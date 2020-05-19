ТрВ № 10 (304) за 2020 г.: Где рождаются нейтрино?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 304 от 19 мая 2020 года в PDF
Анонс номера
Где рождаются нейтрино?
Российские физики теперь знают ответ — стр. 1–2
Возвращение «катынской лжи»
Александр Гурьянов о новом витке сокрытия преступления сталинизма — стр. 3
А WoS и ныне там…
Дискуссия Анны Абалкиной, Андрея Заякина, Андрея Ростовцева с Ольгой Богомоловой и Аскольдом Иванчиком об оценке эффективности науки — стр. 4–5
На переднем крае
Михаил Глазов и Марина Семина об экситонах — искусственных атомах в кристаллах — стр. 6
Всё, что вы хотели знать о феминитивах, но…
Ирина Фуфаева представляет свою книгу «Как называются женщины» — стр. 10
Академическая этика
Наталья Новикова, Дарья Скибо и Татьяна Габрусенко о том, как в университетах Японии, Германии и Южной Кореи борются с харассментом — стр. 12–13
Записки филолога
Сергей Лёзов об арамейском — языке «без армии и флота» — стр. 15
«Да здравствует бессильный гуманизм!»
Илья Симановский к 30-летию ухода Венедикта Ерофеева — стр. 16