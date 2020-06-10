Заявление по поводу уничтожения знаков памяти в Екатеринбурге и Твери

Мы с возмущением узнали о демонтаже и повреждении в Екатеринбурге нескольких памятных табличек общественного проекта «Последний адрес». Среди них и табличка, установленная в память о выдающемся советском физике Семёне Шубине, одном из основателей уральской школы физиков-теоретиков, стоявшем у истоков современной квантовой теории твердого тела. Многие идеи Шубина не утратили актуальности и сейчас, а разработанные им модели используются современными физиками в их попытках понять природу явлений в новых перспективных материалах, таких как высокотемпературные сверхпроводники и квантовые магнетики.
Одновременно были демонтированы и таблички в память других людей, не таких знаменитых, но жизни которых не менее ценны. Эти кощунственные действия вандалов заставляют вспомнить о недавнем демонтаже мемориальных досок, посвященных памяти жертв политических репрессий в Твери. В обоих случаях никто не берет на себя ответственность за эти действия – как недавно выяснилось, тверская прокуратора требовала не демонтажа мемориальных досок, а обновления документации, связанной с их установлением, так что и в этом случае мемориальные доски были демонтированы и похищены самочинно. Тем не менее, в обоих случаях реакция властей производит впечатление, что они, если не прямо одобряют эти преступления, то смотрят на них сквозь пальцы.
Мы требуем от властей Твери и Екатеринбурга ясного осуждения актов вандализма, а от органов охраны правопорядка – выявления и наказания вандалов.
Алпатов В.М. академик РАН
Андронов А.А. чл.-корр. РАН
Аникин А.Е. академик РАН
Апресян Ю.Д. академик РАН
Аранович Л.Я. чл.-корр. РАН
Арсеев П.И. чл.-корр. РАН
Беклемишев Л.Д. академик РАН
Белавин А.А. чл.-корр. РАН
Березович Е.Л. чл.-корр. РАН
Бондаренко Д.М. чл.-корр. РАН
Бонч-Осмоловская Е.А. чл.-корр. РАН
Бородкин Л.И. чл.-корр. РАН
Бужилова А.П. академик РАН
Бурлак С.А. профессор РАН
Бутовская М.Л. чл.-корр. РАН
Васильев В.А. академик РАН
Волович И.В. чл.-корр. РАН
Гиппиус А.А. чл.-корр. РАН
Глазов М.М. чл.-корр. РАН
Голуб Л.Е. профессор РАН
Горбунов Д.С. чл.-корр. РАН
Гринцер Н.П. чл.-корр. РАН
Дворкович А.В. чл.-корр. РАН
Десницкий А.С. профессор РАН
Дмитриев В.В. академик РАН
Дыбо А.В. чл.-корр. РАН
Захаров В.Е. академик РАН
Зилфикаров И.Н. профессор РАН
Иоффе Б.Л. чл.-корр. РАН
Иванчик А.И. чл.-корр. РАН
Индрупский И.М. профессор РАН
Кабанов А.В. чл.-корр. РАН
Ковалев Ю.Ю. чл.-корр. РАН
Костицын Ю.А. академик РАН
Котов А.А. чл.-корр. РАН
Кочаровский В.В. чл.-корр. РАН
Крадин Н.Н. чл.-корр. РАН
Кудрявцев Я.В. профессор РАН
Кузнецов Е.А. академик РАН
Кулаков И.Ю. чл.-корр. РАН
Кулешов А.П. академик РАН
Литвак А.Г. академик РАН
Масчан А.А. чл.-корр. РАН
Мизюк Р.В. чл.-корр. РАН
Мироненко С.В. чл.-корр. РАН
Молдован А.М. академик РАН
Муллонен И.И. чл.-корр. РАН
Муртазаев А.К. чл.-корр. РАН
Наумов А.В. профессор РАН
Некрасов И.А. чл.-корр. РАН
Немировский С.Ю. чл.-корр. РАН
Николаев С.И. академик РАН
Пахлов П.Н. чл.-корр. РАН
Песков Н.Ю. профессор РАН
Пичхадзе А.А. чл.-корр. РАН
Пухначев В.В. чл.-корр. РАН
Репина Л.П. чл.-корр. РАН
Ритус В.И. чл.-корр. РАН
Розанов Н.Н. чл.-корр. РАН
Рубаков В.А. академик РАН
Садовский М.В. академик РАН
Саранин А.А. чл.-корр. РАН
Сибельдин Н.Н. чл.-корр. РАН
Сиренов А.В. чл.-корр. РАН
Смелянский Р.Л. чл.-корр. РАН
Соболев А.В. академик РАН
Соколовский Г.С. профессор РАН
Соломина О.Н. чл.-корр. РАН
Старобинский А.А. академик РАН
Стишов С.М. академик РАН
Стрельцов С.В. чл.-корр. РАН
Сурис Р.А. академик РАН
Толстая С.М. академик РАН
Топорков А.Л. чл.-корр. РАН
Тучин В.В. чл.-корр. РАН
Уваров П.Ю. чл.-корр. РАН
Успенский Ф.Б. чл.-корр. РАН
Хазанов Е.А. академик РАН
Христофоров В.С. чл.-корр. РАН
Чаплик А.В. академик РАН
Чуразов Е.М. академик РАН
Ширяев А.А. профессор РАН
Яковлев Д.Г. чл.-корр. РАН