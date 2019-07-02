Шведское серебро

Недавно ТрВ-Наука вышел за рамки своей основной ­тематики и опубликовал статью о талантливой девочке из Троицка (№ 276 от 09.04.2019), которой удается быть отличницей во всех делах, которыми она занимается. В минувшие выходные Софья ­Прибиль дала еще один весомый повод для публикации. Соня приняла участие в крупных международных соревнованиях по легкой атлетике Göteborg Athletics Games — этаком аналоге «Брильянтовой лиги» для юных спортсменов. Игры проходили в Швеции на знаменитом стадионе «Уллеви», крупнейшем мультиспортивном сооружении в Скандинавии. В частности, стадион принимал матчи чемпионата мира по футболу в 1958 году, сейчас его вместимость — 43 тыс. зрителей. Масштаб Гётеборгских игр внушает уважение: ­более 3450 спорт­сменов из 21 страны.

По известным (и грустным) причинам Россия не может официально участвовать в легкоатлетических соревнованиях. Поэтому Софья Прибиль выступала индивидуально и кроме своей маленькой троицко-подольской команды (мама Милана и тренер Владимир Згарбов) представляла разве что газету «Троицкий вариант — Наука», облачаясь во время соревнований и награждений в футболку с нашим логотипом. А награждать было за что!

Предварительно отметим, что основная специализация Софьи Прибиль — легкоатлетическое многоборье, которое на этих соревнованиях не проводилось. Поэтому девушка участвовала в отдельных, важных для полиатлона, дисциплинах. Но, разумеется, в тех видах, где шансы на успех выше, поскольку конкурировать приходилось со спортсменками узкой специализации. Тем не менее Соня дважды занимала вторые места, и что самое главное — существенно улучшая свои личные достижения. То есть не тушуясь в условиях жесткой международной конкуренции.

В пятницу 28 июня Софья Прибиль с результатом 9,20 с заняла 2-е место в барьерном беге на 60 м, уступив победительнице (хозяйке соревнований Лизе Енгдаль) всего лишь 0,01 с. Соперниц фактически рассудил фотофиниш, остальные ­бегуньи отстали значительно. В воскресенье 30 июня Соня повторила «серебряный» успех, прыгнув в длину на 5 м 70 см и побив свой личный рекорд аж на 22 см! Однако и 5-е место в субботнем спринте на 60 м, опять же с лучшим своим результатом 8,09 с, ни в коем случае нельзя считать неудачей — учитывая особенно высокий уровень конкуренции и максимальное количество участников в этом виде. Да, победительница, шотландка Анжелика Майер, пробежала за 7,87 с, но она, как и практически все спринтерши только на короткие дистанции и бегают. Никому из них так хорошо не дается длина и уж тем более барьерный бег.

Мы искренне поздравляем Соню Прибиль с международным успехом и желаем не останавливаться в росте — ни в одном из видов жизненного многоборья.

Илья Мирмов

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