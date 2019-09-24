Лауреаты премии Правительства РФ по-прежнему лишены надбавки к пенсии

Около года назад в ТрВ-Наука была опубликована заметка, посвященная печальной ситуации с пенсиями лауреатов государственных премий в области науки и техники. За прошедшее время к ее автору обратились несколько десятков пожилых лауреатов, столкнувшихся с той же проблемой.

Трагикомично: речь идет в прямом смысле слова об одной букве федерального закона № 21. Фразу «лауреаты государственных премий» (с маленькой буквы!) чиновники внезапно стали трактовать в том смысле, что подразумеваются исключительно Государственные премии (с прописной буквы!), которые вручают в Кремле. В итоге одни лауреаты премии Правительства по-прежнему получают дополнительное материальное обеспечение «за выдающиеся достижения и особые заслуги» (на сайте Пенсионного фонда указан его размер: 415% размера социальной пенсии), а другие, обратившиеся в Пенсионный фонд после «прозрения» чиновников, этой надбавки лишены, хотя текст федерального закона остается прежним. Опыт показывает, что многие суды разных уровней, где заслуженные ученые пытались отстоять свои права, действуют вопреки духу закона и здравому смыслу (хотя встречаются и обратные случаи).

Чтобы вновь привлечь внимание общественности и чиновников к этому юридическому казусу, мы публикуем выдержки из письма 77-летней Татьяны Алексеевны Иванковой, ст. науч. сотр. ГосНИИгенетика НИЦ «Курчатовский институт», которое обращено к президенту РФ и сотрудникам Пенсионного фонда (в канцелярии Администрации президента ей присвоен №УЧ-687 636 от 13.09.2019).

Крючкотворство людей государевых

Татьяна Алексеевна Иванкова — лауреат премии Совета Министров СССР 1989 года «за создание и внедрение эффективных синтетических пеногасителей в медицинскую и микробиологическую промышленность» и премии Правительства РФ 2018 года «за разработку и промышленное освоение технологии микробного синтеза лизина — важнейшей кормовой добавки для животноводства на основе продуктов глубокой переработки зерна». Ее стаж работы составляет более 55 лет. В настоящий момент она продолжает свою профессиональную деятельность.

26 февраля 2018 года Т. А. Иванкова обратилась в Главное управление Пенсионного фонда РФ № 3 по городу Москве и Московской области с заявлением о назначении дополнительной выплаты к пенсии по старости, но письмом от 15 марта 2018 года получила отказ с формулировкой «Установление дополнительного материального обеспечения гражданам, которым присуждена Премия Совета Министров СССР, Федеральным законом от 04.03.2002 № 21-ФЗ „О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией“, не предусмотрено».

Между тем, текст упомянутого федерального закона № 21-ФЗ гласит: «Дополнительное материальное обеспечение назначается <…> лауреатам Ленинской премии, лауреатам государственных премий СССР и лауреатам государственных премий Российской Федерации» (статья 1, пункт 2, подпункт 8).

Коротко перескажем историю этого вопроса.

Разъяснения, что к лауреатам государственных премий СССР или Российской Федерации относятся лауреаты премии Совета Министров СССР и лауреаты премии Правительства РФ, были приведены в следующих документах:

— в Постановлении Министерства труда и социального развития РФ № 53 от 06.08.2002;

— в телеграмме Минтруда РФ и ПФР от 12.04.2002 № 2181-ЮЛ/ЛЧ-06−32/3539;

— в письме начальника Главного финансово-экономического управления РФ генерал-лейтенанта таможенной службы А. В. Авдонина от 24.07.2002 N03−255/29 695 «О разъяснении условий и порядка применения Федерального закона от 04.03.2002 N21-ФЗ»;

— в приказе Минтруда № 520 от 28.06.2017 об административном регламенте предоставления Пенсионным фондом «государственной услуги по установлению и выплате дополнительного ежемесячного материального обеспечения», перечень документов, п. 24.

И вдруг лауреатам перестали назначать дополнительное материальное обеспечение: в письме Пенсионного фонда от 9 июня 2017 года №ЛЧ-25−26/8422 за подписью Л. И. Чижик, заместителя председателя Правления ПФР премия Правительства РФ «была выведена из списка государственных премий». Сам текст письма, насколько нам известно, отсутствует в открытом доступе; эта формулировка и номер письма взяты из письма Г. И.Скляру, депутату Госдумы РФ, от В.А.Никонова, председателя Комитета по науке и образованию Госдумы РФ от 27.07.2018 (копия имеется в редакции ТрВ-Наука). Сам В.А.Никонов указывает, что такое решение противоречит Конституции РФ.

Можно задать закономерный вопрос: могут ли сотрудники Пенсионного фонда решать, какие премии называть государственными, а какие нет? И если премия Правительства РФ не государственная, то какой же статус она носит?

Затем вышел новый приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 марта 2018 года № 172н. В отличие от Приказа Минтруда № 520 от 28.06.2017, в перечне документов, которые необходимо предоставить для получения надбавки к пенсии, больше не упомянуты диплом лауреата премии Правительства РФ и постановление Правительства РФ о присуждении премии и присвоении звания лауреата.

Однако текст федерального закона № 21 остается неизменным!

Дальше последовали многочисленные судебные процессы, где лауреаты пытались отстоять свои законные прав, и цепочки апелляций в вышестоящие суды.

В итоге Верховный Суд РФ (решение от 31 января 2019 года № АКПИ18−1245) признал не противоречащим действующему законодательству текст приказа № 172н, точнее пресловутый пункт перечня документов, необходимых для назначения дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией (диплом лауреата премии Правительства РФ там не упомянут). Это решение было оставлено без изменения Апелляционной коллегией Верховного Суда РФ (апелляционное определение от 16 апреля 2019 года № АПЛ19−113).

Последние известия из залов Верховного суда также неутешительны.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 29.07.2019 N 78-КГ19−12 гласит: «Вывод судебных инстанций об удовлетворении исковых требований Шилина В.Л. о признании решения пенсионного органа об отказе в назначении дополнительного материального обеспечения и о возложении на пенсионный орган обязанности назначить Шилину В.Л. дополнительное материальное обеспечение является неправомерным». В итоге дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции -- Невский районный суд Санкт-Петербурга. (Виктор Леонидович Шилин -- лауреат премии Правительства РФ «за разработку, исследование и промышленное внедрение на тепловых электростанциях систем принудительного охлаждения паровых турбин мощностью 200−800 МВт с целью продления их срока службы, повышения экономичности, надежности и маневренности».)

«Процесс» и «Замок» Франца Кафки выглядят идиллией на этом фоне.

Научные заслуги пострадавшего лауреата

Татьяна Алексеевна Иванкова работает старшим научным сотрудником в НИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

В 1970—1990 годы Т. А. Иванкова и ее коллеги из Всесоюзного НИИ антибиотиков и Всесоюзного НИИ биотехнологии разработали и внедрили на заводах медицинской и микробиологической промышленности синтетические пеногасители взамен жира кашалотов, вылов которых к тому времени был запрещен международными организациями. Эксперты признали высокий экономический эффект использования этой разработки. По итогам исследований было опубликовано 35 статей в научных журналах, сделаны доклады на международных симпозиумах в Чехословакии и Японии.

В 2013 году по результатам исследований Т. А. Иванковой и ее коллег, посвященных вопросам оптимизации технологии биосинтеза аминокислот, была оформлена заявка на патент № РФ RU2549690 «L-лизин-продуцирующая бактерия Corynebacterium glutamicum, или Brevibacterium flavum, устойчивая к фузидиновой кислоте, и способ микробиологического синтеза L-лизина с ее использованием».

В 2016 году в Белгородской области был запущен отечественный завод по производству лизина. В 2018 году завод вышел на проектную мощность. Именно за разработку и промышленное освоение технологии микробного синтеза лизина сотрудникам ГосНИИгенетики была присуждена премия Правительства РФ.

Из-за работы во вредных условиях Т. А. Иванковой в 2004 году был поставлен диагноз «хронический гепатит». В 2005 году она признана инвалидом третьей группы. Довольно очевидно, что ей необходима финансовая поддержка государства.

Редакция ТрВ-Наука искренне надеется, что справедливость будет восстановлена, и обещает держать руку на пульсе событий. Если вы столкнулись с изложенной нами проблемой, пожалуйста, напишите об этой ситуации мне, Алексею Огнёву, специальному корреспонденту ТрВ-Наука и автору данной заметки, по электронному адресу alexey.ognyov@gmail.com.

Алексей Огнёв



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