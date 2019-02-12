Соберутся ли «хромые утки» в полет?

«Не более двух сроков подряд» — говорит Конституция РФ о замещении должности президента России одним и тем же лицом. Можно спорить, законен ли третий срок, когда он идет не «подряд» с другими двумя. Иными словами, логическое ударение в этой фразе оставило пространство для толкования. Ведущие юристы страны не пришли к единому мнению, и Конституционный суд России встал на сторону допустимости третьего и других сроков, если никакие три срока не идут один за другим непрерывно. Но нарушить норму в ее самом буквоедском прочтении никто не отважился.

Почему? В частности, потому, что эта норма является предметом широкого общественного внимания. В других странах, где есть такая норма, например в США, широко используется неформальное словосочетание «хромая утка» в отношении лица, которое безусловно обязано покинуть президентский или иной пост и не имеет права переизбираться/переназначаться. Его смысл является ключевым для политических аналитиков, объясняющих те или иные ходы навсегда покидающего свой пост деятеля. Он становится более свободен в своих действиях и склонен больше думать о своем образе в учебниках истории, а не о мнении прессы или избирателей. Он может поступать по разуму и совести, а не под давлением тех, кто финансирует его избирательную кампанию, поддерживает или не поддерживает его новое выдвижение, говорит о нем хорошо или плохо в коридорах власти.

Кажется, что-то похожее только начало было происходить с руководством нынешнего ВАК.

После многих лет массовой поддержки авторов диссертаций с некорректными заимствованиями, признания Мединского ученым, изгнания математиков и биологов из гуманитарной сессии президиума ВАК, «маневров Аристера» (по имени печально известного бывшего ученого секретаря ВАК) с передачей дел из одних диссертационных советов в другие руководители ВАК вдруг проснулись. Вопреки всеобщим ожиданиям, президиум ВАК рекомендовал лишить степени «классово близкого» им авиатора-ректора Елисеева, удовлетворил вторичное заявление о лишении ученой степени в отношении самоуверенного диссертационного виртуоза Катрины Добровой, раздиссертачил члена ЦИК Гальченко и министра одной из республик Северного Кавказа Халюзина. Случилось и более невиданное: руководство ВАК стало выгонять из экспертных советов диссероделов.

Что произошло?

Ответ, казалось бы, может быть в том, что нормативные акты РФ запрещают кому бы то ни было быть членом ВАК более двух сроков подряд. Более того, ВАК должен обновляться при каждом новом созыве не менее чем наполовину. Срок полномочий действующего состава истекает нынешней весной. И это позволило председателю ВАК Филиппову и его коллегам, ставшим «хромыми утками», расслабиться и посмотреть на свои действия с точки зрения вечности. Свобода приятнее и удобнее, чем несвобода. Когда умному человеку предлагают ради одобрения липовой диссертации проголосовать за то, что Бурятия — это Карелия, ему должно быть неприятно. А тут появилась возможность отправлять такие диссертации в помойное ведро.

Диссероделам, конечно, такие перспективы не по душе, и им очень хотелось бы продлить полномочия действующего состава ВАК. Это состав, в который входят, в частности, экономист и ректор Максимцев, диссертация которого давно раскрашена в цвета источников на сайте «Диссернета»; академик Хабриева со стопкой журналов, в которых она является сотрудником или главредом и списком питомцев с красочными диссертациями. Но главное в нынешнем ВАК — его готовность голосовать по свистку, как это было продемонстрировано в деле Мединского. Хоть тушками, хоть чучелками, но оставить в ВАК агрессивно-послушное большинство — вот в чем мечта торговцев фальшивыми диссертациями. Можно предположить, что некоторые из диссероделов побежали по коридорам правительства и администрации президента в поисках способов избежать ротации ВАК, предлагая поменять Положение о ВАК, убрав из него норму о ротации, либо объявить, что исчислять сроки пребывания в ВАК надо несколько иначе.

И как кажется, лоббисты диссертационных фабрик добежали туда, куда бежали. На пресс-конференции в «РИА Новости» председатель ВАК заявил сразу о двух основаниях остаться. Во-первых, заключение юристов с нужной трактовкой Положения о ВАК. По этой трактовке постановление правительства о двух сроках, изданное в 2016 году, не касается нынешнего состава ВАК. Во-вторых, сроки, дескать, вообще не относятся к руководству ВАК. Вот такое несменяемое оно у нас, руководство.

Так вот, специально и для диссероделов, и для «хромых уток» стоит объяснить. Ситуация с засевшими в ВАК на новый срок «хромыми утками» будет настолько громко высмеяна в прессе, что публичный скандал в системе научной аттестации в связи с признанием состоятельной диссертации Мединского покажется легким хлопком. Кроме того, опция «запудрить всем мозги и объявить, что ВАК возникла из небытия в 2016 году» рано или поздно провалится в Верховном Суде РФ, сделав нелегитимным всё, что ВАК за это время успеет нарешать, так как любому юристу известно, что применяется та процессуальная норма, которая действует на момент принятия решения.

А нынешняя норма прямо запрещает назначение тех, кто уже два срока отсидел в ВАК, причем в любом, созданном в соответствии с любым положением, а не только ныне действующим, и не делает исключений ни для рядовых членов, ни для руководителей.

Любителям применения права по аналогии и расширительного толкования закона отдельно стоит напомнить, что манипулирование правовой аксиомой «закон обратной силы не имеет» здесь неуместно. Ротация не является наказанием или ухудшением правового положения. Она направлена на профилактику злоупотреблений. Наказания же за оправдание псевдодиссертаций пока не предвидится.

Поэтому «хромым уткам», как вольным птицам, нужно спокойно улетать. Думается, что и общественность предпочла бы увидеть достойный уход из ВАК лиц с истекшим сроком полномочий и менее всего хотела бы наблюдать попытки уцепиться когтями за кресла членов ВАК.

Галина Тарасова,

канд. юр. наук

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