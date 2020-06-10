Заявление по поводу уничтожения знаков памяти в Екатеринбурге и Твери

Мы с возмущением узнали о демонтаже и повреждении в Екатеринбурге нескольких памятных табличек общественного проекта «Последний адрес». Среди них и табличка, установленная в память о выдающемся советском физике Семёне Шубине, одном из основателей уральской школы физиков-теоретиков, стоявшем у истоков современной квантовой теории твердого тела. Многие идеи Шубина не утратили актуальности и сейчас, а разработанные им модели используются современными физиками в их попытках понять природу явлений в новых перспективных материалах, таких как высокотемпературные сверхпроводники и квантовые магнетики.

Одновременно были демонтированы и таблички в память других людей, не таких знаменитых, но жизни которых не менее ценны. Эти кощунственные действия вандалов заставляют вспомнить о недавнем демонтаже мемориальных досок, посвященных памяти жертв политических репрессий в Твери. В обоих случаях никто не берет на себя ответственность за эти действия – как недавно выяснилось, тверская прокуратора требовала не демонтажа мемориальных досок, а обновления документации, связанной с их установлением, так что и в этом случае мемориальные доски были демонтированы и похищены самочинно. Тем не менее, в обоих случаях реакция властей производит впечатление, что они, если не прямо одобряют эти преступления, то смотрят на них сквозь пальцы.

Мы требуем от властей Твери и Екатеринбурга ясного осуждения актов вандализма, а от органов охраны правопорядка – выявления и наказания вандалов.

Алпатов В.М. академик РАН

Андронов А.А. чл.-корр. РАН

Аникин А.Е. академик РАН

Апресян Ю.Д. академик РАН

Аранович Л.Я. чл.-корр. РАН

Арсеев П.И. чл.-корр. РАН

Беклемишев Л.Д. академик РАН

Белавин А.А. чл.-корр. РАН

Березович Е.Л. чл.-корр. РАН

Бондаренко Д.М. чл.-корр. РАН

Бонч-Осмоловская Е.А. чл.-корр. РАН

Бородкин Л.И. чл.-корр. РАН

Бужилова А.П. академик РАН

Бурлак С.А. профессор РАН

Бутовская М.Л. чл.-корр. РАН

Васильев В.А. академик РАН

Волович И.В. чл.-корр. РАН

Гиппиус А.А. чл.-корр. РАН

Глазов М.М. чл.-корр. РАН

Голуб Л.Е. профессор РАН

Горбунов Д.С. чл.-корр. РАН

Гринцер Н.П. чл.-корр. РАН

Дворкович А.В. чл.-корр. РАН

Десницкий А.С. профессор РАН

Дмитриев В.В. академик РАН

Дыбо А.В. чл.-корр. РАН

Захаров В.Е. академик РАН

Зилфикаров И.Н. профессор РАН

Иоффе Б.Л. чл.-корр. РАН

Иванчик А.И. чл.-корр. РАН

Индрупский И.М. профессор РАН

Кабанов А.В. чл.-корр. РАН

Ковалев Ю.Ю. чл.-корр. РАН

Костицын Ю.А. академик РАН

Котов А.А. чл.-корр. РАН

Кочаровский В.В. чл.-корр. РАН

Крадин Н.Н. чл.-корр. РАН

Кудрявцев Я.В. профессор РАН

Кузнецов Е.А. академик РАН

Кулаков И.Ю. чл.-корр. РАН

Кулешов А.П. академик РАН

Литвак А.Г. академик РАН

Масчан А.А. чл.-корр. РАН

Мизюк Р.В. чл.-корр. РАН

Мироненко С.В. чл.-корр. РАН

Молдован А.М. академик РАН

Муллонен И.И. чл.-корр. РАН

Муртазаев А.К. чл.-корр. РАН

Наумов А.В. профессор РАН

Некрасов И.А. чл.-корр. РАН

Немировский С.Ю. чл.-корр. РАН

Николаев С.И. академик РАН

Пахлов П.Н. чл.-корр. РАН

Песков Н.Ю. профессор РАН

Пичхадзе А.А. чл.-корр. РАН

Пухначев В.В. чл.-корр. РАН

Репина Л.П. чл.-корр. РАН

Ритус В.И. чл.-корр. РАН

Розанов Н.Н. чл.-корр. РАН

Рубаков В.А. академик РАН

Садовский М.В. академик РАН

Саранин А.А. чл.-корр. РАН

Сибельдин Н.Н. чл.-корр. РАН

Сиренов А.В. чл.-корр. РАН

Смелянский Р.Л. чл.-корр. РАН

Соболев А.В. академик РАН

Соколовский Г.С. профессор РАН

Соломина О.Н. чл.-корр. РАН

Старобинский А.А. академик РАН

Стишов С.М. академик РАН

Стрельцов С.В. чл.-корр. РАН

Сурис Р.А. академик РАН

Толстая С.М. академик РАН

Топорков А.Л. чл.-корр. РАН

Тучин В.В. чл.-корр. РАН

Уваров П.Ю. чл.-корр. РАН

Успенский Ф.Б. чл.-корр. РАН

Хазанов Е.А. академик РАН

Христофоров В.С. чл.-корр. РАН

Чаплик А.В. академик РАН

Чуразов Е.М. академик РАН

Ширяев А.А. профессор РАН

Яковлев Д.Г. чл.-корр. РАН

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