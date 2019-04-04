Ответы и вопросы профессору Кацису

Добрые люди сообщили мне, что на сайте агентства Regnum было опубликовано обращенное ко мне открытое письмо профессора РГГУ, заместителя председателя экспертного совета Высшей аттестационной комиссии по теологии (иудаизм) Л. Ф. Кациса1; письмо написано в связи с моей публикацией в прошлом номере ТрВ-Наука2. Несколько пунктов в нем требуют ответа. Начну с менее важных.

Профессор Кацис указывает, что он предложил ответить на страницах ТрВ-Наука, каковое предложение не было принято. Виноват; недоразумение вызвано было тем, что Леонид Фридович предложил задать вопросы, «если есть», а в то время у меня к нему вопросов не было. Они появились теперь.

Профессор Кацис пишет: «Он (я. — М. Г.) не может не понимать, какие ассоциации вызывает его фамилия с его же текстом». Смог и не понимаю: если бы я, как в известном тексте про Корчевателя, подписался псевдонимом Жуков, по бабушке по материнской линии, как бы это изменило ассоциации, вызванные приведенной профессором Кацисом цитатой?

Профессор Кацис указывает, что по сравнению с опубликованной в «Известиях» статьей ректора РГГУ А. Б. Безбородова3 мой текст «выглядел странно и слабовато», и усматривает в совпадении дат публикации одного и непубликации другого некоторый символизм. О качестве текстов всякий благоволит составить собственное впечатление, но вот символизма тут нет решительно никакого. «Известия» сначала планировали дать два мнения, а в результате опубликовали одно; причины этого со мной не обсуждались, но, судя по слухам из редакции, проблема с моей колонкой была не в стилистических или содержательных недостатках, а в том, что никто из редакционного начальства не мог решиться взять на себя ответственность за ее публикацию.

Профессор Кацис не собирается «реагировать на крайне устаревшие вопросы, которые он (я. — М. Г.) задает в своей статье». Впрочем, «для информации» сообщает, что «в нашей стране давным-давно существуют государственные стандарты по теологии для уровня среднего образования <…>, есть и стандарт для аспирантуры по теологии <…>, не лишь стандартов поколения 3++ для высшего образования, но действует его предшественник 3+». Я благодарен за эту информацию; до сих пор я полагал, что теология для среднего образования — это такая страшилка, а тут вот оно что. Чем полезны дискуссии, подобные этой, так тем, что они снимают лицемерный флер со школьного курса так называемых «основ религиозной культуры и светской этики». В свое время патриарх Алексий II объяснил, что за этим кроется «преподавание основ православного вероучения»4, теперь вот профессор Кацис рассказал про богословие для средней школы.

Профессор Кацис сообщает далее, что для защиты диссертации по иудейской теологии надо «предоставить справку о соответствии своей работы не абстрактному Иудаизму, а своему конкретному направлению нашей религии» (здесь и далее заглавные буквы воспроизводятся по тексту профессора Кациса. — М. Г.). Это тоже сильное признание, но я спрашивал не совсем об этом — у меня речь шла об утверждении «руководством конфессий» паспортов теологических специальностей, а не отдельных работ. Леонид Фридович пишет в этой связи: «Дело в том, что Вы, профессор, первый за все 15 лет нашей работы коснулись не Православной или Исламской проблематики, а задели проблемы Теологии Иудаизма и достаточно грубо попытались вмешаться в еврейскую религиозную жизнь, пытаясь противопоставить литовцев-миснагедов и хасидов. Намек понятен — если Паспорта, а кстати, и все другие документы, включая список изучаемых предметов в вузах, подписаны р. Берл Лазаром, то их почему-то не должны принять представители литовского иудаизма». Докладываю: у меня в мыслях не было подобного намека, и я понятия не имел, который из двух главных раввинов России подписывает «все документы». Мой намек состоял в том, что сама идея, что общегосударственный образовательный документ недействителен без подписи церковника, — это глупость и гадость.

И вот с этого места начинаются важные вопросы к профессору Кацису. Вот как он объясняет, что заданный мною вопрос не имеет смысла: «По-видимому, Вы, профессор, не знакомы с системой регистрации религиозных общин в РФ. Когда еще в далекие сталинские годы проходила первая регистрация, то отдельно были зарегистрированы Православные (а не абстрактные христиане), Иудеи и Мусульмане». То есть Леонид Фридович на полном серьезе предлагает обсуждать вопросы преподавания теологии, основываясь на системе сталинской регистрации? Ну хорошо, попробуем так — но даже из глубин моего теологического невежества видно, что эта фраза как минимум непоследовательна: с точки зрения абстрактного мусульманина разница между суннизмом и шиизмом не менее глубока, чем разница между православием и католицизмом. Дальше не лучше: «Скоро и католики, и армяне, и баптисты станут традиционными религиями РФ чисто по сроку регистрации и смогут претендовать на свои Теологии!!!» — то есть, опять же, право на собственное богословие определяется датой регистрации религиозной общины? Мне одному кажется, что профессор Кацис только что опустил защищаемую им теологическую науку на уровень чуть ниже плинтуса?!

И еще одно. Леонид Фридович докопался до шутки про двух главных раввинов и двух главных муфтиев, до карикатуры, до биоинформатики и «Диссернета» — и как-то умудрился не заметить слона в посудной лавке. На обсуждаемом совещании в МГУ, итоги которого одобрили ректор Безбородов и профессор Кацис, важным государственным деятелем, председателем думского комитета, ведающего в том числе религиозными делами, с трибуны была произнесена фраза, которую я приведу еще раз: «Изучать теологию неизбежно должен каждый руководитель, ведь подлинно эффективным государственным менеджером может быть только человек православия!» Леонид Фридович, Вы с этим согласны? Вам не кажется, что Ваша работа «над Паспортом специальности по Теологии (Иудаизма)» и Ваше председательство «на заседании Экспертного совета ВАК по Теологии» — это приправа, листик петрушки на салате, который готовят совсем другие повара? Вы пишете: «В РГГУ Православная Теология будет преподаваться в рамках Центра изучения религий», — а я докладываю, что преподается она и в известной своими традициями в области гуманитарных наук Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в рамках факультета православной культуры, руководимого, между прочим, клиническим мракобесом. Вот это Вас не тревожит и даже не смущает? Или Вы считаете, что еврейские фамилии лишают нас права высказываться на любые темы, кроме иудейских, да и на те с разрешения? Так я напомню, что у нас в паспортах, кроме фамилий и пятого пункта (каковым, видимо, суждено стать записи о конфессии), указано гражданство — Российская Федерация.

P. S. Профессор Кацис объяснил мне, что я напрасно считаю теологию точной наукой, поскольку это область гуманитарного знания. Вынужден признаться, что я и не считаю: в моем заголовке содержалась недостаточно, видимо, прозрачная аллюзия на известный рассказ Эдгара Аллана По.

P. P. S. Я хотел было взять к этому тексту эпиграф из песни Александра Галича «Предостережение», но не смог: она не раздергивается на цитаты, так что послушайте целиком5.

Кацис Л. Ф. Биоинформатика о Теологии. Открытое письмо проф. Михаилу Гельфанду, автору газеты «Троицкий вариант. Наука» // Regnum.ru, 28 марта 2019 года — regnum.ru/news/society/2 601 001.html

Гельфанд М. Богословие как точная наука // ­ТрВ-Наука № 275 от 26 марта 2019 года — trv-science.ru/2019/03/26/bogoslovie-kak-tochnaya-nauka/

Безбородов А. Интеграция в систему // Известия, 11 марта 2019 года — iz.ru/852 496/aleksandr-bezborodov/integratciia-v-sistemu

Инструктивное письмо патриарха Алексия II № 5925 от 9 декабря 1999 года — web.archive.org/web/20 071 001 100 523/http://atheismru.narod.ru/atheism/rpc/direct.htm

Галич А. Предостережение (1964) — bards.ru/archives/part.php?id=4135

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