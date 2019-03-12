Газета «Троицкий вариант — Наука» проводит вторую кампанию краудфандинга, чтобы наполнить бюджет и достойно продолжить свое существование.

«Троицкий вариант» (trv-science.ru) выходит уже почти 11 лет, что многим кажется странным, учитывая здешние современные реалии. Он создан без малейшего участия государства или крупного бизнеса. Газета создавалась энтузиастами практически без начального капитала и впоследствии получила поддержку фонда «Династия». И по сей день она издается волонтерами при неправдоподобно малом бюджете.

Аудитория «Троицкого варианта», может быть, и невелика: стандартное число читателей одной статьи — десятки тысяч (для резонансных публикаций — пара сотен тысяч), но это, пожалуй, наилучшая аудитория, какую можно вообразить. Газету в ее электронном виде читают на всех континентах (нет данных только по Антарктиде) — везде, где есть образованные люди, говорящие на русском языке.

Список наград, полученных газетой, весьма интересен: Беляевская премия, диплом спецноминации премии «Просветитель», премия конкурса Tech in Media (лучшее федеральное печатное СМИ по теме науки и инноваций) и самая парадоксальная награда — премия постоянно критикуемого газетой Министерства образования и науки «За верность науке». В родном Троицке газета тоже награждалась пару раз. Удивительно, что довольно «кусачую» газету упорно премируют, причем иногда сами покусанные.

Мы не пытаемся зарабатывать на газете — распространяем бесплатно бóльшую часть бумажного тиража и выкладываем ее электронную версию в открытый доступ. Рекламщикам «Троицкий вариант» не слишком интересен из-за ограниченной специфической аудитории, не склонной реагировать на баннеры. Подобная газета может существовать только за счет спонсорской поддержки. Несмотря на закрытие фонда «Династия», всеобщий благодетель Дмитрий Борисович Зимин продолжает поддерживать ТрВ, покрывая почти половину расходов. Но затраты растут, и мы считаем правильным, вместо того чтобы злоупотреблять добротой главного спонсора, обратиться за поддержкой к широкому кругу читателей-единомышленников. Этот источник средств дает максимальную свободу.

Предыдущая кампания краудфандинга ТрВ состоялась летом 2017 года. Тогда мы собрали 700 с лишним тысяч рублей. Сейчас мы заявляем цель 600 тыс. (это будет скорее программа-минимум) с робкой надеждой собрать миллион.

Почти все наши лоты связаны с газетой. В том числе и книги с автографами. Все выставленные книги написаны авторами «Троицкого варианта». По ходу кампании список книжных лотов будет пополняться.

Пользуясь случаем, выражаем благодарность фонду «Эволюция», разработавшему платформу для краудфандинга и любезно предоставившему ее «Троицкому варианту».

Книжный шкаф «Троицкого варианта»

Готовясь к краудфандингу для «Троицкого варианта», мы столкнулись с вопросом: какие книги с автографами выставлять в качестве лотов? Очевидное решение — книги авторов ТрВ. Но тогда всех или выборочно? А сколько вообще таковых и сколько книг они написали в сумме? Этот вопрос сам по себе показался интересным. Пришлось провести некоторое расследование, не такое уж и простое. Самое сложное — вспомнить авторов, издавших книги. Вспоминали всем редсоветом. И вот что получилось.

Насчитали минимум 44 автора книг, которые написали материал непосредственно для «Троицкого варианта» (интервью не считались). По этой причине в наши авторы не попал, например, Михаил Никитин с «Происхождением жизни», хотя в ТрВ опубликована расшифровка его лекции (надеемся, еще попадет). Книги засчитывались только те, что представляют интерес для широкого читателя; профессиональные монографии в расчет не принимались. Пограничным случаем оказались четыре книги Валерия Рубакова по космологии и теории поля, вполне серьезные, но явно выходящие за пределы узкой дисциплины.

Далее пришлось пробивать всех авторов на библиографию, что было тоже не всегда просто, так как надо отличать книги от сборников статей или журнальных публикаций. Приблизительный результат — 218 книг на всех. Такое число рушит все планы представить хотя бы существенную часть книг наших авторов в лотах стартовавшего краудфандинга. Мы отсекли тех, чей автограф получить сложно, чьих книг нет в продаже, и взяли в основном более-менее новые книги. Пока выставили 21 книгу; планируем добавить еще, как минимум десяток.

Самый плодовитый автор «Троицкого варианта» — Павел Амнуэль: 38 книг (согласно списку в «Википедии»). Собственно, он один из двух наших авторов, чья основная профессия — писатель, причем фантаст, к тому же научный (а иначе что бы он делал в ТрВ?). Есть у Павла и несколько научно-популярных книг. Еще один профессиональный писатель-фантаст среди наших авторов — Антон Первушин. Он тоже достаточно плодовит, у него издана 21 книга, но он моложе и имеет шанс догнать Павла. Часть из его книг — нон-фикшн, в основном про космонавтику. Ударная тема Антона — Гагарин и его полет, что отражено в наших лотах. Есть еще три человека с научно-фантастическими книгами, но они не фантасты, а так… научные работники. Это ­Елена Клещенко, Кирилл Еськов и автор этих строк. Ничего удивительного: хоть писание фантастики и считается нереспектабельным для ученых, а всё равно пишут — взять хотя бы Фреда Хойла или Карла Сагана.

Вслед за фантастами по плодовитости следуют историки: Лев Клейн (археолог), 23 книги; Валерий Сойфер (история науки), 15 книг; Евгений Беркович (история науки); Геннадий Горелик (еще раз история науки). Видать, российской истории науки без «Троицкого варианта» никак. Еще один историк науки, Дмитрий Баюк, тоже автор ТрВ, у него одна книга.

Среди других авторов научно-популярной литературы лидируют химик Илья Леенсон, 20 книг, астроном Владимир Сурдин, 15 книг, и лингвист Максим Кронгауз, 7 книг.

К сожалению, редакция ТрВ не обладает той плодовитостью по части написания книг, какой обладают авторы ТрВ. Только у главного редактора издано три книги плюс одна на выданье. Да еще есть надежда на зам. главного редактора Михаила Гельфанда; до возраста, в котором главред издал свою первую книгу, ему еще далеко.

Насколько жюри всяческих конкурсов одобряют книги авторов ТрВ? В целом одобряют. Вот лауреаты премии «Просветитель»:

2009 год. Леонид Пономарев «Под знаком кванта»;

2010 год. Владимир Успенский «Апология математики»;

2011 год. Александр Марков «Эволюция человека» (двухтомник);

2011 год. Владимир Плунгян «Почему языки такие разные»;

2012 год. Владимир Сурдин «Разведка далеких планет»;

2012 год. Александр Мещеряков «Император Мейдзи и его Япония»;

2014 год. Ася Казанцева «Кто бы мог подумать? Как мозг заставляет нас делать глупости»;

2016 год. Александр Панчин «Сумма биотехнологии»;

2017 год. Александр Пиперски «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского».

Финалистов премии «Просветитель» среди авторов ТрВ еще больше. Другая награда, которая нередко им достается, — Беляевская премия в области просветительской литературы, учрежденная Санкт-Петербургским союзом писателей. Вот ее лауреаты из наших авторов:

2011 год. Павел Амнуэль за цикл эссе;

2011 год. Ревекка Фрумкина за серию рецензий в «Троицком варианте»;

2012 год. Владимир Сурдин за цикл очерков «Астрономия и астрофизика в XXI веке»;

2012 год. «Троицкий вариант» сам по себе;

2013 год. Павел Амнуэль за серию книг;

2015 год. Борис Штерн за книгу «Прорыв за край мира»;

2015 год. Виталий Егоров за блог о космосе «Зеленый кот»;

2016 год. Александр Соколов за книгу «Мифы об эволюции человека»;

2018 год. Александр Пиперски за книгу «Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского».

Есть и другие премии, где авторы ТрВ не ударили в грязь лицом. Например, «За верность науке»: из пяти премированных персон двое — наши авторы Александр Марков и Сергей Попов.

Как можно интерпретировать такую любовь разных жюри к авторам ТрВ? Прямого конфликта интересов вроде бы нет, поскольку авторы ТрВ не корпорация, а большинство членов жюри не имеют к газете отношения и к тому же меняются год от года. Или все они, и жюри и авторы, одним миром мазаны — все пятая колонна? Я точно знаю, что есть люди, которые так и думают, это их право. Что же, пусть эта массовая благосклонность членов жюри остается загадкой, не обязательно всё на свете должно иметь простое объяснение.

Ну вот, мы наполнили наш виртуальный книжный шкаф. И что теперь с этим делать? Мы точно не сможем всех куда-то выдвинуть и тем более куда-то выставить все книги. Но список авторов и книг мы точно сделаем и поставим у теплой уютной стенки на всеобщее обозрение. А потом будем с любовью пополнять шкаф двумя способами: призывая авторов писать еще и убеждая авторов хороших книг становиться также авторами ТрВ.

Борис Штерн

Сайт краудфандинга для ТрВ-Наука:

crowd.trv-science.ru

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