Третья посадка на Луну в 2019 году

22 июля со стартовой площадки в Космическом центре им. Сатиша Дхавана (остров Шрихарикота) на ракете-носителе GSLV Mk III к Луне стартовала автоматическая межпланетная станция «Чандраян-2» Индийской организации космических исследований (ISRO). В переводе с санскрита — «Лунный корабль».

Проведя серию маневров на околоземной орбите, 13 августа «Чандраян-2» был успешно выведен на транслунную траекторию и, затормозив основным двигателем, 20 августа аппарат очутилась на окололунной орбите. Выполнив еще несколько маневров, станция оказалась на низкой окололунной орбите, после чего 2 сентября состоялось отделение посадочного модуля «Викрам» (Vikram) с 27-килограммовым луноходом «Прагьян» (Pragyan).

Постепенно снизив свою орбиту, в пятницу 6 сентября «Викрам» пошел на посадку в районе южного полюса Луны. Из Центра управления полетами ISRO в Бангалоре осуществлялась прямая трансляция [1], в главном зале ЦУПа присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Согласно полученной телеметрической информации, снижение происходило штатно до высоты 1,9 км. Потом связь прервалась, а последние данные указывали на вращение зонда, скорость в этот момент была примерно 97 м/с.

После неудачи премьер-министр обратился к специалистам и сочувствующим гражданам Индии, наблюдавшим онлайн за процессом: «В жизни есть взлеты и падения. Вами уже совершен немалый подвиг. Мы многое вынесли из этой лунной миссии. Если связь восстановится, мы получим много информации. Вы заставили Индию гордиться. Вы послужили миру, человечеству и науке. Наше путешествие продолжится».

Тем временем специалисты начали поиск «Викрама» на поверхности с помощью инфракрасного спектрометра IIRS на орбитальном аппарате «Чандраян-2».

8 сентября Кайласавадиву Сиван, глава Индийской организации космических исследований, сообщил, что попытки установить связь с «Викрамом» будут продолжаться 14 дней. На больший срок его работа не предусматривалась, аппарат не был оснащен обогревателями и не смог бы пережить ночь на Луне.

Спускаемая платформа и луноход в принципе были технологическими демонстраторами, которые в случае успеха сделали бы Индию четвертой страной после СССР, США и Китая, выполнившей успешную мягкую посадку на Луну.

Основные научные задачи миссии возложены на орбитальный модуль «Чандраян-2» с рабочей орбитой 100x100 км.

На орбитальном аппарате размещено 8 инструментов для картографирования поверхности Луны, изучения реголита, лунной экзосферы и распределения льда и гелия-3 в полярных районах.

Первоначально работа орбитальной станции была запланирована на год, но, как сообщил Кайласавадиву Сиван, благодаря точному запуску и аккуратному маневрированию на пути к Луне, топлива для «Чандраян-2» хватит на 7 лет. Дело в том, что на нашем естественном спутнике есть достаточно сильные гравитационные аномалии [2], воздействие которых для низкоорбитальных аппаратов необходимо корректировать.

Индийская миссия стала уже третьей попыткой посадки на Луну в этом году и второй неудачной. 3 января 2019 года впервые в истории мягкую посадку на обратной стороне Луны совершила китайская автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-4». А 11 апреля израильская АМС «Берешит» (Beresheet) [3] разбилась о поверхность Луны из-за отказа основного двигателя на активном участке снижения.

Следующая посадка на Луну ожидается в конце 2020 года. Китай планирует запустить миссию «Чанъэ-5» (Chang'e 5). Ее задача — доставка на Землю образца лунного грунта. Район посадки «Чанъэ-5» находится в Океане Бурь, крупнейшем «море» на видимой стороне Луны.

Россия планирует отправить АМС «Луна-25» к южному полюсу Луны в середине 2021 года, район посадки расположен к северу от кратера Богуславского на 69,5° ю. ш.

Александр Хохлов,

популяризатор космонавтики,

член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ

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