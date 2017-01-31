Пулково: небоскребы vs звездочеты
Скандал с застройкой территории Пулковской обсерватории вскрывает очень больную проблему, касающуюся не только астрономии, не только науки, но и культуры вообще. Давлению сиюминутной экономической конъюнктуры подвержены и научные и учебные институты, и библиотеки и музеи. Да и много других общественно важных, но «экономически неэффективных» организаций.
Игра в электоральный бисер
Математик и программист Кирилл Великанов представляет вниманию читателей рецензию на книгу сопредседателя совета движения «Голос», кандидата юридических наук и кандидата биологических наук Аркадия Любарева «Избирательные системы: российский и мировой опыт» (2016).
О создании Красноярского научного центра
В материале «Реструктуризация и региональные научные центры РАН» академик А. Л. Асеев выступает с резкой критикой ФИЦ КНЦ СО РАН и среди прочего обвиняет руководство центра в разрушительных действиях, призывает к деловой, правовой и этической оценке действий директоров институтов Красноярского научного центра, ссылается на неофициальные негативные оценки центра со стороны руководства администрации края. Практически все эти обвинения строятся скорее на эмоциях, чем на фактах. Большинство из них не соответствует действительности. Не считаем нужным комментировать непосредственные эмоциональные оценки со стороны академика Асеева…
Вымыслы и реальность
Уважаемая редакция! Благодарю вас за интерес к важнейшей для Сибирского отделения РАН теме реструктуризации региональных научных центров РАН, возможности выступить на страницах первого номера газеты в 2017 году и возможности ознакомления с содержанием письма группы научных коммуникаций ФИЦ КНЦ СО РАН до его публикации. Прежде всего, о хронологии образования ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН». Представленная в письме КНЦ последовательность шагов упускает важные моменты, не укладывающиеся в победоносную поступь руководителей ФАНО и Красноярского научного центра по организации ФИЦ и попросту проигнорированные ими.
«…но кандидатом быть обязан!» О подготовке кандидатов и докторов наук в российской науке
В январе 1934 года вышло постановление Совета народных комиссаров СССР «Об ученых степенях и званиях». Через два года был введен порядок защиты диссертаций с последующим утверждением в Высшей аттестационной комиссией (ВАК).
Оскорбленный верующий
Я верю в торжество науки и просвещения, поэтому проникновение религии в образование и растущее количество церквей и мечетей оскорбляют мои чувства до глубины души. Всё это служит постоянным напоминанием об охвативших страну мракобесии, закостенелости… Как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается в стране, когда роль науки уменьшается, а религии — увеличивается, когда происходит сращение церкви и государства, приумножение церковной собственности? Ведь эти средства могли бы быть использованы для поддержки образования, талантливой молодежи, достойной старости. Но главное, что теряется, — это потенциал людей, которые вместо следования догмам религии могли бы сделать много открытий чудных…
Открытое письмо Санкт-Петербургского союза ученых
Недавно Русской православной церкви были переданы Смольный и Сампсониевский соборы Санкт-Петербурга. Теперь губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко единоличным решением передает в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет Исаакиевский собор (пусть и при сохранении его музейно-просветительских функций). Более того, известно, что РПЦ претендует также и на храм Спаса-на-Крови. Считаем, что передача РПЦ Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор»: 1) нанесет ущерб культуре и научной деятельности музея; 2) нарушает права граждан Санкт-Петербурга, мнением которых по этому вопросу руководство города даже не удосужилось поинтересоваться; 3) …
«Каждый выбирает по себе»
За время существования ТрВ-Наука в недрах редакционного портфеля мертвым грузом успел осесть не один «самотечный» текст атеистической направленности. Это отчасти из-за споров, царящих внутри самой редакции, отчасти — из-за нежелания излишне возбуждать читательскую аудиторию, среди которой, безусловно, много людей верующих. Тема, безусловно, важная, пусть и «взрывоопасная», но возможно ли вообще сближение позиций в ходе дискуссий, или мы обречены лишь повышать накал страстей, публикуя непримиримые высказывания? Опробуем роль «адвоката дьявола», тем более, что все разумные доводы «за» и «против» человечеству, в общем-то, уже известны…
Утопия авангарда
«Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим…» — пели по всему миру в начале XX века. И хотя в оригинале эти строки звучат по-другому, в русском варианте в них слышится архитектурный оттенок. Не ограниченная старым миром (историей, классической традицией) архитектурная фантазия пережила в постреволюционной России бурный рассвет. Результатом этой фантазии стал русский конструктивизм — самый социально-ориентированный, радикальный и утопичный стиль из всех направлений мирового архитектурного авангарда. Однако если со стороны традиции все ограничения были сняты, то уйти от жестких рамок, которые накладывал реальный уровень развития строительной индустрии того времени, архитекторы не могли…
Невоспетые титаны науки: ослик Иа и Винни-Пух
Литературные персонажи весьма часто фигурируют в научных статьях, особенно физиков — известна их предрасположенность раздергивать на цитаты для эпиграфов «Алису в Стране чудес» и «Алису в Зазеркалье». Двое уважаемых мной ученых даже написали о роли Алисы в физике вполне аргументированную статью. Как ни странно, но двое других не менее достойных личностей, а именно ослик Иа и Винни-Пух, как и другие персонажи фундаментального труда Алана Милна, не удостоились такого внимания, а жаль, потому как их вклад в физику весьма внушителен. Придется восстановить справедливость.
Инфляция и литература
В «Мертвых душах» Гоголя есть необъяснимый с точки зрения чистой арифметики разговор между старухой-трактирщицей, Ноздрёвым и его зятем. «За водочку, барин, не заплатили…» — сказала старуха. «Сколько тебе?» — сказал зятек. «Да что, батюшка, двугривенник всего», — сказала старуха. «Врешь, врешь. Дай ей полтину, предовольно с нее». Дело в том, что старуха назвала цену в ассигнациях, а Ноздрёв — в серебре…
Энциклопедист XVI века
1516 год. В Цюрихе, который известен теперь как респектабельный город миллионеров (а тогда он был важнейшим центром Реформации), рождается человек, которому суждено стать одним из самых именитых интеллектуалов своего времени, — Конрад Геснер (Conrad Gesner, 1516—1565). Потеряв отца в возрасте 15 лет, Конрад попадает на воспитание к своему дяде и уже в это время начинает интересоваться ботаникой и словесностью, каковая была настоящей основой движения интеллектуалов всей эпохи…
Голгофа, перекочевавшая в Москву
«История Украины» — книгу с таким названием выпустил коллектив ученых из Москвы и Петербурга. В ней исследователи попытались представить новейший взгляд исторической науки на уже известные нам события. Оказывается, некоторые эпизоды даже древнейшей славянской истории выглядят не так, как мы помним из учебников. С чем это связано? Ольга Орлова расспрашивает об этом доктора исторических наук, одного из авторов этой книги Игоря Данилевского.
Гены сна и сновидений
Сон необходим всем животным. Спят и птички в саду, и рыбки в пруду, и мышка за печкой. Именно мыши стали героями эксперимента, проведенного специалистами Цукубского университета (Япония) при участии японских и американских исследователей из других научных центров. Работой руководили Хиромаса Фунато и Масаси Янагисава. Исследователей интересовали молекулярные и клеточные механизмы, регулирующие состояния сна и бодрствования. Потребности во сне у разных людей (и животных) разные: кому-то достаточно немногих часов, другие спят по полдня. И у этих различий должна быть генетическая основа.
За протеями в Южную Африку. Ботаническая экспедиция глазами неботаника. Часть 1
Как мы знаем из одного шедевра детской литературы, в Африку детям гулять категорически не рекомендуется… И взрослых там тоже есть, чем напугать. «Не страшно ли ехать в Южную Африку?» — задавали мне вопрос перед поездкой. Что отвечать на него, я не знаю: если мне и было страшно, то страшно интересно. Отматываю полгода назад. 2 сентября 2016 года. Утро бодрит; сегодня мы отправляемся из Йоханнесбурга в ботаническую экспедицию на юго-запад Южно-Африканской республики, в Западно-Капскую провинцию и ее главный город Кейптаун. Наша цель — собрать растения из семейства протейные (Proteáceae)…
«Красота в глазах смотрящего» — 4
В Голландии XVII века цветочный натюрморт был своего рода «ярмарочным» искусством — в этом жанре работали многие художники разной степени одаренности, а изображение тюльпана стоило во много раз дешевле, нежели луковица какого-нибудь незнаменитого сорта. Разумеется, крупные художники, писавшие цветочные натюрморты, получали за них немалые деньги. Но ныне особенности их мастерства важны исследователям их живописи, а не обычному (даже опытному) зрителю. Так что лучше всего погрузиться на несколько часов в творчество кого-то одного из них — например, можно сосредоточиться на нескольких натюрмортах прекрасной художницы Марии ван Остервейк…
Кузница и здравница
Недавно в очередной раз прошел Татьянин день — день студенчества и праздник моего любимого университета, что привело меня в самое лирическое настроение. Мой родной МГУ! Это не только величественная громада Главного здания и разбросанные по Ленинским горам факультеты, это в первую очередь люди — десятки тысяч студентов, тысячи сотрудников и, конечно, великий ректор нашего университета — Виктор Антонович Садовничий…
Мы не сеем, мы не пашем…
С 20 января 2017 года в институты и университеты, в которых работают получатели грантов РНФ, приходят запросы из Счетной палаты РФ. Текст запроса можно найти на нашем сайте (http://trv-science.ru/uploads/zapros.pdf), а здесь обратим внимание лишь на несколько обстоятельств…
ТрВ №1 (220) за 2017 г.: Исаакий… далее везде?
Исаакий… далее везде?
8 января 2017 года, сразу после новогодних праздников, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что принято решение передать Исаакиевский собор РПЦ. Подробности ситуации рассказывает политический обозреватель, руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
«Большая политическая ошибка РПЦ»
ТрВ-Наука обратился к ряду экспертов с просьбой выразить свое отношение к намерению властей Санкт-Петербурга передать Исаакиевский собор Московскому патриархату РПЦ. Отвечают Алексей Лидов, историк искусства и византолог, академик Российской академии художеств, Алексей Лебедев, докт. искусствоведения, руководитель Лаборатории музейного проектирования, Аскольд Иванчик, докт. ист. наук, чл. -корр. РАН, гл. науч. сотр. Института всеобщей истории РАН, Сергей Кавтарадзе, искусствовед, член Союза московских архитекторов, лауреат премии «Просветитель» 2016 года.
Петиция врачей Каролинской клиники: «Необходимо расследовать деятельность Маккиарини в России»
5 января на страницах шведских СМИ появилось сообщение о петиции, написанной 15 декабря 2016 года и опубликованной 4 января на сайте правозащитной организации «Граждане за ответственное лечение и клинические исследования» (Citizens for Responsible Care and Research, сокр. CIRCARE). Петиция была адресована ректору Каролинского института Карин Дальман-Райт (Karin Dahlman-Wright), послу России в Швеции Виктору Татаринцеву, Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, министрам образования и науки и здравоохранения РФ, Росздравнадзору и другим организациям.
«Для него физика всегда была единым и гармоничным целым»
Скорбная весть пришла по электронной почте из Москвы. 5 января 2017 года ушел из жизни Спартак Тимофеевич Беляев. Еще совсем недавно, после своего 93-го дня рождения, он написал, что бодр и работоспособен. Еще совсем недавно его сотрудники поражались, как он поднимается на четвертый этаж без лифта или бодро перебегает улицу к автобусу, держа под мышкой палочку. Еще совсем недавно мы обсуждали по той же электронной почте свойства фононов и ротонов в жидком гелии. И вот его нет…
Реструктуризация РАН: за и против
В данном номере ТрВ-Наука мы публикуем два дискуссионных материалах о начавшейся в Академии наук реструктуризации научных организаций. Первая статья — академика РАН Василия Шабанова — в позитивном ключе рассказывает об опыте Красноярского научного центра. Вторая — академика РАН Александра Асеева — представляет собой критический анализ проходящего реформирования. Надеемся на продолжение дискуссии в последующих номерах.
Реструктуризация и региональные научные центры РАН
Глава Сибирского отделения РАН, академик Александр Асеев представил ТрВ-Наука свой взгляд на ситуацию с реструктуризацией в Академии наук и возможные варианты ее развития в 2017 году. Предметом его анализа стал также опыт 2016 года по образованию ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН».
Станислав Смирнов: «Полезно сотрудничество людей, думающих по-разному»
Станислав Константинович Смирнов — российский математик, лауреат Филдсовской премии (2010), профессор Женевского университета, научный руководитель Лаборатории Чебышева СПбГУ, член попечительского совета Сколковского института науки и технологий (Сколтеха). Закончил математико-механический факультет СПбГУ (1992) и аспирантуру Калифорнийского технологического института (США). Работал в Принстоне (Институт передовых исследований), Бонне (Институт математики Макса Планка), в Йельском университете и Королевском технологическом институте в Стокгольме. С 2012 года входил в состав Общественного совета при Минобрнауки РФ.
Как зимующие птицы используют людей
Хорошо известно, что на Земле только полоса около экватора характеризуется отсутствием сезонных перемен в климате и погоде. Чем дальше от экватора, тем больше возрастают сезонные различия во внешних условиях жизни животных и растений. Кроме того, с увеличением географической широты уменьшается среднесуточная температура воздуха. Поэтому птицы, размножающиеся и растущие в северных широтах, испытывают дополнительные энергетические нагрузки, связанные с необходимостью поддерживать собственное существование, размножаться и расти при температурах ниже границы температурного оптимума.
«Без него нам будет темнее…»
4 января 2017 года в автокатастрофе на 512 км трассы «Балтия» погиб Виталий Дмитриевич Арнольд, просветитель, один из создателей Московского центра непрерывного математического образования, Летних школ в Дубне, известный организатор олимпиад школьников и внешкольного математического обучения, учитель информатики гимназии №1543. Прощание с Виталием состоялось 9 января в Москве.
Репутация адвокатского сообщества под лупой Диссернета
Вольное сетевое сообщество Диссернет четвертый год размещает на своем сайте www.dissernet.org коллекции диссертаций, в которых обнаружены неправомерные заимствования. Формируются эти коллекции по профессиональной принадлежности авторов. На сайте широко представлены министры, судьи, прокуроры, врачи, учителя и еще масса людей из самых разных сфер нашей жизни. Однако адвокаты до недавнего времени были незаслуженно обойдены вниманием сообщества.
Иностранные языки как тренировка для мозга
В течение пяти лет, к 2020 году, все российские школы должны перейти на новый стандарт обучения, в котором второй иностранный язык вводится с пятого класса как обязательный предмет. Теперь уже бывший министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов объяснил это нововведение тем, что иностранные языки развивают память и повышают интеллект детей. Зав. лабораторией нейролингвистики Высшей школы экономики (Москва), канд. филол. наук Ольга Драгой рассказала Инне Воробей о когнитивных процессах, происходящих в мозге при изучении новых языков.
«Абсолютная власть развращает любого политика»
Первый памятник Иосифу Сталину был установлен в 1929 году к 50-летию вождя. С тех пор на территории СССР и в странах соцлагеря таких монументов появились сотни. Последние были установлены в 2016 году в Сургуте и Донецке. Кому на самом деле ставят памятники наши современники? Ответить на этот вопрос поможет первая научная биография Иосифа Сталина. С ее автором, докт. ист. наук Олегом Хлевнюком, беседовала ведущая программы «Гамбургский счет» на ОТР, канд. филол. наук Ольга Орлова.
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