, Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, Чебоксары);

Образование, тем более высшее, — это не исключительно процесс передачи и получения знаний. Высшее образование — это важнейший социальный институт, где помимо явного знания транслируют и неявное. Потом главная угроза — это потеря некоего духа академичности (канд. наук, доцент, Волгоградский институт управления — филиал РАНХиГС, Волгоград).

Описания возможностей чаще связаны с повышением доступности образовательных услуг. Наиболее частотное слово — «возможность» (3604 раза); затем идут «студент» (3493), «образование» (3106), «обучение» (2996) и «больший» (1527). Больше возможностей появилось для студентов с различными ограничениями: проживающих в малых городах, работающих, стесненных материально, сомневающихся и отказывающихся от высшего образования в силу возраста, семейного положения или неуверенности в будущем.

Увеличение доступности образования для массового потребителя из разных слоев общества и разных возрастных категорий, экономия средств и времени на получение качественного образования (канд. наук, доцент, Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева, Москва);

Привлечение к обучению в дистанционном формате людей всех возрастов; снижение стоимости обучения для студентов вузов; увеличение количества бюджетных мест в государственных вузах (канд. наук, Выборгский филиал РАНХиГС, Выборг);

Отсутствие привязки к географическому положению, сокращение затрат на транспорт и дорогу (от двух часов минимум в день, у меня это 3 минимум), возможность более демократичной доступности и повышения качества образования (канд. наук, Российский университет дружбы народов, Москва).

Слово «качество» в контексте возможностей употребляется реже, занимая 36-е место по частоте употребления (543 раза): качество — через доступность, конкурентность, разнообразие и осмысленность. Речь идет не об эксклюзивном качестве, но о таком, которое не зависит от пространственных или имущественных ограничений как со стороны студентов, так и со стороны преподавателей.

Широкое внедрение дистанционных форм образования в сочетании с традиционными формами и реальной научно-исследовательской работой повысит качественный уровень работы вузов (докт. наук, профессор, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутск);

Повышение конкурентоспособности российских вузов на мировом уровне; омоложение педагогических кадров (с позиции санации по уровню пользования компьютерами и современными технологиями); снижение потребности вузов в площадях; приведение российского образования в соответствие с потребностями современных абитуриентов; развитие цифровизации в стране (без ученой степени, Кубанский государственный технологический университет, Краснодар).

Но такие ответы нечасты. Куда более распространены опасения и страхи перед дистанционным форматом, в одночасье ставшим единственным и безальтернативным. Все понимают, что такой переход временный — он связан с чрезвычайной ситуацией, угрозой заражения. Но как будет развиваться высшее образование, каким образом цифровые форматы войдут в жизнь студентов и преподавателей, где пройдет граница между принуждением и выбором — вопросы открытые. На них еще нужно искать ответы, дискутировать, обсуждать. Поэтому не стоит замыкаться в кругу единомышленников — куда продуктивней и полезней услышать своих оппонентов. Услышать и понять их позицию и аргументацию.

Дмитрий Рогозин, канд. соц. наук,

вед. науч. сотр. Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

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