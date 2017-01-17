Исаакий… далее везде?
8 января 2017 года, сразу после новогодних праздников, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что принято решение передать Исаакиевский собор РПЦ. Подробности ситуации рассказывает политический обозреватель, руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
«Большая политическая ошибка РПЦ»
ТрВ-Наука обратился к ряду экспертов с просьбой выразить свое отношение к намерению властей Санкт-Петербурга передать Исаакиевский собор Московскому патриархату РПЦ. Отвечают Алексей Лидов, историк искусства и византолог, академик Российской академии художеств, Алексей Лебедев, докт. искусствоведения, руководитель Лаборатории музейного проектирования, Аскольд Иванчик, докт. ист. наук, чл. -корр. РАН, гл. науч. сотр. Института всеобщей истории РАН, Сергей Кавтарадзе, искусствовед, член Союза московских архитекторов, лауреат премии «Просветитель» 2016 года.
Петиция врачей Каролинской клиники: «Необходимо расследовать деятельность Маккиарини в России»
5 января на страницах шведских СМИ появилось сообщение о петиции, написанной 15 декабря 2016 года и опубликованной 4 января на сайте правозащитной организации «Граждане за ответственное лечение и клинические исследования» (Citizens for Responsible Care and Research, сокр. CIRCARE). Петиция была адресована ректору Каролинского института Карин Дальман-Райт (Karin Dahlman-Wright), послу России в Швеции Виктору Татаринцеву, Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, министрам образования и науки и здравоохранения РФ, Росздравнадзору и другим организациям.
«Для него физика всегда была единым и гармоничным целым»
Скорбная весть пришла по электронной почте из Москвы. 5 января 2017 года ушел из жизни Спартак Тимофеевич Беляев. Еще совсем недавно, после своего 93-го дня рождения, он написал, что бодр и работоспособен. Еще совсем недавно его сотрудники поражались, как он поднимается на четвертый этаж без лифта или бодро перебегает улицу к автобусу, держа под мышкой палочку. Еще совсем недавно мы обсуждали по той же электронной почте свойства фононов и ротонов в жидком гелии. И вот его нет…
Реструктуризация РАН: за и против
В данном номере ТрВ-Наука мы публикуем два дискуссионных материалах о начавшейся в Академии наук реструктуризации научных организаций. Первая статья — академика РАН Василия Шабанова — в позитивном ключе рассказывает об опыте Красноярского научного центра. Вторая — академика РАН Александра Асеева — представляет собой критический анализ проходящего реформирования. Надеемся на продолжение дискуссии в последующих номерах.
Реструктуризация и региональные научные центры РАН
Глава Сибирского отделения РАН, академик Александр Асеев представил ТрВ-Наука свой взгляд на ситуацию с реструктуризацией в Академии наук и возможные варианты ее развития в 2017 году. Предметом его анализа стал также опыт 2016 года по образованию ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН».
Станислав Смирнов: «Полезно сотрудничество людей, думающих по-разному»
Станислав Константинович Смирнов — российский математик, лауреат Филдсовской премии (2010), профессор Женевского университета, научный руководитель Лаборатории Чебышева СПбГУ, член попечительского совета Сколковского института науки и технологий (Сколтеха). Закончил математико-механический факультет СПбГУ (1992) и аспирантуру Калифорнийского технологического института (США). Работал в Принстоне (Институт передовых исследований), Бонне (Институт математики Макса Планка), в Йельском университете и Королевском технологическом институте в Стокгольме. С 2012 года входил в состав Общественного совета при Минобрнауки РФ.
Как зимующие птицы используют людей
Хорошо известно, что на Земле только полоса около экватора характеризуется отсутствием сезонных перемен в климате и погоде. Чем дальше от экватора, тем больше возрастают сезонные различия во внешних условиях жизни животных и растений. Кроме того, с увеличением географической широты уменьшается среднесуточная температура воздуха. Поэтому птицы, размножающиеся и растущие в северных широтах, испытывают дополнительные энергетические нагрузки, связанные с необходимостью поддерживать собственное существование, размножаться и расти при температурах ниже границы температурного оптимума.
«Без него нам будет темнее…»
4 января 2017 года в автокатастрофе на 512 км трассы «Балтия» погиб Виталий Дмитриевич Арнольд, просветитель, один из создателей Московского центра непрерывного математического образования, Летних школ в Дубне, известный организатор олимпиад школьников и внешкольного математического обучения, учитель информатики гимназии №1543. Прощание с Виталием состоялось 9 января в Москве.
Репутация адвокатского сообщества под лупой Диссернета
Вольное сетевое сообщество Диссернет четвертый год размещает на своем сайте www.dissernet.org коллекции диссертаций, в которых обнаружены неправомерные заимствования. Формируются эти коллекции по профессиональной принадлежности авторов. На сайте широко представлены министры, судьи, прокуроры, врачи, учителя и еще масса людей из самых разных сфер нашей жизни. Однако адвокаты до недавнего времени были незаслуженно обойдены вниманием сообщества.
Иностранные языки как тренировка для мозга
В течение пяти лет, к 2020 году, все российские школы должны перейти на новый стандарт обучения, в котором второй иностранный язык вводится с пятого класса как обязательный предмет. Теперь уже бывший министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов объяснил это нововведение тем, что иностранные языки развивают память и повышают интеллект детей. Зав. лабораторией нейролингвистики Высшей школы экономики (Москва), канд. филол. наук Ольга Драгой рассказала Инне Воробей о когнитивных процессах, происходящих в мозге при изучении новых языков.
«Абсолютная власть развращает любого политика»
Первый памятник Иосифу Сталину был установлен в 1929 году к 50-летию вождя. С тех пор на территории СССР и в странах соцлагеря таких монументов появились сотни. Последние были установлены в 2016 году в Сургуте и Донецке. Кому на самом деле ставят памятники наши современники? Ответить на этот вопрос поможет первая научная биография Иосифа Сталина. С ее автором, докт. ист. наук Олегом Хлевнюком, беседовала ведущая программы «Гамбургский счет» на ОТР, канд. филол. наук Ольга Орлова.
Быстрые радиовсплески: ключ к разгадке тайны
В 2007 году было обнаружено одно из самых загадочных явлений в современной астрофизике: быстрые радиовсплески. Первый из них найден в архивных данных радиотелескопа «Паркс» — миллисекундный всплеск радиоизлучения высокой интенсивности, который имел очень сильную зависимость задержки сигнала от частоты. Эта зависимость называется мерой дисперсии, она возникает при распространении радиосигнала в космической межзвездной и межгалактической плазме и пропорциональна плотности электронного компонента, проинтегрированной вдоль луча зрения. Автор открытия Дункан Лоример предположил, что, скорее всего, источником был внегалактический объект, на расстоянии порядка сотен мегапарсеков. Через несколько лет радиоастрономы открыли аналогичные всплески с похожими свойствами, и стало ясно, что это целый класс новых астрономических явлений. Сейчас их известно около 20, и статистический анализ показывает, что число быстрых радиовсплесков в день по всему небу должно быть порядка нескольких тысяч!
Дело Калякина: торжество правосудия! Торжество правосудия?
Доктор технических наук, директор Физико-энергетического института (ФЭИ) им. А. И. Лейпунского в Обнинске Сергей Калякин, приговоренный к пяти годам колонии общего режима, освобожден Сухиничским районным судом Калужской области. Суд принял данное решение на основании статьи 80 УК РФ («Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания»). Как поясняют близкие осужденного, лишение свободы ему было заменено на обязательные работы.
«Красота в глазах смотрящего» (Продолжение)
Самый, быть может, интересный вид голландского натюрморта эпохи его расцвета — это stilleven, «тихая жизнь вещей», воплощенная в так называемых завтраках, ontbijtjes (onbijtje — это легкая закуска независимо от времени суток). Наиболее «чистые» образцы этого типа натюрмортов — работы Виллема Класа Геды (Willem Claesz Heda, 1594–1680); наш зритель мог их видеть в Эрмитаже и в Музее изобразительных искусств в Москве.
Бюджет-2017 и наука
19 декабря 2016 года президент Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Расходы на гражданскую науку заметно увеличатся в сравнении с прошлым годом: на эти цели в 2017 году планируется потратить примерно 336 млрд руб. из федерального бюджета по сравнению с примерно 268 млрд руб. в 2016 году. Однако столь резкий рост расходов на гражданскую науку по сравнению с прошлым годом связан всего лишь с восстановлением уровня финансирования прикладных исследований и разработок в рамках космической программы, который примерно в 5 раз снизился в 2016 году по сравнению с 2015 годом.
Дорога на работу — путь к артриту
Ежедневный путь на работу и обратно порой сказывается на здоровье серьезнее, чем сама трудовая деятельность. И проблема эта не вчера возникла, с ней сталкивались уже древние египтяне. К такому заключению пришла Энн Остин (Anne E. Austin), остеолог и египтолог Стэнфордского университета. Она изучает медицину и болезни людей античного мира и недавно опубликовала результаты исследований останков рабочих — резчиков и художников, украшавших гробницы в Долине Царей.
17-й год и земельный вопрос
В наступившем году в российской науке, безусловно, случится множество важных событий, включая выборы президента РАН. Но воспоминания о событиях столетней давности, опять же, навевают на идейно нестойких граждан нумерологические ассоциации и эсхатологические ожидания хаоса и революции. В большом и малом, так сказать: и в масштабе страны, и в масштабе нашей науки. Конечно, в последнем случае речь не идет о каких-то собственно научных прорывах, нет, речь идет о разного рода научно-организационных катаклизмах. Среди сотрудников ФАНО, понятное дело, на первом месте ожидание разгона Академии или, в более мягком варианте, ее захвата враждебными силами, ставленниками, в представлениях иных наших «прогрессистов и либералов», князя административной тьмы Михаила Валентиновича Ковальчука.
Итоги года у просветителей
В конце 2016 года я провела опрос просветителей о том, кто сколько лекций за год прочитал, какая аудитория больше всего понравилась и были ли курьезные случаи во время выступлений. Несколько просветителей ранее уже рассказали о своих итогах года в «Фейсбуке». Так, Сергей Попов отметил, что у него «за год получилось больше полусотни науч-поп-лекций. Москва, Питер, Владимир, Нижний, Саратов, Уфа, Ярославль…
Герои и события 2016 года
В конце уходящего года принято подводить итоги. Мы обратились к авторам нашей газеты с просьбой ответить на два вопроса: «Кого, на Ваш взгляд, можно назвать героем 2016 года в области науки и образования (не важно в России или вне ее)? Какое событие, на Ваш взгляд, является самым важным для науки и образования в России в 2016 году?». Публикуем поступившие ответы.
Разбор математических полетов по индексу Хирша
Опубликованные в ТрВ №218 интервью Наталии Деминой с академиком РАН Виктором Васильевым и лауреатом премии Филдса Станиславом Смирновым вызвали большую дискуссию, как со стороны тех, кто поддерживает выбор Отделения математики РАН, так и тех, кто считает, что были сделаны серьезные ошибки. Один из оппонентов, А. Д. Полянин из Института проблем механики РАН, ранее опасался называть свое имя, и редакция ТрВ приветствует то, что теперь он открыто публикует свою заметку под своим именем. Интересно, что ранее в его заметках, рассылавшихся по e-mail, были претензии и к величине индекса Хирша членкора РАН А. Г. Кузнецова, но после проверки данных, проведенной академиком Васильевым, эти претензии были сняты.
Пущинское поле экспериментов
В истории встречаются удивительные параллели: сначала «Апрельские тезисы», за которыми неминуемо следует «Как нам реорганизовать…». Масштабы событий, конечно, разные, но сезонное совпадение и последовательность событий заставляют задуматься. Речь идет об истории, которая началась в апреле 2016 года в Пущино. Как-то так получилось, что директора шести институтов, не слишком воодушевленно, но достаточно законопослушно вняли убедительной риторике ФАНО России о том, что дальнейшее существование в качестве независимых организаций становится практически невозможным, вся отечественная наука должна быть структурирована в виде крупных центров — федеральных, региональных, национальных — и приняли решение инициировать процесс объединения…
Документ
О разъяснении итогов выборов в члены РАН. В связи с многочисленными обращениями представителей общественности и средств массовой информации в президиум РАН: Поручить вице-президенту РАН академику РАН Дедову И. И. и исполняющему обязанности вице-президента РАН академику РАН Стародубову В. И. осуществить мероприятия по разъяснению итогов выборов в члены РАН по Отделению медицинских наук РАН.
Один день из жизни директора Института географии
Сегодня Россия находится в четвертом десятке стран по числу людей, занятых исследованиями и разработками. А в будущем году бюджетные расходы на академическую науку сократят еще на 9 млрд руб. Какова же тогда ценность научного знания в нашей стране? Какова ситуация в Академии наук после прошедших там в октябре выборов? Чем живут российские географы? Об этом Ольга Орлова беседовала с Ольгой Соломиной, известным российским географом.
Свежие комментарии