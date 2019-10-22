Повторное письмо М. М. Котюкову о приеме иностранных граждан

ПОВТОРНОЕ ПИСЬМО

Министру науки и высшего образования Российской Федерации М. М. Котюкову

о приеме иностранных граждан

Уважаемый Михаил Михайлович!

Благодарю за своевременную подготовку Вашими подчиненными в ответ на мое письмо от 13.08.2019 документа № МН-45/1896-ОГ от 11.09.2019 . К сожалению, документ МН-45/1896-ОГ не содержит ответов на мои вопросы и предложения, что вынуждает меня обратиться к Вам повторно.

Документ МН-45/1896-ОГ говорит всего лишь, что локальные акты, соответствующие Вашим рекомендациям, действовали в подведомственных организациях и ранее, и значит, они правильные, а тот, кто открыто с этим спорит, может быть привлечен к дисциплинарной или иной, предусмотренной законодательством, ответственности.

Я же в своем письме от 13.08.2019 писал, что Ваши рекомендации противоречат здравому смыслу и нереализуемы. Например, они (точнее, основанные на них локальные акты) запрещают проведение открытых семинаров с участием иностранцев (и работающих в иностранных или совместных компаниях, что особенно странно в наше время!). Они запрещают встречи с приезжими коллегами в неформальной обстановке, требуя писать отчеты о том, что обсуждали с иностранцем. Наконец, они запрещают обычные беседы один на один с коллегой о научных и ненаучных вопросах, которые создают взаимопонимание и, значит, вплетают узелки в пеструю ткань успешного международного сотрудничества.

Я также писал, что считаю недопустимым требование при входе в организацию отбирать у иностранцев часы, сотовый телефон и другие технические устройства. Даже если эта рекомендация не выполняется, она своей дикостью наносит непоправимый вред международному сотрудничеству.

Однако эти и другие мои вопросы и предложения в документе МН-45/1896-ОГ проигнорированы. Поэтому я повторно обращаюсь к Вам, Михаил Михайлович, с просьбой отменить или скорректировать приказ от 11 февраля 2019 года. Теперь вместе со мной Вас просят об этом Совет Общества научных работников (см. заявление от 16.08.20191), просят почти 700 неравнодушных граждан, большинство из которых ученые, доктора и кандидаты наук, в том числе более 40 членов РАН. Заявление Совета ОНР я прилагаю к письму, а подписи имеются на сайтах ОНР и ТрВ-Наука. Наконец, с аналогичной просьбой к Вам обратился Президиум РАН в своем заявлении от 15.10.20192.

Пользуясь случаем, хотел бы также обратиться с просьбой о воссоздании при Минобрнауки структуры, успешно работавшей при двух Ваших предшественниках, Д. В. Ливанове и О. Ю. Васильевой, а именно Совета по науке. В отличие от Общественного совета при министерстве с широким представительством различных научно-общественных организаций, созданным в соответствие с Вашим приказом от 09.10.2019, в Совете по науке большинство составляли действующие ученые с международной репутацией, но не занимающие высоких административных постов. Совет по науке отражал мнение активных ученых и оказывал существенную консультативную помощь министерству.

Насколько мне известно, документы для возобновлении работы Совета по науке подготовлены, и дело только за Вашим политическим решением.

Член Совета ОНР, зав. лабораторией ИПМаш РАН,

докт. техн. наук, профессор А. Л. Фрадков, 22 октября 2019 года

1 trv-science.ru/2019/08/17/podderzhka-zayavleniya-onr-ob-otmene-prikaza-minobrnauki-ot-11−02−2019/

onr-russia.ru/content/za-otmenu-prikaza-o-prieme-inostrantsev

2 ras.ru/news/shownews.aspx?id=cd3b3823−9f5b-4307−8d61-bd28952a2985

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Комментарии подписавших письмо (с сайта ОНР)

Полностью поддерживаю Заявление!

д. ф.- м.н., зав. кафедрой МГУ

Содержание текста лишено смысла — требовать от гостей-коллег сдавать имеющуюся технику никто выполнять не сможет и не будет. Формулировки сопровождающих текст заявлений Минобрнауки в прессе — безграмотны: либо приказ, либо рекомендации.

Считаю необходимым отозвать этот текст и уволить тех, кто его готовил. Котюкову можно пожелать иногда читать то, что он подписывает.

к. б. н., с. н. с., Москва

Полностью поддерживаю. Распоряжение крайне вредное для рядовой научной работы. Разработчики документа повели себя безответственно.

Желательно не допускать людей с подобными компетенциями к управлению российской наукой.

к. б. н., н. с., СО РАН

Руководить наукой должны ученые, а не бухгалтеры.

д. ф.- м. н., г. н. с., Черноголовка

Считаю эти «Рекомендации» вредными для полноценной научной работы.

д. ф.- м. н., в. н. с., Нижний Архыз

«Рекомендации» сочинили абсолютно далекие от науки люди, которые явно никогда не участвовали ни в одной международной конференции за рубежом. Мало того, что рекомендации нарушают элементарные права ученых, так как касаются также и их встреч в нерабочее время и вне территории организации, но и совершенно невыполнимы в целом ряде случаев. Например, если ученый имеет гражданство одной страны, а его супруг (а) — другой, то согласно регламенту они не могут нигде находиться вместе без присутствия еще одного гражданина РФ. Интересно, как себе это представляет автор «рекомендаций»??? Классическая фраза Лаврова очень четко характеризует авторов сих великолепных «рекомендаций». К сожалению, наш вуз полностью скопировал эти самые «рекомендации» в регламент взаимодействия с иностранными гражданами. Прощайте, международные проекты. Здравствуй, 1937 год!

Казань, PhD, профессор

Научному сообществу пора понять, что у власти в России находятся чужие и враждебные ему советские реваншисты. Те из нас, кто, несмотря ни на что решил остаться в России, просто обязаны ради собственного блага примкнуть к политической оппозиции, в которой катастрофически не хватает образованных, состоявшихся и самодостаточных людей. Именно такие люди из научно-технической и творческой интеллигенции были движущей силой победных революций в странах восточного блока тридцать лет назад.

д. б. н., профессор, С.- Петербург

Еще один аспект: ученых принуждают заниматься незаконным сбором персональной информации о гражданах других стран. Прежде чем передать сведения о собеседнике третьим лицам, собеседник должен быть информирован, как и для чего и кем будут использованы персональные данные, и, если уж на то пошло, дать письменное согласие на обработку персональной информации.

Крестов Павел Витальевич, д.б.н., чл.- корр. РАН, Владивосток, Ботанический сад-институт ДВО РАН, директор

Тут уже нечего комментировать. Когда министр науки и образования никогда не имел отношения к науке и даже не имеет нормального высшего образования, можно ожидать всего, кроме того, что в стране будет достойная наука.

д. х. н., профессор, РАН, Москва

Продолжение подобной политики и ее результаты очевидны: попытки ограничения информации по Интернету и контактов по электронной почте — возникновение полуподполья («самиздата») — накопление недовольства на фоне экономических неурядиц — масштабное возмущение — политический хаос. Реализация намерений тех, кто ведет вой­ну санкций против России. Единственный эффективный ответ на меры по изоляции России — политика возрастающей открытости.

Ну, да — усложняет работу политиков и спецслужб (на докризисных этапах).

Но альтернативная стратегия определенно ведет к поражению.

Полтерович Виктор Меерович,

д. э. н., профессор, академик РАН

Этот приказ парализует международное сотрудничество.

к. б. н., в. н. с., Пущино

Осталось только колокольчик на шею каждому иностранцу повесить, тогда прорыв в науке неизбежен.

д. ф.- м. н., профессор РАН, Москва

Абсолютно поддерживаю. Считаю данный приказ недопустимым и унижающим человеческое достоинство любого человека.

кандидат ветеринарных наук, С.- Петербург

Если научному сообществу еще нужны были какие-то подтверждения того, что нынешнее руководство РФ (и министерство науки в частности) заинтересовано отнюдь не в развитии науки в России, а в раздувании бюрократии и восстановлении худших советских образцов шпиономании, то данный приказ министерства устраняет все сомнения по этому поводу.

д. ф.- м. н., С.- Петербург

Безусловно, приказ необходимо отменить. Это позор для нашей науки и образования, особенно понимая, под давлением каких органов это было создано.

к. г.- м. н., Тюмень

Авторов приказа — гнать в шею! Это прямое вредительство отечественной науке.

к. б. н., Москва

Согласен с текстом письма. Глупости надо противостоять!

д.х.н., профессор, Ростов-на-Дону

Вред от этого закона не поддается осмыслению — это разрушение любого будущего науки, независимо от того, как она финансируется и управляется.

к. б. н., Москва

Я считаю данный приказ верхом глупости и некомпетентности. Он крайне вреден для российской науки. Утешает только то, что он практически неисполним. Но даже частичное его применение может привести к очень печальным последствиям. Иностранные ученые просто перестанут к нам ездить.

Захаров В. Е. д. ф.-м.н, профессор, академик РАН, Сколтех, Москва

Доколе в нашей стране будут вставляться палки в колеса ученым и педагогам? Сколько можно душить бюджетников бумажной волокитой???

Когда работать начнем?

к.б.н., доцент, Пенза

Полная отмена приказа. Наказание виновных. Извинения министра.

д.ф.-м.н, профессор,

зав. отделом ин-та ДВО РАН

Я — бывший сотрудник образования. Абсолютно согласна с тем, что написано в тексте письма. Приказ Министерства обрнауки не только позорит нашу страну, но и ведет к дальнейшему разрушению той части науки, которая еще осталась. Кроме этого усугубляет изоляцию нашей страны, что очень плохо сказывается на экономике, имидже страны и на самосознании ее граждан.

Пенсионерка

Ограничения подобного рода губительны для российской науки.

Взаимодействие российских ученых с мировым научным сообществом в последние годы и так сократилось до неприемлемо низкого уровня.

Введение подобных ограничений, вероятно, снизит количество контактов российских исследователей с зарубежными до нуля. Из-за чудовищной ситуации в российской науке — от издевательских заработных плат до издевательской же, несовместимой ни с какой работой бюрократии — молодые исследователи и так массово уходят из науки, чаще всего — уезжают за рубеж. Если указанные ограничения будут введены, вероятно, квалифицированных молодых исследователей в российской науке не останется вовсе.

кандидат филологических наук, ст. преподаватель, С.- Петербург

Приказ настолько ярок в своем дремучем держимордстве, что в комментариях не нуждается.

д. ф.- м. н., академик РАН, Новосибирск

Выполнение этого приказа практически сделает невозможным наше научное сотрудничество с зарубежными учеными.

доктор филологических наук,

чл.-корр. РАН, г. н. с., Москва

Как можно совместить требования роста публикаций в журналах из списка WoS и данный приказ?! Этот приказ противоречит даже здравому смыслу.

Ульяновск, засл. деятель науки РФ, проф.

Какая-то позорнейшая глупость издавать подобные приказы.

Москва, директор, чл.-корр. РАН

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