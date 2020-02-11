Глобальное потепление — 2

Продолжаем тему глобального потепления. Причем не заканчиваем ее, поскольку вопрос очень интересен и весьма непрост, а сопротивление части читателей рациональным доводам оказалось яростным. Последнее видно по комментариям и дискуссиям в Cети. Мы не то, чтобы собираемся преодолеть это сопротивление — оно непобедимо. Если человек пишет: «Опубликовали кучу графиков, и что этим хотели сказать?» — дальнейшие споры бесполезны.

Ну не хотят люди, чтобы антропогенное глобальное потепление оказалось правдой! И бог с ними. Точно так же существует масса людей, ненавидящих современную космологию во главе с Эйнштейном. Наша цель — дать как можно больше информации по горячей теме для тех, кто способен воспринимать рациональные аргументы. Достижение этой цели требует усилий и места, поскольку проблема многогранна.

В предыдущем выпуске ТрВ-Наука мы опубликовали три статьи на эту тему:

«О глобальном потеплении и методах его исследования и прогноза» Игоря Эзау . В этой статье излагаются азы проблемы.

. В этой статье излагаются азы проблемы. Статья Ирины Делюсиной «Лёд, СО 2 и время» посвящена климату в долговременной перспективе — что происходило с ним многие миллионы лет назад и какие фортели он умеет выкидывать.

посвящена климату в долговременной перспективе — что происходило с ним многие миллионы лет назад и какие фортели он умеет выкидывать. Статья Алексея Екайкина «В чем не прав Александр Городницкий» отвечает на типичные аргументы скептиков — не на все, но на многие.

Практически в то же время Александр Чернокульский опубликовал в «N+1» обстоятельную статью «Священная клюшка»1 про антропогенное потепление, в частности, отвечая Юлии Латыниной на ее «разоблачительную» статью в «Новой газете». Но главное в той статье не полемика, а систематическое изложение сути вопроса. Еще один только что появившийся полезный материал — мини-лекция климатолога Алексея Кокорина «Мифы об изменении климата», выложенная на YouTube2, — очень рекомендуем посмотреть.

В этом номере мы продолжаем (но не заканчиваем) статью Ирины Делюсиной и публикуем полемическую заметку Александра Сергеева про природу яростной дискуссии вокруг глобального потепления.

Подводя черту под перечисленными материалами:

Сам факт антропогенного глобального потепления не требует дискуссий, причем уже давно: объем и качество разнообразных данных и уровень их понимания не оставляют места для сомнений. В этом смысле и здесь «не место для дискуссий».

Последствия потепления и оптимальная стратегия по их преодолению — повод для обсуждения, и ТрВ-Наука готов предоставить место для этого в своих ближайших выпусках.

Борис Штерн

1 nplus1.ru/material/2020/01/24/not-hockey-stick-for-climate-change

2 youtube.com/watch?v=syaIL2hU-CQ

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