Социальный проект уплотнения

Взгляд из Троицка, который ещё не совсем стал Новой Москвой

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень рассказал (ещё 21 апреля 2018 г.), что программу реновации планируют расширить на города с высокой инвестиционной привлекательностью застройки (ria.ru/20 180 421/1519141119.html).

Троянская кобыла

Недавние события заставили меня сильно усомниться в верности, казалось бы, незыблемого постулата: «строитель — самая мирная профессия». Или мы в России традиционно всё делаем через место, противоположное голове? И люди «самой мирной профессии» ведут себя как оккупанты?

Стоит начать издалека — с момента присоединения изрядного куска области к Москве. Сразу представлялось, что это какая-то авантюра, противоречащая здравому смыслу. Но, тем не менее (вот ведь парадокс!), не бессмысленная. И даже полезная — ну, для определённой категории граждан. Хотя, конечно, прочие категории подвергались массовому зомбированию на тему — насколько новоявленным новомосквичам будет лучше в богатой Москве, чем в скромной области. Иначе как обосновать затеянное? Ведь весь мир стремится к рассредоточению и децентрализации, от мегаполисов к комфортным конгломератам небольших малоэтажных поселений. У нас же, как всегда всё наоборот — и в тесноте, и в обиде. И это в самой большой по площади стране мира.

Справедливости ради скажем, кое-какие положительные сдвиги в результате присоединения Троицка к Москве произошли. Зарплаты и пенсии стали повыше, улицы почище. Даже одна дорога стала пошире! А что ещё? Не слишком ли мало по сравнению с обещанным раем? И вспомните, как нам дули в уши — дескать, никто не позволит густые леса и просторные поля Новой Москвы превратить в Новый Вавилон. Здесь сохранится первозданная, почти сельская пастораль. Но как всегда слова с делами разошлись в противоположные стороны света. По присоединённым территориям метастазами поползли гигантские кляксы высотной застройки. Коммунарка, Московский, Ватутинки вскочили на земле Новой Москвы многоэтажными прыщами. На мой взгляд, это просто кошмар, даже не требующий обоснования.

Но всё это было от нас далеко, вызывало чувства неприятные, но несколько отстранённые — примерно так же мы относимся к лавине в Альпах, падению самолёта в Бразилии или цунами в Индонезии. Но тут напасть добралась и до Троицка, хотя была надежда, что город от этого худо-бедно защищён. И особым статусом («не дадим превратить наукоград в спальный район Москвы!»), и элементарной нехваткой свободных для строительства площадей. Но Москва всё-таки нашла, как достать маленького, но гордого соседа — при помощи типичной троянской кобылы с красивым именем «Реновация».

Да, я понимаю, что пишу не слишком популярные (в некоторых кругах!) вещи. Но имею, знаете ли, право, на личное мнение. Хотя оно не столь уж и оригинально. Реновацию до меня жёстко критиковали куда более сведущие в этой области люди. Доводилось слышать, что реновация — это государственная (!) социальная (!) программа. Только вот почему-то ни один другой город кроме Москвы на реновацию пока не согласился. Ни один! Отбиваются, как могут. Где же тут государственность? Если только всё-таки признать, что Москва — это отдельная страна в стране… Ах, да. Государственность ещё и в том, что деньги на проведение реновации берутся из бюджета. И неважно какого — федерального или муниципального — по-любому это наши с вами налоги.

Айсберг или Кровавая Мэри

Тот процесс, который придуман и проводится в Москве, имеет два почти не смешивающихся между собой слоя — ну чисто Кровавая Мэри. Но если такое сравнение заденет чьи-то высокие чувства, ограничимся традиционным айсбергом. Его поверхность — пропагандистская (та самая, социальная) часть. Люди, не имеющие возможности сделать это самостоятельно, переедут из ветхого жилья в современное. Другие люди (которых, стоит признать, немало), работающие в строительстве, смежных и обслуживающих областях, получат на значительный период времени стабильную работу и уверенность в будущем.

Но второй, порой тщательно завуалированный слой (подводная часть глыбы) уже не столь привлекателен. Реновация — это ещё один замечательный способ обогащения определённой группы людей за счёт госбюджета, а значит, и нас с вами, дорогие читатели. Хоть и начинается реновация на деньги всех налогоплательщиков, но заканчивается получением прибыли для избранных. И прибыль эта тем больше, чем дешевле сам процесс. Исходя из этого очевидного тезиса, реноваторы совершенно не заинтересованы, чтобы расходовать лишние средства. Переселение людей в новые дома всего лишь неизбежные и досадные накладные расходы, которые по всем законам экономики надо минимизировать.

Поэтому и строятся реновационные дома соответственно — по дешёвым типовым проектам, с минимально возможной отделкой, набранными с улиц по объявлению бригадами «профессионалов». Дома возводятся в местах с максимально готовой инфраструктурой (не всегда при этом обновляемой), то есть методом точечной застройки — здания втискиваются в уже готовые микрорайоны. Можно согласиться с тем, что любой современный дом, даже эконом-класса, в целом, более комфортабелен, чем большинство хрущёвских и брежневских панельных пятиэтажек. Квартиры просторнее, потолки выше, кухни большие, санузлы раздельные, в подъездах аж по два лифта.

Но, увы, одной квартирой комфорт среды обитания не обеспечивается. Современные мегаполисы и без всякой реновации чудовищно тесны и переуплотнены. Те самые удобные лифты ставят отнюдь не для красоты. Главная беда в том, что на месте пятиэтажек, занимая площадь пусть даже в два раза меньшую, возникают дома не менее чем 18-этажные. И легко посчитать, что и в без того непросторных московских дворах плотность населения увеличивается вдвое. И ладно бы только населения — примерно вдвое больше на той же территории становится и автомобилей. Девать их попросту некуда — дешёвые дома никто не озаботится снабдить подземными парковками. В том числе и потому, что содержать там машиноместо сможет лишь небольшая часть переселённых жильцов. Будь они более состоятельными, понятно, не стали бы дожидаться реновационного подарка. Машины вокруг гигантских человейников не только занимают практически всё жизненное пространство, но и вносят в посильный вклад в борьбу с болезненной московской экологией.

Петля времени

Катастрофическое переуплотнение и его негативные последствия — вот чем грозит любому городу реновация по московским лекалам. Вместо того чтобы направить силы и средства на развития регионов, на создание действительно комфортной среды проживания, московский строительный комплекс норовит превратить Москву в совершеннейшего неуправляемого монстра, упакованного людьми и авто, как шпротами в банке. И эту же модель развития теперь хотят насадить на присоединённых территориях. В Троицке в том числе. Дело не только (и не столько!) в том, ГДЕ и КАК планируют начать реновацию в Троицке. Хотя тенденции на уплотнение проявились незамедлительно, и для этого не постеснялись подрихтовать под задачу законы (см. публикацию trv-science.ru/2019/02/04/dyshlo-moskovskoj-renovacii/). Гораздо интереснее продолжение. Вот переселят несколько домов из центра Троицка, расчистят площадку… Главный вопрос — что появится там, на месте бывших пятиэтажек?! Планы реноваторов на этот счёт или ещё не разработаны или (что, почему-то кажется более логичным) держатся подальше от любопытной общественности. Жизненный опыт подсказывает, что нас ждут не очень приятные открытия.

Между прочим, подобная ситуация возникает в Троицке не в первый раз. Один из серьёзнейших кризисов в городской общественной жизни произошёл на стыке веков. Тогдашнее руководство города дало старт ковровой точечной застройке Троицка. Причём коммерческой. Почти все более-менее свободные площадки города оказались заставлены многоэтажками, некоторые из которых были расположены с явными нарушениями действующего законодательства. Гражданский протест против того самого «превращения наукограда в спальный район Москвы» достиг своего пика через пару лет, где-то в 2002—2003 году. И видимо, непроста именно в тот момент, когда стали известны планы по строительству многоквартирных и многоэтажных монстров именно в микрорайоне «А» (и тоже со снесением пары-тройки отживших своё домов), а также по возведению второй очереди микрорайона «Д».

Для читателей извне поясню. Микрорайон «А» — исторический центр Троицка, когда-то тихий, зелёный и благоустроенный, правда, с домами 1950−1960 гг. Микрорайон «Д» — наоборот, самый новый район, там в массовом порядке, уже в 1990-х, получали жильё очередники, сотрудники троицких институтов. Поэтому скрепя сердце счастливые новосёлы закрывали глаза на то, что для строительства вырублена изрядная полоса леса длиной с километр. А тут возникли планы лес «отодвинуть» ещё на пару сотен метров вглубь…

Я никогда не был сотрудником администрации Троицка, но по ряду причин очень хорошо осведомлён, сколько усилий потребовалось следующей администрации города (глава — Виктор Сиднев, зам главы — Владимир Дудочкин), чтобы купировать процесс безумной урбанизации Троицка. Но и того, что успели натворить, хватило за глаза. Достаточно посмотреть, какое столпотворение вокруг домов, построенных в начале двухтысячных. Жители Академической площади, улицы Нагорной, северной части микрорайона «В» не дадут соврать…

Похоже, история пошла по кругу: никогда такого не было — и вот опять! Москва вновь идёт на Троицк приступом. Только мы привыкли к столичным пробкам, как следом движутся на наукоград и громадные человейники, и многополосные трассы-рокады, планируемые к прокладке буквально сквозь город. Да что же это такое? Никогда не жили хорошо, так что не стоит и начинать?! Мы, правда, хотим «как в Москве»? Не слишком ли дорогая цена за очередную авантюру московского руководства?

Ах, да. Только критиковать — неправильно. Необходимо предлагать альтернативу реновации. Почитав первоисточники, я узнал, что ещё при том мэре Москвы, чьё имя сейчас нельзя называть, была разработана и даже осуществлялась программа капитального ремонта устаревшего жилфонда. И там не обходилось без строительства «запасных домов», хотя бы для временного переселения жильцов. Но уплотнения застройки практически не происходило. Пятиэтажные дома превращались в семи- и девятиэтажные, но одно-два наиболее ветхих строения сносилось начисто и на его месте производилось благоустройство. Реконструкция в целом обходилась на 30−40% дешевле аналогичному расселению по реновации, и сохранялась исторически сложившаяся внешняя среда. Программа в Москве была свёрнута — победили другие тенденции, к интересам жильцов имеющие отдалённое отношение.

Илья Мирмов

P.S. Специально выношу из основного текста так называемые «социальные» аргументы реновации. Первый из них, самый «антисоциальный», я вообще использовал как эпиграф к статье. Министр без экивоков говорит о сути реновации. Она («государственная» программа) возможна только в городах с «высокой инвестиционной привлекательностью». Остальные граждане России могут о халяве забыть — не вышли привлекательностью. Во-вторых, дома в Троицке, проголосовавшие за реновацию, НЕМЕДЛЕННО выведены из программы капитального ремонта. Я до сих пор живо интересуюсь — а куда пойдут УЖЕ СОБРАННЫЕ за капремонт средства? Вернут людям? Пустят в общий реновационный котёл? Но тут, как говорится, или надо крестик снять, или трусы надеть. В одном случае подвергается сомнению «государственность», в другом — «социальность».

Ну и в-третьих, и, пожалуй, в-главных. Реновация отменила очереди граждан на улучшение условий проживания. По крайней мере в Троицке. Эти очереди были практически неподвижны, но хотя бы логичны. Ведь даже в троицких домах коммерческой застройки начала 2000-х городские власти имели свою долю квартир, которые всё-таки доставались очередникам. То есть реально НУЖДАЮЩИМСЯ. А при реновации — ВСЕ жители сносимых домов переезжают в новые квартиры. А очередники остаются при своих печалях. А с другой стороны, переезжают избранные, которым «повезло» жить в пятиэтажках, но налоги на это дело берут со всех… Так где же тут социальная справедливость?