«В биографиях Тимофеева-Ресовского и Парина множество параллелей…»

В ТрВ-Наука № 303 от 5 мая 2020 года мы опубликовали письмо двух ученых — В. В. Литовского и С. Н. Куликова, в котором они рассказали о непонятном переименовании улицы Тимофеева-Ресовского в Екатеринбурге в улицу академика Парина [1]. Публикуем отклик канд. филол. наук, научн. сотр. Института языкознания РАН и Марбургского университета Елены Париной на это событие.

На этой неделе я случайно узнала о том, что в Екатеринбурге улицу Тимофеева-Ресовского переименовали в улицу академика Парина. Мне, носящей не без гордости и ответственности дедушкину фамилию, эта новость крайне огорчительна, и мне кажется важным высказать и свое мнение (пусть оно и сов­падает с уже высказанным публично мнением моего отца, А. В. Парина [2]).

В ночь с 17 на 18 февраля 1947 года Василий Парин был арестован по ложному обвинению. По статье 58-й части 1-й (шпионаж) он был приговорен к 25 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В октябре 1953 года В. В. Парин был освобожден по амнистии со снятием судимости, а в апреле 1955 года полностью реабилитирован решением Военной коллегии Верховного Суда СССР. После почти 7 лет заключения В. В. Парин вернулся к научной работе. С февраля 1954 года он стал заведовать лабораторией патологической физиологии Института терапии АМН СССР. В 1956 году сессия общего собрания Академии медицинских наук восстановила В. В. Парина в звании действительного члена АМН СССР. В 1957 году он был переизбран в президиум и вновь избран академиком-секретарем. В 1957 году в Советском Союзе был произведен запуск первого искусственного спутника Земли. С этого времени научная и общественная деятельность В. В. Парина неразрывно связаны с космической биологией и медициной. Полет Юрий Гагарина, выход Алексея Леонова в открытый космос, предшествующие этому полет Лайки, первое возвращение из космоса Белки и Стрелки — во всех этих событиях участвовал академик Василий Васильевич Парин. По материалам Российского государственного архива научно-технической документации,

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В биографиях Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и Василия Васильевича Парина находится множество параллелей: оба они занимались естественными науками, на взлете своей карьеры были репрессированы, причем в обоих случаях обвинение было связано с сотрудничеством с заграницей (Тимофеев-Ресовский работал в Берлине, дедушку арестовали после командировки в США), оба некоторое время работали в Екатеринбурге.

Но замена имен выглядит чрезвычайно циничной. Как представляется, логика переименования, основанная на обвинениях Тимофеева-Ресовского в коллаборационизме, напрямую исторически связана с обвинительной логикой сталинского времени, укравшей годы жизни у обоих ученых и их семей, логикой ксенофобии, выдаваемой за патриотизм. Более того, на человеческом уровне эта замена особенно странна: дедушка глубоко уважал Тимофеева-Ресовского, это известно и по ­семейным ­рассказам, кроме того, он позвал опального коллегу в свой институт на должность консультанта.

Мне искренне жаль жителей улицы, которые из-за этой некрасивой бюрократической истории не могли оформить свою собственность, боюсь, что уважения к истории науки это никому не прибавило. Мне очень грустно, что память о Парине в Екатеринбурге в данный момент оказывается связанной с несправедливостью по отношению к другому выдающемуся ученому.

Мне не посчастливилось познакомиться с дедушкой, но зная рассказы о нем и его отношении к правде и справедливости, я полагаю, что это переименование не только несправедливо по отношению к Николаю Владимировичу Тимофееву-Ресовскому, но и оскорбляет память Василия Васильевича Парина.

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