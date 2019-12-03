Заявление Совета Общества научных работников от 30 ноября 2019 года

Принято на заседании Совета ОНР № 7(76) 30 ноября 2019 года

Совет Межрегионального общества научных работников (ОНР) выражает возмущение по поводу развернувшейся в прессе кампании по дискредитации сетевого сообщества «Диссернет», активисты которого занимаются выявлением плагиата в диссертациях и фактов мошенничества при публикации научных работ. Высказывания Александра Запесоцкого, ректора Санкт-Петербургского университета профсоюзов, опубликованные 11 ноября 2019 года в газете «Московский комсомолец», а также статья, вышедшая 19 ноября 2019 года на сайте РИА «Новости», преподносят работу «Диссернета» в совершенно извращенном виде. Кроме того, 26 ноября 2019 года профсоюзная газета «Солидарность» опубликовала материал об обращении в прокуратуру по поводу своих претензий к докладу Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований, основанного на экспертизах «Диссернета».

На следующий день заметки об этих претензиях появились в «Независимой газете» и «Московском комсомольце», однако «Солидарность» так и не опубликовала разъяснения академика Виктора Васильева, председателя Комиссии, показывающие их несостоятельность. Все эти публикации, во многом повторяющие друг друга, не только пытаются дискредитировать «Диссернет», но и создают оскорбительный медийный образ профессионального ученого, выставляя его как беспринципного проходимца.

Как представители общественной организации, объединяющей более 300 активно работающих ученых, мы полностью солидарны с борьбой «Диссернета» против нарушений норм научной этики. Участники этого сообщества делают очень нужное дело: они защищают настоящую науку от недобросовестных имитаторов, пытающихся приобрести ученые степени и звания без достойных научных достижений. Очевидно, что деятельность «­Диссернета» очень не нравится подобным псевдоученым, поскольку чревата серьезными рисками для их карьеры.

В отличие от автора статьи в РИА «Новости», мы не считаем плагиат проблемой, «малозначимой для научного мира». Как всякий заведомый обман, плагиат абсолютно несовместим с наукой. При терпимом отношении к плагиату любые усилия по развитию науки в нашей стране будут обречены на неудачу. Для нас совершенно очевидно, что плагиатор не может успешно управлять работой ученых: как и всякий мошенник, он не должен допускаться до руководства наукой.

Вопреки домыслам того же журналиста, научное сообщество вовсе не игнорирует методику «машинного анализа» текстов как якобы «не выдерживающую никакой критики и пригодную только для черного пиара». Для нас нет сомнений в том, что компьютерный анализ — это мощный инструмент, помогающий выявлять заимствованные части текста.

При этом любые заключения о корректности таких заимствований выносятся «Диссернетом» только после внимательного изучения самих текстов, проводимого волонтерами этого сетевого сообщества. У нас нет оснований сомневаться в добросовестности их экспертизы.

Будучи действующими учеными, не понаслышке знакомыми со всеми тонкостями процесса публикации научных результатов, мы, члены Совета ОНР, ответственно заявляем, что надежная детекция массовых текстуальных заимствований, не оформленных как цитаты, вполне возможна силами любых образованных людей, которым не нужно быть специалистами в проблематике конкретного исследования. Мы выражаем глубокое удовлетворение степенью достоверности публикуемых «Диссернетом» материалов о заимствовании фрагментов текста в конкретных работах и подчеркиваем, что вероятность ошибки в них меньше принятых стандартов для подавляющего большинства научных исследований и экспертиз.

Обвинение «Диссернета» в том, что он якобы стимулирует «утечку мозгов», совершенно абсурдно: ведь активисты этого сетевого сообщества защищают ценности настоящей науки именно в нашей стране. Само существование «Диссернета» наглядно показывает, что в России сохраняется здоровое научное сообщество, у которого есть жизненный тонус и перспективы для развития. Благодаря гражданской активности ученых, в том числе участников «Диссернета», наша страна пока не потеряла шанс стать привлекательной для научных работников со всего мира.

Как профессиональные ученые, мы не можем всерьез воспринимать рассуждения про «агентов влияния» и прочую антизападную конспирологическую риторику, активно используемую для дискредитации «Диссернета». Конспирология и ксенофобия несовместимы с научной рациональностью; к ним прибегают лишь те, кому нечего сказать по существу. Столь отвратительные пропагандистские приемы — сознательный выбор, лежащий на совести их авторов.

Вопреки мнению А. Запесоцкого, многие участники «Диссернета» — это крупные ученые, имеющие активную гражданскую позицию. Мы благодарны им за то время, которое они посвящают участию в работе сообщества, отрывая его от своей научной работы. Компетентно заявляем, что эпитет «научные карлики» относится не к ним, а к подавляющему большинству «клиентов» самого «Диссернета», причастных к некорректным заимствованиям и недобросовестным публикациям.

Мы приветствуем тот факт, что выводы «Диссернета», тщательно проверенные Комиссией РАН по предотвращению фальсификации научных исследований, были, в основном, приняты во внимание Общим собранием РАН при избрании новых членов Академии. Совет ОНР выражает полную поддержку сетевому сообществу «Диссернет» и его сотрудничеству с комиссиями РАН по противодействию фальсификации научных исследований и по борьбе с лженаукой. Совет также поддерживает деятельность указанных комиссий, их руководителей — академиков В. А. Васильева и Е. Б. Александрова, — а также вице-президента РАН А. Р. Хохлова, направленную на очищение российской науки.

Совет с удовлетворением отмечает, что эта точка зрения разделяется Общим собранием профессоров РАН, состоявшимся 29 ноября 2019 года.

Совет ОНР призывает все научные и общественные организации, а также журналистское сообщество к поддержке борьбы с плагиатом и антинаучной деятельностью. Мы подчеркиваем, что основное достояние ученого — его результаты и репутация, отстаиваемые в открытой научной дискуссии. Любые попытки пренебречь нормами открытости и объективности крайне вредны как для отечественного научного сообщества, так и для науки в целом.

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