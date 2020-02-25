ТрВ № 4 (298) за 2020 г.: Добавь науку в друзья!

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 298 от 25 февраля 2020 года в PDF

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Анонс номера

Охота на стерильные нейтрино

Борис Штерн беседует с Владимиром Гавриным об эксперименте в Баксанской подземной нейтринной обсерватории — стр. 3

Министерство выставило монографии кол

Дмитрий Гельтман, директор Ботанического института РАН, вступается за права научных монографий — стр. 4

«Верни мою рабыню!»

Лингвист Мария Молина анализирует клинописные таблички, найденные в столице Хеттского царства, — стр. 5

Математик за решеткой

Интервью Наталии Деминой с Азатом Мифтаховым и его адвокатом Светланой Сидоркиной — стр. 6–7

Куда исчез Великий Инквизитор Этторе Майорана?

Виталий Мацарский повествует о судьбе одаренного исследователя элементарных частиц и предлагает оригинальную версию его пропажи — стр. 8–10

Памяти переводчика Евгения Витковского

Коллеги по цеху делятся воспоминаниями о выдающемся проводнике культуры — стр. 10–11

Крестный отец космической оперы

Очерк Александра Речкина о научном фантасте Э. Э. Смите — стр. 14–15

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