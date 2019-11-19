Пейзаж после битвы

По общему признанию, прошедшие выборы были самыми прозрачными в современной истории РАН. Списки кандидатов были обнародованы заранее, были опубликованы два доклада комиссий РАН — по борьбе с лженаукой (КБЛ) и по противодействию фальсификациям научных исследований (КПФНИ), — и руководство Академии утверждает, что факты из этих докладов были серьезно приняты к сведению отделениями.

В докладе комиссии по фальсификациям [1] содержались сведения о 56 кандидатах: у нескольких были списаны собственные диссертации, другие были руководителями и/или неоднократными оппонентами списанных диссертаций. Доклад был опубликован на сайте комиссии и разослан руководителям отделений РАН.

Доклад Комиссии по лженауке [2] сначала был разослан по отделениям, а опубликован некоторое время спустя. В нем были перечислены шесть кандидатов: двое совсем уж анекдотических (автор работы о переселении душ у крыс [3] и автор статей про православную систематику [4]), четверо — засветившихся в статьях по релиз-активным (читай: гомеопатическим [5]) препаратам.

Отделения по-разному отреагировали на доклад КПФНИ. Четырнадцать кандидатов из 56 упомянутых в докладе были рекомендованы экспертными комиссиями отделений к избранию. Ряд кандидатов обратились с возражениями к руководству академии, и для ответа на эти обращения пришлось их деятельность подвергнуть более внимательному рассмотрению: в результате существенных ошибок в докладе обнаружено не было, зато нашлись новые большие и маленькие грехи (фальшивые книги, изданные задним числом; свидетельства уже не только списывания, но и подлога; новые списанные диссертации) — подробнее об этом можно прочитать на сайте комиссии [6]. Впрочем, комиссия согласилась с отделениями, что нарушения части кандидатов можно считать незначительными, и они, при наличии научных заслуг, не препятствуют избранию в академию [7]. В конечном счете из кандидатов, существенно затронутых в докладе, академиком был выбран лишь О. Н. Дидманидзе [8]: Отделение сельскохозяйственных наук решило, что его достижения перевешивают факты руководства списанными диссертациями.

Согласительная комиссия КБЛ и Отделения медицинских наук сочла, что сведения относительно Д. Ю. Пушкаря и М. М. Танашян не препятствуют их избранию (соответственно академиком и членом-корреспондентом), поскольку «релиз-активная» статья первого «выполнена в рамках его административных обязанностей, а не научной деятельности», а второй — «обзорная статья, не отражающая ее основные научные интересы» [9].

Уже во время Общего собрания состоялось совместное заседание обеих комиссий, на котором было решено не выступать с отдельным заявлением перед голосованием. При этом члены комиссий приняли во внимание сообщенные им сведения о том, что указанные кандидаты признали свои ошибки. Комиссии рекомендовали исправить эти ошибки путем отзыва статей (или хотя бы отказа от авторства в них), исправления отдельных абзацев и т. п. и намерены внимательно проследить, будет ли это сделано. Кроме того, часть списанных диссертаций, защищенных под руководством О. Н. Дидманидзе, не покрываются сроком давности, так что можно ожидать появления заявлений о лишении степени.

Хотя, как уже упоминалось, «ложноположительных» утверждений в докладах обнаружено не было, случились пропуски. Так, среди избранных членов-корреспондентов оказался В. В. Жданов, автор нескольких работ по «релиз-активным препаратам».

Работа комиссий сопровождалась множеством комментариев в СМИ. Большинство из них было вполне информативными, хотя, конечно, детали — такие как существование двух независимых комиссий — от многих журналистов ускользнули. Была и критика разной степени содержательности. Руководство РАН в публичных комментариях слегка отстранялось от комиссий, но, вопреки тому что писали некоторые издания, не дезавуировало сами доклады. Работа комиссий получила положительную оценку в ходе встречи президента РАН с президентом РФ [10]. В то же время ряд упомянутых в докладе кандидатов неоднократно выступали в самых разных СМИ, пытаясь бросить тень как на сами комиссии, так и на отдельных членов.

Сразу несколько изданий — от «Комсомольской правды» и versia.ru до Telegram-каналов — опубликовало статьи с совершенно одинаковой композицией и сходными — а часто и совпадающими — лексическими оборотами (не привожу ссылок из чистоплюйства: всё легко гуглится). В первом, вводном абзаце этих текстов было написано про назревающий скандал; во втором — про то, что его инициировали «заурядные ученые из „Диссернета“», проникшие в Комиссию по противодействию фальсификациям; далее сообщалось, что даже министр Ливанов осуждал формальные, неквалифицированные методы работы «Диссернета»; потом указывалось, что один из основателей «Диссернета» Сергей Пархоменко живет в США; далее вспоминали, что председатель комиссии академик Васильев, во-первых, математик «не от мира сего», а во-вторых, любит оказываться в центре скандала и даже был осужден по административному делу (кстати, формально это правда — в 2014 году В. А. Васильев был присужден к уплате штрафа за участие в «несанкционированном митинге» и «сопротивление полиции» [11]; я, как и многие, присутствовал на этом позорном процессе). Заканчивалось всё указанием на зловещую фигуру «серого кардинала», организатора всего дела — вице-президента РАН А. Р. Хохлова.

И так с десяток раз, причем тексты похожи друг на друга, как скрипичные концерты Вивальди или детективы Эрла Стенли Гарднера. Кажется, если бы у меня была пара-тройка свободных дней, можно было бы применить биоинформатические методы и восстановить предковый текст-исходник, во всяком случае, большие его фрагменты. Небезынтересен вопрос об источнике заказа. Некоторые грешили на релиз-гомеопатов. Эта гипотеза исходит из того, что versia.ru не только поучаствовала в кампании, но и в течение 2019 года несколько раз публиковала разоблачения разрушающей российскую науку деятельности члена КБЛ А. Ю. Панчина и члена КПФНИ М. С. Гельфанда (т. е. меня) — а как раз мы двое в текущем году сильно релиз-гомеопатам досаждали [5]. Текстологический же анализ, скорее, указывает на ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александра Запесоцкого.

Это очень своеобразная фигура (желающие благоволят погуглить «Запесоцкий, скандал»). Он упоминался в сентябрьском докладе «Диссернета» про ректоров, причастных к защитам липовых диссертаций [12], и хотя грехи его были невелики по сравнению с гигантами диссеродеятельной индустрии (четырехкратная публикация одной статьи да руководство одной списанной диссертацией), он уже тогда дал массу интервью. Когда же его имя оказалось упомянуто в докладе Комиссии по фальсификациям, он потребовал его оттуда убрать [13]. Странная история случилась с заметкой «Комиссия РАН по борьбе с лженаукой выступила против избрания ректора СПбГУП Александра Запесоцкого академиком» в Санкт-Петербургской региональной «Комсомольской правде»: она исчезла с сайта [14], хотя поисковик «Комсомолки» про эту заметку помнит (тут нельзя не вспомнить, что, как сообщает «Википедия», профессор Запесоцкий является колумнистом «КП»).

В результате более пристальное разглядывание немедленно обнаружило еще одну списанную диссертацию, защищенную под руководством профессора Запесоцкого, а также, что уже совсем смешно, докторскую диссертацию [15], в которой были переписаны десятки страниц из учебника самого Александра Сергеевича, защищенную при этом в возглавляемом им же диссертационном совете [16]. В конечном счете комиссия пригласила профессора Запесоцкого на заседание, он даже, кажется, говорил, что приедет, но не собрался, и по его делу было принято специальное решение [17]. А еще через несколько дней появилось феерическое интервью в «Московском комсомольце» [18].

Вот в нем и проскакивают всё те же знакомые мотивы из тех веерных публикаций; вообще, его, конечно, надо цитировать практически целиком, но обойдемся кусочком: «По-настоящему крупных ученых, насколько мне известно, там нет. Далеко не все имеют степени кандидатов наук. Зато полно, мягко говоря, сомнительных личностей. Ученые ехидно называют активистов „Диссернета“ сборищем научных карликов. Говорят, что если поручить подготовку доклада о ректорах уборщицам или парикмахерам, толку будет больше. Если, разумеется, не давать последним западные гранты и американское гражданство, ибо большинство функционеров „Диссернета“ — резиденты стран Запада». Автором интервью значится Зинаида Кошкина; перу этого автора принадлежит еще только одна заметка в апреле этого года, из чего, кажется, можно сделать вывод, что это псевдоним.

Шум достиг таких пропорций, что два научных общества, Клуб «1 июля» и RASA (Международная ассоциация русскоговорящих ученых), сочли необходимым сделать заявления в поддержку комиссий и «Диссернета» [19, 20]. А. С. Запесоцкий не стал академиком. Он выступил на заключительном заседании Общего собрания, сказав: «Наша открытость немного похожа на публичное раздевание. Мне кажется, что здесь надо обдумать, как должна выглядеть наша открытость. Есть раздевание по образцу медпункта, есть раздевание по образцу стриптиза. Какая открытость нужна академии, мы должны подумать, но я не хочу, чтобы академия превратилась в стрип-клуб» [21]. Ему аплодировали. Выступивший следом физик Ефим Аркадьевич Хазанов, только что избранный академиком, предложил объявить комиссиям благодарность за работу. Ему аплодировали меньше. Президиуму РАН предложено обсудить работу комиссий на одном из заседаний и лишь затем принять решение, объявлять ли им благодарность на Общем собрании РАН.

Вот здесь, похоже, и лежит психологическая разгадка всего феномена академических выборов 2019 года. Академическому большинству не нужна никакая открытость, никакие комиссии и тем более никакие диссернеты. Но при этом никто — кроме совсем уже отмороженных персонажей — не хочет проявлять этой нелюбви открыто, в прямой и конкретной полемике. По­этому отделения сдали наиболее одиозных персонажей, поэтому после нескольких жестких ответов КПФНИ прекратились апелляции, поэтому никто из академиков публично не поддержал члена-корреспондента Запесоцкого в его неуемной активности.

И это дает академии — и с ней всему научному сообществу — шанс на восстановление работы репутационных механизмов.

Михаил Гельфанд

Фоторепортаж Наталии Деминой



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи