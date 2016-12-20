Герои и события 2016 года
В конце уходящего года принято подводить итоги. Мы обратились к авторам нашей газеты с просьбой ответить на два вопроса: «Кого, на Ваш взгляд, можно назвать героем 2016 года в области науки и образования (не важно в России или вне ее)? Какое событие, на Ваш взгляд, является самым важным для науки и образования в России в 2016 году?». Публикуем поступившие ответы.
Разбор математических полетов по индексу Хирша
Опубликованные в ТрВ №218 интервью Наталии Деминой с академиком РАН Виктором Васильевым и лауреатом премии Филдса Станиславом Смирновым вызвали большую дискуссию, как со стороны тех, кто поддерживает выбор Отделения математики РАН, так и тех, кто считает, что были сделаны серьезные ошибки. Один из оппонентов, А. Д. Полянин из Института проблем механики РАН, ранее опасался называть свое имя, и редакция ТрВ приветствует то, что теперь он открыто публикует свою заметку под своим именем. Интересно, что ранее в его заметках, рассылавшихся по e-mail, были претензии и к величине индекса Хирша членкора РАН А. Г. Кузнецова, но после проверки данных, проведенной академиком Васильевым, эти претензии были сняты.
Пущинское поле экспериментов
В истории встречаются удивительные параллели: сначала «Апрельские тезисы», за которыми неминуемо следует «Как нам реорганизовать…». Масштабы событий, конечно, разные, но сезонное совпадение и последовательность событий заставляют задуматься. Речь идет об истории, которая началась в апреле 2016 года в Пущино. Как-то так получилось, что директора шести институтов, не слишком воодушевленно, но достаточно законопослушно вняли убедительной риторике ФАНО России о том, что дальнейшее существование в качестве независимых организаций становится практически невозможным, вся отечественная наука должна быть структурирована в виде крупных центров — федеральных, региональных, национальных — и приняли решение инициировать процесс объединения…
Документ
О разъяснении итогов выборов в члены РАН. В связи с многочисленными обращениями представителей общественности и средств массовой информации в президиум РАН: Поручить вице-президенту РАН академику РАН Дедову И. И. и исполняющему обязанности вице-президента РАН академику РАН Стародубову В. И. осуществить мероприятия по разъяснению итогов выборов в члены РАН по Отделению медицинских наук РАН.
Один день из жизни директора Института географии
Сегодня Россия находится в четвертом десятке стран по числу людей, занятых исследованиями и разработками. А в будущем году бюджетные расходы на академическую науку сократят еще на 9 млрд руб. Какова же тогда ценность научного знания в нашей стране? Какова ситуация в Академии наук после прошедших там в октябре выборов? Чем живут российские географы? Об этом Ольга Орлова беседовала с Ольгой Соломиной, известным российским географом.
География Человека
Эта статья была написана в апреле 2015 года к 80-летию географа-страноведа, докт. геогр. наук, профессора географического факультета МГУ, вед. науч. сотр. Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Леонида Викторовича Смирнягина. В ней реальные истории из жизни этого замечательного человека. 3 декабря 2016 года Леонида Викторовича не стало. В 1992–1993 годы Смирнягин был членом Президентского консультативного совета при Борисе Ельцине и оказал большое влияние на развитие федерализма в России.
Вектор развития задан
Уходящий год для нашего образования оказался важным, поскольку является переходным. С одной стороны, можно подвести некоторые итоги существующей системы среднего и высшего образования, с другой, как бы мы к ней ни относились, ясно, что эту систему ждут серьезные перемены. 2016 год показал только наметки на новые тренды, но кажется, что их направления понятны.
О противодействии академической коррупции
В Российском государственном гуманитарном университете 15 декабря 2016 года состоялась конференция работников и учащихся, на которой принимали новую программу стратегического развития. Ниже — письменная версия моего выступления в дискуссии. В проекте программы упомянуто о «снижении позиций РГГУ в образовательной среде из-за скандальных ситуаций, дискредитирующих репутацию университета». Это неконкретная и двусмысленная формулировка, потому что скандал скандалу рознь. Одно дело, если люди публично натворили каких-то безобразий (до чего у нас вроде бы не доходило); а другое дело — если раскрылась какая-то позорная тайна, — тогда репутацию порочит именно она, а не факт ее разоблачения. Такой скандал не сам по себе беда, а симптом другой беды.
Почти «Оскар» для плагиаторов
Элеонора Шестакова, докт. филол. наук, член украинского движения «Диссергейт», рассказала ТрВ-Наука о новой антипремии за особые достижения на ниве академической недобропорядочности, которая отныне будет вручаться в родственной нам стране. Может быть и в России стоит задуматься о вручении подобной «награды» лучшим фальсификаторам?
Google Translator как автор академического эссе. Руководство по переводному плагиату
В ТрВ-Наука неоднократно поднималась проблема распространенности и разнообразия плагиата на постсоветском пространстве. Теперь Пётр Рудковский, PhD (Институт философии, Варшавский университет), преподаватель Университета Лазарского (Варшава), член редколлегии журнала Topos (Вильнюс), делится своими наблюдениями, основанными на опыте преподавания в одном из польских университетов: какие формы плагиата там встречаются, насколько они распространены, какая категория студентов ответственна за присутствие этого порока в стенах уважаемого учреждения, какие мысли навевает нынешняя ситуация с профессиональной этикой в академической среде, особенно в гуманитарной сфере.
Четвероногие слушатели
Собаки понимают больше, чем мы привыкли думать. И хотя владельцы барбосов и шариков знают об этом уже давно, неоспоримые доказательства найдены только сейчас. Ученые Будапештского университета (Венгрия) с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии исследовали, как собаки воспринимают человеческую речь. Оказывается, наши четвероногие друзья распознают речь так же, как и люди. Для понимания слов они используют левое полушарие, а для понимания интонации — правое, затем объединяют информацию. Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале Science. О подробностях экспериментов корреспондент нашей газеты Инна Воробей узнавала у ведущего автора работы, сотрудника факультета этологии Будапештского университета и сотрудника проекта «Семейная собака» Аттилы Андикса.
Бакулюм, изменчивый и загадочный
Мужские копулятивные органы принадлежат к числу самых разнообразных структур в царстве животных. Основная их функция заключается в том, чтобы повышать эффективность оплодотворения, вводя сперму в женские половые пути. С этой задачей отлично справилась бы и простая трубка, однако морфология пенисов чрезвычайно сложна и видоспецифична. Они бывают длинными и очень короткими, гладкими и колючими, одиночными и двойными. А у многих видов млекопитающих пенисы содержат кость, которая называется бакулюм (os penis). Эти косточки также отличаются чрезвычайным разнообразием размеров и форм. Причины этого разнообразия непонятны, нет и единого мнения о функциях бакулюма.
Предновогоднее напутствие
Признаться честно, я с трудом нахожу время и силы, чтобы взяться за, так сказать, перо. Столько дел и забот валятся на меня со всех сторон. В общем, не получается у меня сесть и обстоятельно написать об итогах уходящего года. Поэтому, дорогие друзья, я не буду подводить никаких итогов года прошедшего, лучше я всех вас поздравлю с надвигающимися тремя неделями рождественско-новогодне-рождественско-новогодних праздников и пожелаю благополучно пережить их. А кроме того, я дам всем своего рода новогоднее напутствие. Наступающий год, дорогие коллеги, не будет для нас легким. Денег станет еще меньше, а наши зарплаты должны стать еще выше. Поэтому, увы, не все из нас смогут остаться сотрудниками вузов и научных организаций.
Потому что мы — банда!
Первый Слет просветителей, организованный фондом «Эволюция», прошел в Москве 18–19 ноября. Более 400 ученых, организаторов научпоп-мероприятий, научных журналистов и блогеров обсуждали, можно ли сделать науку популярной в России, или это проповедь «для обращенных»; способны ли просветители объединяться и ради чего, какие проблемы внутри и вне сообщества актуальны, какие форматы просветительства работают, а чему еще нужно учиться.
Женщины блистают в науке
В Музее им. Пушкина 14 ноября состоялась десятая, юбилейная церемония вручения стипендий «Для женщин в науке», которые ежегодно присуждаются компанией L’Oreal и ЮНЕСКО. 10 молодых российских женщин-ученых, работающих в области физики, химии, биологии и медицины, получили стипендии размером 450 тыс. руб.
Премия «Просветитель»
Премия Дмитрия Зимина «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке была учреждена в 2008 году фондом некоммерческих программ Дмитрия Зимина «Династия», а с 2016 года проходит при поддержке Zimin Foundation. Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России. Подробнее о премии на сайте www.premiaprosvetitel.ru.
Письмо министру
На сайте Общества научных работников (http://onr-russia.ru/content/RFBR_2Minister) проведен сбор подписей под письмом против политики нынешнего руководства Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Послание подписали более 750 человек, более 500 из них — руководители и исполнители грантов РФФИ и РГНФ, 6 академиков, 21 член-корреспондент РАН, 10 профессоров РАН. Письмо отправлено адресату
Всё, что вы хотели узнать про «Сириус», но боялись спросить
На общем фоне снижения финансирования науки и образования в России ярко выделяется новый образовательный центр в Сочи, на который не жалеют ни ресурсов, ни времени крупные бизнесмены, ведущие университеты, педагоги и ученые страны. О нем рассказал ТрВ-Наука директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко. Беседовала Наталия Демина.
Хиршемания и хиршефобия
Итоги выборов в Академию наук вызвали вопросы не только по отделению физиологических наук, но и по отделению математики. К сожалению, многие упреки о низких индексах Хирша у выбранных членкоров, о блокирующем пакете трех институтов и др. звучат непублично, в кулуарах, и у математиков нет возможности ответить, глядя критикам в лицо. Вопросы, в которых звучат основные упреки, мы задали академику РАН, президенту Московского математического общества Виктору Васильеву. Беседовала Наталия Демина.
Вторая нефть, или «Крекс, фекс, пекс»
Эта заметка члена редсовета ТрВ-Наука тесно перекликается с обстоятельным интервью Наталии Деминой об образовательном центре «Сириус». Но оба этих материала имеют отношение в основном к талантливым детям, лучшим педагогам, элитарному обучению. И понятно, что с подготовкой «элиты» у нас всегда было и будет неплохо, особенно если проект в традиционно «ручном» режиме курирует сам президент. Но все-таки жизнь в стране определяется по ее среднему уровню, доступному большинству граждан и ими же обеспечиваемому. А вот с этим в России извечные проблемы. В образовании ровно то же самое…
… а Вас, Fortoff, я попрошу остаться!
Коллизии взаимоотношений государственных чиновников и Академии наук, а также то, что происходит в самой Академии, я воспринимаю очень лично и болезненно не только потому, что являюсь сотрудником ФИАНа, а в основном из-за пиетета к академической среде, сформированного сначала родителями, а потом и окружением. Но из-за событий последних недель (беседа Путина с Фортовым, а перед этим выборы в Академию) я пребываю в каком-то странном ощущении оплеванности, с одной стороны, и предательства, с другой…
Михаил Трунин: «Хорошее физическое образование — фундамент технологической культуры страны»
В 1911 году лучшие физики мира решили собраться в Брюсселе. Так появились знаменитые Сольвеевские конгрессы. Тогда ни одного физика из России там не было. Сейчас едва ли найдется крупная международная конференция, где бы не выступали наши соотечественники. За 100 лет Россия стала одной из ведущих стран по подготовке физиков высочайшего уровня. Но нужны ли такие специалисты сегодня нашей стране? Об этом Ольга Орлова беседовала с деканом факультета физики Высшей школы экономики, докт. физ. -мат. наук Михаилом Труниным.
Леметр против Пифагора
Помните ли вы, как учили таблицу умножения? Я помню — с муками, слезами и соплями. И ведь так страдал не один я! Вдумайтесь: миллиарды милых крошек по всему свету, уж не знаю сколько столетий, на всех языках зубрят «жды два». Похоже, это никого из взрослых не волновало, все принимали муки как должное, пока не появился добрый дяденька, вознамерившийся избавить подрастающее поколение от цифровых страданий. Звали его Жорж Анри-Жозеф-Эдуар Леметр, и это была не первая его блестящая идея. До того, в 1927 году, он теоретически установил расширение Вселенной (не зная об аналогичных работах рано умершего Александра Фридмана), а в 1931 году предположил, что Вселенная возникла из протоатома, тем самым заложив основы теории Большого взрыва…
Русский язык украинцев: комфортное двуязычие
Вот уже пятый год я сотрудничаю с Черноморским национальным университетом имени Петра Могилы в городе Николаеве, где читаю курс лекций «Введение в кельтскую филологию». Всё это время мне было интересно наблюдать языковую ситуацию на юге Украины. Я не претендую на глубокий ее анализ, тем более что мне довелось провести некоторое количество времени только в Одессе, Николаеве и Очакове, где исторически население смешанное и русский язык был и остается средством общения для представителей многих народов: русских, украинцев, греков, татар, немцев и так далее.
Академгейт и Альцгеймер
Президент Владимир Путин прекрасно умеет управлять повесткой дня. О чем говорили бы после заседания Совета по науке и образованию 2016 года, если бы не заключительная реприза президента? О том, что принимается Стратегия научно-технологического развития России, в которой президент РАН Владимир Фортов не обнаружил места для фундаментальной науки. Многие ли помнят об этом сейчас? Нет, все поглощены обсуждением странной истории про чиновников-псевдоакадемиков и 13-го подвига Геракла, пресекшего их тихий бунт. Неудобная повестка заменена во всех отношениях безупречной. А когда неудобную повестку дня не удается целиком вытеснить, ее можно «угнать»…
«Красота в глазах смотрящего»: голландский натюрморт XVII века
Голландский натюрморт XVII века — художественный феномен, который и сегодня остается предметом отдельного изучения. Привычно констатируя это, мы, однако, с бóльшим интересом обращаемся к иному типу художественного видения вещей — будь то пионы Мане или яблоки Сезанна. Меж тем «классический» голландский натюрморт замечателен не только десятком известных всем нам полотен, но и тем, что это был самостоятельный и притом широко тиражируемый жанр, своего рода «массовое искусство XVII века.
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