Меморандум Алтайского форума русскоговорящих ученых соотечественников

Наука и образование в России находятся в состоянии кризиса, причинами которого, наряду с недостатком финансирования, являются также некомпетентность и коррумпированность государственных учреждений и чиновников, занимающихся разработкой директивных документов и распределением и управлением ресурсами, выделяемыми на развитие образования и науки в стране.

Ярким примером абсурдных управленческих решений стал недавний приказ Министерства образования и науки о взаимодействии с иностранными специалистами. Уровень бюрократизации процесса управления образованием и науки в стране выходит далеко за рамки рационального, порождая ответную реакцию имитационной активности по написанию многочисленных бессмысленных отчетов и публикаций статей в фейковых и «хищных» журналах, замещающих реальную научную и образовательную деятельность.

Лицемерное повышение формальных ставок с переводом преподавателей (формально!) на позиции частично занятых, перевод на полставки при сохранении полной занятости и сокращение штатов при высокой нагрузке приводят к снижению качества образования, потере кадров и падению престижа как преподавательской деятельности, так и самих знаний. Заслуживает особого внимания и вопрос о социальных последствиях включения публикационной составляющей в системы требований, предъявляемых университетским преподавателям и научным работникам в рамках «эффективных контрактов». При одно-двухлетнем цикле переизбрания профессорско-преподавательского состава процесс бюрократического документооборота становится фактически перманентным.

Одним из результатов некомпетентных управленческих решений стало производство фальшивых диссертаций, псевдонаучных статей и плагиата, которое в последнее десятилетие в России приобрело беспрецедентные масштабы. Управление наукой в России (ставка на отчетность, публикационная инфляция, гонка за наукометрическими показателями и т. п. ) напоминает провокацию на преступление, поскольку приводит к активному симулированию научных результатов, фабрикации данных и иным нарушениям. При этом мы наблюдаем полное отсутствие ответственности со стороны управленцев. Недаром говорят, что рыба гниет с головы. «Диссернет» обнаружил 68 ректоров с плагиатом в диссертационных работах, 66 ректоров-диссероделов (то есть тех, кто были руководителями или массовыми оппонентами списанных работ) и 33 ректора с плагиатом в научных статьях. Всего обнаружено 125 ректоров — нарушителей норм академической этики. Некоторые ректоры проходят сразу по двум или всем трем видам нарушений.

Ущербность сугубо метрических способов оценки эффективности и качества результатов интеллектуального и творческого труда заключается не только в опасности систематических манипуляций и подтасовок. Недостаточно сделать наукометрию стерильной от подделок, так как она и стерильная не дает реальной картины достижений индивидов и коллективов в поле науки. Во всем мире арсенал наукометрических показателей используется лишь в качестве вспомогательного средства, не способного заменить содержательных оценок, осуществляемых независимыми экспертами — специалистами в конкретных областях знания. Использование количественных индикаторов, лишь создающих иллюзию математической точности, — исключительно грубый способ оценки реального символического капитала ученых — их репутации, достижений, действительного вклада в науку.

Потеря значительного числа экспертов по причине их эмиграции за рубеж и недостаточное воспроизводство экспертов на фоне падения общего качества образования привели к слому репутационных механизмов, а также к взрывному росту фальсификации науки (особенно в области гуманитарных наук и в медицине, где зачастую отсутствуют простые и относительно быстрые способы проверки результатов и заключений исследовательской работы). Активная поддержка государством и внедрение религии в образовательную и научную среду на всех уровнях от школы до университетов (и это в XXI веке при формальном отделении религии от государства!) только усиливает позиции псевдоученых и шарлатанов в их борьбе за ресурсы, общественный статус и власть. Яркими примерами «достижений» шарлатанов являются фильтры и другие изобретения Петрика, назначение Шамхалова председателем ВАК, мощное лобби гомеопатов с их «релиз-активными» препаратами и др., включая еще не завершенное дело с использованием картофельной ботвы для очистки воды. Дополнением к подобным «успехам» являются нападки на реальных ученых в попытках криминализации объективных научных доказательств («маковое дело») и международной научной коммуникации под предлогом охраны государственных секретов (дело Кудрявцева).

Для отдельных ученых и научных коллективов игра по навязанным извне потогонным правилам становится, по сути, борьбой за жизнь и место под солнцем. Если хочешь заниматься научными исследованиями, должен бороться за финансы, а логика борьбы за финансы отличается от логики поведения ученого, ориентированного на получение достоверного знания. Такой фон научной деятельности приводит к доминированию наиболее агрессивных игроков, нацеленных, в первую очередь, на демонстрацию внешних признаков исследовательских результатов. Следствием этого оказывается выхолащивание самой сути научного труда, направленного на получение достоверного знания. Таким образом, вместо того, чтобы создавать условия для комфортной работы ученых, управленческий корпус в сфере науки и образования своими действиями фактически формирует среду нездоровой конкуренции, приводящей в некотором роде к негативной селекции. Как мы видим, шарлатаны легко договариваются как между собой, так и с покровителями в среде чиновников и силовиков, поскольку их главной и зачастую единственной целью является доступ к ресурсам (см. пример aльянса Петрика и Грызлова), в отличие от ученых, для которых важны принципы объективности, компетентности и порядочности. Активная борьба за качество образования и науки в России активно продолжается с переменным успехом как в «верхах» (теперь уже два министерства, Академия и ВАК), так и в «низах» (институты, университеты и школы). Безусловными лидерами в этой нелегкой борьбе за чистоту науки являются «Диссернет», Общество научных работников, Kлуб академиков «1 июля», Совет по этике научных публикаций АНРИ, Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и газета «Троицкий вариант — Наука». Учитывая масштабы бедствия, в РАН недавно была создана еще одна Комиссия по противодействию фальсификации научных исследований.

Для поиска путей выхода российской науки из кризиса, а также для обсуждeния общих проблем организации образования и науки в России и конкретных инициатив в этой области мы предлагаем проведение ежегодных конференций с участием русскоговорящих ученых, проживающих и работающих как в России, так и за рубежом (Алтайский форум русскоговорящих ученых соотечественников, или Altai Forum RUssian-speaking Scientists). К участию в форуме приглашаются как ученые и преподаватели, так и представители государственных и частных коммерческих и некоммерческих организаций, заинтересованных в поддержке развития образования и науки в России, деятельность которых не запрещена законами Российской Федерации.

Меморандум участников и членов Координационного совета Алтайского форума русскоговорящих ученых соотечественников (nanoandgiga.com/aktru2019/memorandum)

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