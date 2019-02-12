Агентство мониторинга правоприменения: Заключение о применимом праве при формировании нового состава Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России

На пресс-конференции 31 января председатель ВАК Владимир Филиппов заявил, что существующее законодательство не запрещает ему и другим членам ВАК, которые пробыли в комиссии уже два срока, выдвигаться на третий срок. В частности, Филиппов сказал: «Согласно заключению юристов, которое уже представлено, поскольку постановление правительства о двух сроках было издано в 2016 году, то эти два срока, они не действуют, и эти сроки не касаются нынешнего состава ВАК — никого, ни руководства ВАК, никого. Это первое. Второе. Кто внимательно если читал — а я рекомендую внимательно читать постановления правительства, — там говорится о том, что в состав ВАКа входят председатель ВАКа, заместители председателя ВАКа, главный ученый секретарь и члены ВАКа. Этот абзац прочитайте. А дальше написано: члены ВАК не могут быть в составе ВАКа более двух сроков подряд. Это не относится к руководству ВАКа».

Редакция ТрВ-Наука обратилась к ведущим ученым-правоведам с просьбой дать юридическую оценку позиции Минобрнауки, озвученной Филипповым. Серию этих публикаций мы начинаем с экспертизы профессора ВШЭ докт. юр. наук Елены Лукьяновой.

Обычно Агентство мониторинга правоприменения дает заключения по запросам. Однако оно может принять к рассмотрению любой вопрос и по собственной инициативе как amicus curiae в суде. В данном случае предметом заключения является возникший в прессе спор о применимом праве в отношении полномочий председателя ВАК В. М. Филиппова.

Филиппов занимает этот пост два срока подряд (с февраля 2013 года) и в преддверии формирования нового состава ВАК претендует на занятие должности в третий раз.

Спор состоит в том, сколько раз подряд возможно находиться в составе ВАК.

При анализе возникшей ситуации были сформулированы следующие вопросы, из ответов на которые и состоит данное заключение.

Распространяются ли ограничения по срокам членства в ВАК на руководство ВАК? Кто считается членом ВАК? Какими нормативными правовыми актами следует руководствоваться при формировании нового состава ВАК? Может ли член ВАК, который состоял в комиссии два срока подряд, быть утвержден в ее новый состав?

Для ответов на поставленные вопросы были проанализированы положения двух нормативных правовых актов:

пункт 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. N836 «Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации», который гласит: «Состав Комиссии утверждается Правительством Российской Федерации по представлению Министра образования и науки Российской Федерации сроком на 4 года с последующим обновлением не менее чем на 50%. При этом член Комиссии не может исполнять свои функции более 2 сроков подряд»;

пункты 10 и 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 237 г. Москва «Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации»: «10. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместители председателя Комиссии, главный ученый секретарь Комиссии и члены Комиссии. 11. Состав Комиссии утверждается Правительством Российской Федерации по представлению Министра образования и науки Российской Федерации сроком на 3 года. В последующем состав Комиссии подлежит обновлению не менее чем на 50 процентов. При этом член Комиссии не может исполнять свои функции более 2 сроков подряд».

Распространяются ли ограничения по срокам членства в ВАК на руководство ВАК? Кто считается членом ВАК?

Вопрос возник из-за того, что В. М. Филиппов на пресс-конференции заявил, что ограничительная норма постановления о сроках полномочий лиц, утвержденных в состав ВАК, не распространяется на его председателя, заместителей председателя и главного ученый секретаря. Однако из анализа документа совершенно ясно, что термин «члены ВАК» и «состав ВАК» идентичны. Их последовательное употребление не является отграничением руководства ВАК от его остальных членов и обусловлено чисто стилистически. Члены ВАК вместе с председателем, его заместителем и ученым секретарем представляют собой состав ВАК, утверждаемый правительством. Таким образом, правила постановления правительства в части количества сроков полномочий и ротации безусловно распространяются на весь состав комиссии независимо от дополнительной должности внутри ВАК и того, когда они были наделены полномочиями членов ВАК.

Какими нормативными правовыми актами следует руководствоваться при формировании нового состава ВАК?

По общему правилу при формировании нового состава ВАК следует руководствоваться положениями нормативного правового акта, принятого позднее, то есть Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. N237 г. Москва «Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации».

Разница в правовом регулировании между двумя положениями состоит лишь в сроке полномочий состава ВАК (он снижен с 4 до 3 лет). Новое положение не является первичным, а представляет собой всего лишь уточненную редакцию предыдущего. Оно не затрагивает ограничения на «два срока подряд», которое в настоящий момент является устойчивой и признанной формулой расчета срока полномочий любого члена комиссии, направленной на предотвращение коррупционных рисков ее работы.

Может ли лицо, которое состояло в комиссии два срока подряд, быть утверждено в ее новый состав?

Исходя из точной формулы нормы, сформулированной в пункте 11 положения 2016 года, следует, что, если к моменту формирования нового состава ВАК одно и то же лицо уже дважды подряд утверждалось в ее состав, оно не может быть утверждено в новый состав ВАК независимо от того, когда было принято постановление, определяющее полномочия комиссии.

Любые юридические заключения, в которых утверждается, что члены ВАК и состав ВАК не есть одинаковые понятия, а также что срок полномочий следует отсчитывать от постановления правительства 2016 года, являются недобросовестными, лукавыми и направленными на незаконное продление полномочий.

Директор Агентства мониторинга правоприменения,

докт. юр. наук, профессор факультета права НИУ «Высшая школа экономики»,

адвокат Е. А. Лукьянова

См. также

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи