Докажите, что вы достойны бесплатно работать

Важным элементом работы научного сообщества является качественная экспертиза. Она необходима на множестве разных уровней. Достаточно часто эксперты работают бесплатно (что называется, «на общественных началах»), поскольку в самом деле без хороших независимых рецензий, оценок, отзывов наука потеряет ключевой механизм самоконтроля.

Самый известный пример такой работы — рецензирование научных публикаций. Редакция журнала обращается к хорошему специалисту, не имеющему конфликта интересов, с просьбой дать отзыв на статью. Чаще всего такая работа требует много времени, особенно если отзыв получается отрицательный. Журналы ценят своих рецензентов, понимая, что те тратят свое время и силы для поддержки уровня журнала. К тому же рецензирование проводится анонимно, так что даже косвенных бонусов тут нет.

Теперь представьте себе, что редакция присылает известному ученому письмо следующего содержания. «Вот уже несколько лет вы являетесь рецензентом в нашем журнале. За прошедшее время вы бесплатно написали несколько десятков подробных отзывов, которые помогли сделать наш журнал лучше. Если вы хотите и дальше продолжать эту работу, то вам необходимо до указанной даты заполнить excel-файл из пяти листов, внеся туда по строго установленной форме все ваши публикации за последние пять лет, все монографии, все доклады на конференциях, все препринты. К тому же обратите внимание, что публикации надо разделить на две категории: статьи в рецензируемых журналах и статьи, включенные в международные базы данных. Если вы не выполните это, то потеряете возможность и дальше бесплатно писать для нас подробные рецензии!» Представили? У меня тоже не получилось. Но вот наше любимое министерство ведет себя именно так.

Являясь членом ваковского экспертного совета по физике, я столкнулся с необходимостью заполнить огромную форму, хотя информация о моих публикациях легко доступна в открытых базах — достаточно просто попросить мой ORCID-идентификатор (или его аналог в Scopus или WoS)1, а в некоторых случаях доступна и более полная информация2. Разумеется, то же самое должны сделать все члены советов. Таким образом, министерство хочет загрузить совершенно бесполезной работой своих бесплатных высококвалифицированных помощников, хотя имеет возможность получить данные об их научной активности напрямую, не обременяя ученых излишней бюрократией.

Недавно один из министров — Максим Орешкин — процитировал слова британского «двойного агента» Кима Филби, работавшего на советскую разведку с 1933 года3. Сделаем это и мы. «Когда мой сотрудник начинал активно вести работу — вербовать агентуру, выявлять резидентов, я заваливал его никому не нужной бумажной рутиной, и его активность очень быстро сводилась на нет. Я горжусь тем, что лично разработал и ввел несколько новых форм отчетов».

Сергей Попов,

профессор РАН

1 Если министерству интересно — вот он: orcid.org/0000-0002-4292-8638

2 Для сотрудников МГУ она собрана в системе ИСТИНА, см, например, istina.msu.ru/accounts/profile/sergepolar/

3 Газета «Ведомости», октябрь 2019 года.

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