Волновые явления в краудфандинге «Корпуса экспертов»

Большое спасибо всем неравнодушным к судьбе проекта «Корпус экспертов», уже нашедшим время и возможность поучаствовать в краудфандинге [1]. Заранее спасибо тем, кто сможет поддержать проект в оставшиеся до 18 августа дни.

Динамика краудфандинга (рис. 1) характеризуется явным волнообразием1. Начало каждой волны однозначно коррелирует с проводившимися нами рассылками, в которых коллег информировали о причинах просьбы о поддержке и просили поучаствовать в ней и/или распространить информацию об этой инициативе. Комментарии в социальных сетях (например, [2, 3, 4, 5, 6]) производили гораздо более слабое и всегда однодневное воздействие на энтузиазм участников. Не обнаружено очевидных корреляций с публикациями в ТрВ-Наука, но обзорная публикация [7] была, вероятно, существенна как информационный источник.

Проект поддержал 331 человек, в том числе 290 работающих в области естественных наук и математики, включая 6 академиков РАН, 30 членкоров РАН и 12 профессоров РАН. Среди оставшихся 41 идентифицированы восемь представителей IT и инженерных наук, два экономиста, один психолог, один юрист, четыре труженика бизнеса (в основном наукоемкого), двое работников общественно-политического фронта, учитель математики и студент мехмата МГУ.

Город Число

поддержавших

проект Москва 114 Подмосковные наукограды (6) 42 Санкт-Петербург 36 Новосибирск 18 Нижний Новгород 12 Екатеринбург 7 Казань 6 Владивосток 5 Иркутск 5 Ростов 4 Уфа 4 Красноярск 3 Саратов 3 Томск 3 Таблица 1. Географическое распределение поддержки краудфандинга (города и наукограды с высокой концентрацией научных учреждений)

На самой первой волне проект в основном поддержали его давние соратники — добровольные консультанты по разным разделам естественных наук и энтузиасты пополнения списков цитирования [8]. Но уже на этом этапе в списке участников появились имена очень известных ученых, ранее никогда не вступавших с рабочей группой в прямой контакт и ни с кем из нас не знакомых лично. Более мощная недавняя волна, возникшая через 30 дней краудфандинга, включала уже самых разных научных людей, в том числе ранее подвергавших нас конструктивной критике — их поддержка порадовала особо.

Проект поддержали представители самых разных поколений (годы первой публикации — от 1957 до 2017). Среди них преобладали коллеги, имена которых можно найти в списках цитирования [8], но кроме них обнаружились еще 11 отсутствующих в этих списках, а также еще восемь, которых ранее даже не было в базе проекта — в основном это биологи малоцитируемых специализаций. Наиболее велико число участников-физиков (45%, не считая био-, гео- и химфизиков). Следующая по величине группа — биологи (23%, включая биофизиков). Сравнение в рамках более узких специализаций можно в первом приближении провести, нормируя число участников на общее число людей в базе проекта, имеющих ту же специализацию (цитируемые + рекомендованные в опросах). При таком сравнении самую большую активность проявляют представители атомной физики, немного меньшую — геофизики (в основном физики океана и атмосферы). Далее следуют физика конденсированного состояния, организменная и общая биология и химическая физика/ физическая химия. Наименьшая активность проявлена представителями химии твердого тела, органической и аналитической химии. Безусловно, естественнонаучное знание едино, но у разных сообществ, конечно же, есть особенности («относительные вклады» могут различаться в четыре раза).

География краудфандинга включает 25 городов, а также 8 наукоградов и научных поселков. Наряду с указанными в табл. 1 это Апатиты, Бийск, Борок, Воронеж, Магадан, Махачкала, Нижний Архыз, Омск, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Самара, Симферополь, Хабаровск. Географическое распределение не слишком сильно отличается от известного нам для списков цитирования [8] (см. в [7]). Значимо более высокая доля поддержавших проект в сравнении с долей в списках [8] заметна в случаях Нижнего Новгорода и подмосковных наукоградов (особенно активны были Черноголовка, Троицк и Пущино). Наша отдельная благодарность — коллегам из удаленных мест, в которых условия жизни и работы гораздо труднее, чем в крупнейших городах, столицах и их окрестностях.

Значительные технические сложности, связанные с ограничениями платежной системы на платформе фонда «Эволюция», затруднили участие в краудфандинге нашей научной диаспоры. Мы очень признательны 11 коллегам из диаспоры, приложившим специальные усилия для решения этой проблемы, а также всем остальным не имеющим карточек российских банков — за очень важную для проекта моральную поддержку.

Не ожидаем «девятого вала» на завершающем этапе краудфандинга, но надеемся на еще одну волну, которая позволит достичь целевой суммы или даже ее превысить. Остальные необходимые средства на устойчивое продолжение проекта предполагаем заработать экспертно-аналитической работой, как делали это все предыдущие годы. В наши планы входят и задачи, выполняемые вне каких-либо контрактов, — исследования подробностей <около>научной жизни.

До сих пор объявленные в этой связи в [1] «лоты типа I» (табл. 2) привлекли внимание всего 49 участников краудфандинга (15%). По сумме взносов поддержка таких «лотов» составляет 10%. Большинство же участников поддерживали проект «сам по себе», может быть из-за отсутствия времени на изучение лотов. Однако, коллеги, исследования такого рода всем нам были бы полезны! И некоторые из них мы безусловно осуществим, ориентируясь на преобладающие интересы. Самыми активными в выборе «лотов» оказались пока биологи, а самым популярным «лотом» на промежуточном этапе является исследование «По следам мегагрантов».

Лот Астрономия Биология Математика Механика Науки о Земле Физика Химия Всего По следам мегагрантов 0 11 2 0,1 0 18,5 3 34,6 Популяц. генетика РАН 1 4,5 0 0 0 1 1 7,5 Танцы с бубнами 0 3 0 0 3 2 0 8 Под одну гребенку 1 0 0,6 0 0 2 5 8,6 Слияния институтов 0 2 0 0 0 2 0 4 Эффект кресла 0 12 0 0 0 0 2,5 14,5 Мал золотник 0,1 12 0,15 0 1 0 0 13,25 Всего 2,1 44,5 2,75 0,1 4 23,5 11,5 90,45 Таблица 2. Интерес, проявленный к лотам, выраженный в тыс. руб. Описания лотов см. на странице [1].

Красным выделены «рекордные» цифры

Если эта картина не изменится к концу крауд­фандинга, начнем со «следов мегагрантов» — первичный материал для этого у нас собран. И обязательно постараемся начать составлять Путеводитель по малоцитируемым областям («Мал золотник, да дорог») — это давно назревший вопрос. Будут силы — займемся и «Эффектом кресла»!

Еще раз всем спасибо за материальную и моральную поддержку.

P. S. На момент on-line публикации число участников достигло 338 человек, собранная сумма — 942 835 руб. Кривая на рис. 1 выходит на наклонное плато.

С уважением,

рабочая группа проекта «Корпус экспертов»:

Михаил Гельфанд, Михаил Фейгельман,

Галина Цирлина, Борис Штерн

1 Все цифры в тексте приводятся по состоянию на утро 28 июля. К этому моменту (за 38 дней из 60) собрано 928 335 руб.

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