ТрВ № 4 (298) за 2020 г.: Добавь науку в друзья!

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 298 от 25 февраля 2020 года в PDF
Анонс номера
Охота на стерильные нейтрино
Борис Штерн беседует с Владимиром Гавриным об эксперименте в Баксанской подземной нейтринной обсерватории — стр. 3
Министерство выставило монографии кол
Дмитрий Гельтман, директор Ботанического института РАН, вступается за права научных монографий — стр. 4
«Верни мою рабыню!»
Лингвист Мария Молина анализирует клинописные таблички, найденные в столице Хеттского царства, — стр. 5
Математик за решеткой
Интервью Наталии Деминой с Азатом Мифтаховым и его адвокатом Светланой Сидоркиной — стр. 6–7
Куда исчез Великий Инквизитор Этторе Майорана?
Виталий Мацарский повествует о судьбе одаренного исследователя элементарных частиц и предлагает оригинальную версию его пропажи — стр. 8–10
Памяти переводчика Евгения Витковского
Коллеги по цеху делятся воспоминаниями о выдающемся проводнике культуры — стр. 10–11
Крестный отец космической оперы
Очерк Александра Речкина о научном фантасте Э. Э. Смите — стр. 14–15