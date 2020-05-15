О демонтаже мемориальных досок памяти жертв сталинских репрессий в Твери

Обращение группы членов и профессоров РАН
Мы возмущены демонтажом в Твери двух мемориальных досок, установленных на здании, в котором размещались областное управление и внутренняя тюрьма НКВД-МГБ. Доски увековечивали память наших соотечественников, уничтоженных сталинскими карательными органами, и польских пленных из Осташковского лагеря, убитых НКВД в Калинине. Демонтаж знаков памяти проведен местными властями без гласного общественного обсуждения, под надуманным смехотворным предлогом; он является очевидной попыткой оправдать и предать забвению преступления сталинского режима, создать новую версию нашей истории, в которой для них нет места. Тридцать лет назад установка этих знаков стала возможной благодаря признанию и осуждению на государственном уровне прошлых преступлений, отказа постсоветской России считать себя наследницей и продолжательницей практик тоталитарного режима. Их демонтаж – знак движения в обратном направлении, к реабилитации сталинизма и его деяний как внутри страны, так и за ее границами, признания своей преемственности с ним, что автоматически возлагает на современную Россию ответственность за совершенные им преступления.
Особый цинизм этому акту надругательства над памятью невинно убитых придает то, что он был совершен в канун дня Победы, дня памяти и скорби. Замалчивание и искажение исторических событий недопустимо, и то, что произошло, нельзя объявить не бывшим и исключить из истории. Такие попытки не только разрушают историческую науку, но и губительны для всего общества, уничтожая его историческую память. Если мы осуждаем искаженные трактовки событий Второй мировой войны в высказываниях некоторых зарубежных политиков, которые доходят до исключения СССР из числа стран-победительниц, то тем более Россия не может подавать пример искажения и отрицания исторических фактов.
Мы выражаем протест против пересмотра оценки и замалчивания темных страниц нашего прошлого и требуем восстановления мемориальных досок в память жертв сталинского режима на прежнем месте, а также выявления и наказания виновных в этом преступлении против национальной исторической памяти.
Обращение открыто для подписания членами научного сообщества. Подпись можно оставить здесь или отправить по электронной почте на адрес: vio.secretary@gmail.com
Просьба указывать: имя и отчество (или инициалы), фамилию, ученую степень и звание, место работы (придет ссылка для подтверждения почты, иногда она попадает в спам, куда лучше на всякий случай заглянуть… на этом сайте появится после проверки очередной порции подписей).
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О демонтаже мемориальных досок памяти жертв сталинских репрессий в ТвериПрочитать петицию
Агол В.И., академик РАН
Андреев Л.А., чл.-корр. РАН
Андреева Л.А., профессор РАН
Аникин А.Е., академик РАН
Апресян Ю.Д., академик РАН
Аранович Л.Я., чл.-корр. РАН
Арсеев П.И., чл.-корр. РАН
Базаров Б.В., академик РАН
Беклемишев Л.Д., академик РАН
Белавин А.А., чл.-корр. РАН
Березович Е.Л., чл.-корр. РАН
Бондаренко Д.М., чл.-корр. РАН
Бонч-Осмоловская Е.А., чл.-корр. РАН
Бородкин Л.И., чл.-корр. РАН
Бужилова А.П., академик РАН
Бутовская М.Л., чл.-корр. РАН
Васильев В.А., академик РАН
Бурлак С.А., профессор РАН
Голуб Л.Е., профессор РАН
Горбунов Д.С., чл.-корр. РАН
Глазов М.М., чл.-корр. РАН
Гринцер Н.П., чл.-корр. РАН
Дворкович А.В., чл.-корр. РАН
Десницкий А.С., профессор РАН
Дмитриев В.В., академик РАН
Дыбо А.В., чл.-корр. РАН
Захаров В.Е., академик РАН
Зеленый Л.М., академик РАН
Иванчик А.И., чл.-корр. РАН
Иванчик А.В., чл.-корр. РАН
Иоффе Б.Л., чл.-корр. РАН
Ковалев Ю.Ю., чл.-корр. РАН
Козлов В.П., чл.-корр. РАН
Котов А.А., чл.-корр. РАН
Костицын Ю.А., академик РАН
Крадин Н.Н., чл.-корр. РАН
Кудрявцев Я.В., профессор РАН
Кузнецов Е.А., академик РАН
Кулаков И.Ю., чл.-корр. РАН
Литвак А.Г., академик РАН
Масчан А.А., чл.-корр. РАН
Мироненко С.В., чл.-корр. РАН
Молдован А.М., академик РАН
Муллонен И.И., чл.-корр. РАН
Немировский С.Ю., чл.-корр. РАН
Нигматулин Р.И., академик РАН
Николаев С.И., академик РАН
Пахлов П.Н, чл.-корр. РАН
Песков Н.Ю., профессор РАН
Пичхадзе А.А., чл.-корр. РАН
Поддубный А.Н., профессор РАН
Пухначев В.В., чл.-корр. РАН
Репина Л.П., чл.-корр. РАН
Ритус В.И., чл.-корр. РАН
Розанов Н.Н., чл.-корр. РАН
Рубаков В.А., академик РАН
Сибельдин Н.Н., чл.-корр. РАН
Сиренов А.В., чл.-корр. РАН
Смелянский Р.Л., чл.-корр. РАН
Соболев А.В., академик РАН
Соколовский Г.С., профессор РАН
Соломина О.Н., чл.-корр. РАН
Старобинский А.А., академик РАН
Стишов С.М., академик РАН
Стрельцов С.В., чл.-корр. РАН
Толстая С.М., академик РАН
Топорков А.Л., чл.-корр. РАН
Уваров П.Ю., чл.-корр. РАН
Успенский Ф.Б., чл.-корр. РАН
Хазанов Е.А., академик РАН
Христофоров В.С., чл.-корр. РАН
Чаплик А.В., академик РАН
Черных Е.Н., чл.-корр. РАН
Чуразов Е.М., академик РАН
Ширяев А.А., профессор РАН
Яковлев Д.Г., чл.-корр. РАН
Нусинова Наталья,
Киновед, доктор искусствоведения, преподаватель МШК
Консон Григорий Рафаэльевич , Доктор искусствоведения, профессор, НИУ ВШЭ (поддержка данного обращения является моим частным мнением и не выражает позиции организации)
Шумилин М.В., кандидат филологических наук, РАНХиГС, РГГУ
Кабанов Александр Викторович , член-корреспондент РАН
Каменский А.Б., доктор исторических наук, профессор
Стаф Ирина Карловна, кандидат филол. наук, ИМЛИ РАН
Федюкин И.И., Ph.D.,
Борисов Максим Геннадьевич, научный журналист, ТрВ-Наука
Демина Наталия Валентиновна, научный журналист, ТрВ-Наука