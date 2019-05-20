Открытое письмо родителей учеников ГОБУ «Физтех-лицей» им. П.Л.Капицы губернатору Московской области Воробьёву А. Ю.

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Мы, родители учеников школы ГОБУ «Физтех-лицей» им. П.Л.Капицы, (г. Долгопрудный, ул. Лётная, д. 7), вынуждены обратиться к Вам как к лицу, возглавляющему систему исполнительных органов государственной власти в Московской области.

5 февраля в СМИ появилась информация о том, что Вы на рабочей встрече с Президентом В.В.Путиным обсуждали проект создания в Московской области двух образовательных центров, один из которых должен действовать на базе Физтех-лицея в г. Долгопрудный. 20.03.2019 Вами подписано распоряжение номер 201-РП «О создании автономной некоммерческой общеобразовательной организации Физтех-лицей им. П.Л.Капицы».

Мы хотели бы обратить Ваше внимание на то, что согласно информации, размещенной на сайте ГОБУ «Физтех-лицей» им. П.Л.Капицы в разделе «Приемная кампания» (ftl.name/page/1279/), обучение в АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л.Капицы будет платным. Также администрация лицея довела до сведения родителей на собраниях, проходивших в период 22−26 апреля 2019 года, что Физтех-лицей в организационной форме ГОБУ (в которой, с нашей точки зрения, права учителей, учеников и родителей более защищены законодательством) будет ликвидирован (образована и ведет работу ликвидационная комиссия), педагогический коллектив написал заявления о переходе на работу в АНОО, имущество ГОБУ «Физтех-лицей» будет передано АНОО «Физтех-лицей».

Мы категорически не согласны с таким положением вещей! Введение обязательной платы за обучение в одной из лучших школ Московской области противоречит принципам обеспечения равных возможностей на доступ граждан к образованию, в том числе к лучшему качественному образованию детей, регулярно показывающих высокие результаты в учебе и олимпиадной активности. Данная ситуация наносит большой политический ущерб социальной политике нашей страны, противоречит поручениям Президента В.В.Путина о поддержке и развитии образования, подрывает авторитет партии «Единая Россия» и всей властной вертикали, что наряду с другими социальными явлениями последнего времени уже в ближайшем будущем может привести к непредсказуемым последствиям для страны.

Также нам непонятны мотивы, требующие изменения организационной формы Физтех-лицея. ГОБУ «Физтех-лицей» им. П.Л.Капицы в настоящий момент включено в большое количество программ финансирования развития науки и образования, в том числе в программы развития научного кластера, формируемого на базе Московского физико-технического института. С юридической точки зрения АНОО — это совершенно другая организация, данное изменение либо потребует внесения изменений в огромное количество документов, либо не позволит лицею участвовать в этих программах. В то же время эффективная деятельность образовательной организации, тем более при поддержке на федеральном уровне, о которой Вы говорили на встрече с В.В.Путиным, вполне возможна, с нашей точки зрения, в рамках существующей организационной формы ГОБУ.

Кроме того, просим обратить внимание, что название «Физтех-лицей» адресует к Московскому физико-техническому институту, легендарному Физтеху, имя которого, наряду с имением выдающегося советского ученого П.Л.Капицы, которое носит наш лицей, имеет большое значение для научно-технического сообщества нашей страны и мира. В данной же ситуации это соотнесение приобретает негативные оттенки и наносит большой репутационный ущерб руководству МФТИ, физтех-сообществу и развитию научно-образовательного кластера не базе МФТИ.

Ввиду перечисленных выше обстоятельств просим Вас уделить особое внимание корректности юридических и финансовых процедур, происходящих при ликвидации ГОБУ «Физтех-лицей» и учреждении АНОО «Физтех-лицей», так как любые ошибки, допущенные в этих документах, могут быть трактованы недоброжелателями как злой умысел, что опять же приведет к большим политическим и репутационным потерям, что в конечном итоге плохо скажется на развитии образовательных и социальных программ Московской области.

Например, вопиющим фактом является то, что в то время, как ГОБУ «Физтех-лицей» последнее время не ведет набор в начальную школу, в это же время действует ОАНО «Физтех-начало», осуществляющее подготовку детей по программе начальной школы, управляющий совет которой возглавляет М.Г.Машкова, одновременно занимающая пост директора ГОБУ «Физтех-лицей». Обучение в данном ОАНО также является платным.

Просим Вас:

Остановить процесс ликвидации ГОБУ «Физтех-лицей» и провести широкое общественное обсуждение мотивов необходимости перевода обучения на платную основу. Проверить правомерность использования названия «Физтех-лицей им. П.Л.Капицы» в названиях двух юридических лиц одновременно (ГОБУ и АНОО). Организовать проверку данных, представленных в государственном задании номер 140 030 от 29.12.2018 на 2019 и на плановый период 2020, 2021 гг., выданному ГОБУ «Физтех-лицей» (это публичный документ, публикуемый на сайте лицея ftl.name/page/534/ и на сайте bus.gov.ru/pub/agency/277 164/tasks/8 895 446), а также в отчете о его исполнении за первый квартал 2019 года, представленном директором М.Г.Машковой, так как с нашей точки зрения представленные там данные о количестве учеников (301 человек) сильно отличаются (в меньшую сторону) от данных, представленных в государственном задании за предыдущий период (546 человек за 2017 год), в то время как нам не известно о значительном сокращении количества учащихся в лицее на момент начала 2019 года.

Ваш ответ просим направить по адресу:

(Адрес, указанный в оригинале письма, скрыт, согласно требованиям закона о защите персональных данных.)

Наумову М.Ф.

Также информируем Вас, что оставляем за собой право публикации в сети Интернет и в СМИ текста данного обращения и ответа на него.

С уважением, родители учащихся Лицея

Наумов Максим Фёдорович

Михайловский Константин Владиславович

Маслов Дмитрий Александрович



(Подписи и паспортные данные, указанные в оригинале письма, скрыты, согласно требованиям закона о защите персональных данных.)

19 мая 2019 года, г. Долгопрудный

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