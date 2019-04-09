Софья Прибиль: «В жизни я „многоборка“»

ТрВ-Наука крайне редко публикует материалы, имеющие отношение к спорту. По вполне очевидным причинам. Но правила без исключений перестают быть правилами — непреложная научная истина. Тем более, что ТрВ вообще свойственен незашоренный, можно сказать, экспериментальный подход к окружающей действительности. Поэтому предлагаемой вашему вниманию публикацией мы хотим поддержать талантливого человека, который, как ни банально звучит, действительно проявляет незаурядные способности во многих ипостасях.

Есть, правда, некоторое опасение: как бы не переусердствовать, не впасть в излишний пафос. А то, знаете, как бывает: похвалишь человека — а он остановится в развитии, не реализует свой потенциал, не оправдает ожидания. Ведь нашей героине всего лишь 13 лет… Но это уже следующая страница истории. Кем станет, чем будет заниматься Соня Прибиль — дело не самого ближайшего будущего. Но когда есть из чего выбирать, найти свою стезю гораздо проще.

Впрочем, совсем без привязок к формату газеты не обойдемся — эксперимент заключается в том, что это не просто интервью, а сочинение на заданную тему. Журналист сформулировал вопросы, а Соня сама на них ответила в письменном виде.

В Троицке много неординарных людей, статус наукограда обязывает. Но неординарность не ограничивается лишь наукой. В Троицке живет, например, чемпионка России по легкоатлетическому многоборью в своем возрасте Софья Прибиль. Выписка из официального пресс-релиза: 24−25 марта в Казани состоялся финал Всероссийского легкоатлетического четырехборья «Шиповка юных». Среди спортсменок 2006−2007 г. р. победила Софья Прибиль, воспитанница подольского тренера Владимира Згарбова. По итогам четырех видов (бег 60 и 600 м, прыжки в длину, метание снаряда) чемпионка набрала 426 очков. Второй и третий призеры отстали на 25 и 31 балл соответственно. В соревнованиях принимало участие 314 сильнейших в своем возрасте легкоатлеток страны. Софья очень ровно прошла все виды, а в двух из них поднялась на пьедестал, победив в «длине» и заняв второе место в беге на 60 м. От автора добавлю: со своим результатом в многоборье Соня смогла бы среди девочек старше себя на два года занять… второе место. А в сентябре прошлого года в Брно Софья Прибиль стала чемпионкой Европы среди сверстников по прыжкам в длину и дважды выигрывала серебро (спринт 60 м и метание снаряда). Это к вопросу о конкурентоспособности троицкой чемпионки на российском и международном уровне.

— Во-первых, поздравляю с победой! Во-вторых, насколько я знаю, ты достаточно успешная «многоборка» не только в легкой атлетике, но и в жизни. Это правда?

— Спасибо большое за поздравление! Да, в какой-то степени я «многоборка» не только в легкой атлетике, но и в жизни. Ведь нужно учиться, пытаться реализовать себя и найти место в этой жизни. Я уже пробовала заниматься танцами, рисованием, игрой на фортепиано, пением и спортом.

— Еще и рисованием… А что из перечисленного больше нравится?

— Из всех занятий, которыми я увлекалась, мне больше всего нравятся легкая атлетика и сольное пение. На остальное у меня просто не хватает времени.

— Специально вынес за скобки учебу, чтобы спросить отдельно. Как успехи в учебе? Какому предмету отдаешь предпочтение?

— Пять лет я была отличницей (Соня учится в 6-м классе. — Прим. ред.). Надеюсь, что продолжу эту хорошую традицию и дальше. Мне нравятся все предметы. В это сложно поверить, но это так.

— «Нравится всё» — это замечательно, идеальный ответ для взрослых… Но у вас пока не было серьезных специализированных предметов — химии, физики, только началась биология. Как ты относишься к ним — с любопытством, опаской, скорейшей жаждой познания?

Биология пугает не сильно, справляюсь с ней вроде бы неплохо. А к химии и физике я отношусь скорее с опаской. Мы еще не изучали эти предметы. Но я знаю, что они могут быть сложными, нравятся и легко даются не всем.

— Ты поёшь, занимаешься спортом, который еще и с танцами умудрялась совмещать… Как всё успеваешь, что при этом хорошо учишься?

— Занятия отнимали у меня слишком много времени, из-за чего я не успевала делать уроки, поэтому пришлось сделать трудный выбор. Мы в семье подумали и приняли решение, что нужно оставить танцы и заниматься только легкой атлетикой. А еще в танцах и в легкой атлетике нужна совсем разная подготовка, работают другие мышцы — совмещать эти занятия просто невозможно, не достигнешь успеха ни там, ни там.

— Ты живешь в наукограде. Это едва ли не главная особенность Троицка. Не появится ли среди твоих многочисленных увлечений интерес к науке?

— Наукоград — это хорошо, конечно. Но мне кажется, что пока рано думать об интересе к науке. Ведь впереди еще немало школьных предметов. И я не знаю пока, с чем свяжу свою жизнь, потому что мне нравятся многие вещи.

— Вернемся к спорту и к предпочтениям в нем. Тебе больше нравится именно многоборье или есть любимый вид?

— У меня неплохо получаются все виды, поэтому мне нравится многоборье. А потом из него можно выбрать любую дисциплину в легкой атлетике. Например, сербская спортсменка Ивана Шпанович пришла в прыжки в длину как раз из многоборья.

— Спорт штука суровая. Конкурентная. Какие отношения у тебя с соперницами?

— Во время соревнований мои хорошие подруги превращаются в ­серьезных соперниц, с ­которыми я буду ­мериться силами, но после старта мы начинаем общаться как обычно.

— Говорят, у успешного человека хорошие воспитатели. Согласна? Кого бы ты хотела отметить?

Полностью согласна. Ведь только хороший наставник может помочь достичь успеха в любом виде деятельности. Я бы хотела отметить своего тренера — Владимира Григорьевича Згарбова. И, конечно, свою семью. Они всегда поддерживают меня.

— Я ­специально предложил до­вольно ­необычный вариант подготовки ­материала. По сути, дал тебе возможность поработать журналистом. Понравилось, коллега?

— Да, мне очень понравилось. И даже теперь подумываю: а не стать ли мне спортивным журналистом?

Семинар для начинающих журналистов провел Илья Мирмов

Послесловие от редакции

Чемпионка из Троицка тренируется в Подольске, в Спорт­школе олимпийского резерва по легкой атлетике. В самом Троицке нет условий для занятий легкой атлетикой. Может, поэтому поддержка от города в основном информационная? Местные СМИ регулярно и с удовольствием рапортуют о победах своей землячки, но на этом участие Троицка и исчерпывается. Удивительно, но даже такой успешной и перспективной спортсменке сложно найти спонсоров. Ведь речь идет не о футбольной или хоккейной команде, где и народу в командах много, и экипировка куда дороже. Но бесплатные в спортшколе только тренировки (и на том спасибо). А на многочисленные соревнования, без которых занятия теряют смысл, ездить приходится за свой счет. Расходы эти надо умножать на два, поскольку Соня еще подросток, и во всех поездках ее сопровождает мама, женщина воистину героическая. Ведь в семье трое детей, один из которых инвалид. Чего ж потом удивляться, скольких спортивных талантов мы теряем. И какую благодарность к государству могут испытывать спортсмены, если главный вклад в их достижения и становление как личности обеспечивают самоотверженность и финансы родителей? Быть может, благодаря этой публикации в научной газете на нашу героиню обратят внимание те, кому положено по роду деятельности.

Фото Миланы Прибиль

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