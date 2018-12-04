О заседании Совета по науке и образованию

Отчеты, прогнозы, карты…

Игорь Пшеничнов,

докт. физ.-мат. наук, вед. науч. сотр. ИЯИ РАН:

Просмотр видеозаписи заседания Совета при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию, состоявшегося 27 ноября 2018 года1, оставил у меня смешанное чувство удивления и разочарования. Удивился я прежде всего тому, что члены благородного собрания, кажется, догадываются, что стипендия аспирантов в размере 4−7 тыс. руб. в месяц не мотивирует талантливых выпускников вузов поступать в аспирантуру, а поступивших туда — посвящать всё свое рабочее время научной работе при острой необходимости зарабатывать на жизнь где-то еще. Это и приводит к тому, что только 13% аспирантов защищают свои диссертации в срок. Однако в таком положении аспиранты находятся уже примерно 20 лет, и удивительно, что определяющие научную политику не смогли исправить это за столь длительное время. Делались лишь неуклюжие попытки вместо выплаты стипендий на уровне, скажем, среднего заработка по региону, требовать от институтов обязательной защиты либо отменить это требование вообще, считая аспирантуру очередной ступенью обучения с выдачей диплома. Первое только лишь приводит к росту количества списанных фальшивых диссертаций, ожидающих попадания в списки «Диссернета», а второе — к увеличению количества бесполезных для реальной научной работы аспиранта обязательных лекций и семинаров. Собственно, это и отмечал проф. Оганов, видимо, единственный из действующих ученых, получивший возможность выступить на этом заседании. Удивило также то, что 40 млрд руб., как оказалось, были потрачены впустую на разного рода аналитические отчеты и прогнозы в виде подшивок презентаций и таблиц, с которыми можно подчас познакомиться в любом открытом журнале. При этом большим достижением было названо то, что общий объем финансирования научных фондов в 2018 году составил примерно те же 40 млрд руб. Прежде чем требовать от работающих ученых эффективного расходования выданных им скудных средств, стоит, наверное, пресечь разворовывание бюджета путем щедрой оплаты трудов по составлению разных «нужных» буклетов и книжечек?

Разочаровали озвученные на заседании планы создания информационно-аналитического центра обеспечения приоритетных направлений научно-технологического развития и центра научного обеспечения стратегического прогнозирования и планирования, очевидно, с приличными бюджетами. Хотелось бы напомнить, чем закончился предыдущий амбициозный проект «Карта российской науки», на который было потрачено свыше 3 млн долл. Бестолково сконструированная оболочка этой системы, кривые алгоритмы импорта и экспорта библиографических ссылок, пренебрежение опытом уже работающих библиографических баз сделали «Карту» нежизнеспособной, вызвали вал критики в адрес проекта со стороны ученых. В результате в начале 2017 года сайт mapofscience.ru просто пропал из Сети, а само Министерство образования и науки — заказчик и приемщик работ — рекомендовало вместо «Карты» использовать базы данных в конкретных предметных областях. Вообще говоря, сама идея создания единого информационного центра для хранения и анализа данных из всех областей науки и технологий представляется весьма наивной и утопической, так как Всемирная сеть Интернет эту задачу уже давно реализовала, а форматы хранения данных, способы их обработки, скажем, в археологии, медицине, астрофизике и физике высоких энергий настолько различны, что требуют отдельной самостоятельной реализации в каждом случае. Действительно, отдельными университетами и институтами давно были созданы общедоступные ArXiv, INSPIRE, которыми мы все успешно и долго пользуемся. Так нужно ли изобретать свой собственный российский велосипед, который к тому же, скорее всего, не поедет?!

1 kremlin.ru/events/president/news/59 203

В Африке раздвигаются материки, а в голове — полушария

Александр Фрадков,

докт. техн. наук, Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербургский государственный университет, член Совета ОНР:

Наблюдение за ходом заседания высшего коллегиального органа научной власти в России вызывает смешанные чувства. С одной стороны, многие говорили о правильных и важных вещах. С другой — некоторые изрекали неправильные или неважные вещи. С третьей — о многих важных проблемах не говорили, хотя всех научных работников они беспокоят и тревожат. Причина этого понятна: хотя и говорилось, что в Кремле собрались представители научной общественности страны, на самом деле собрались представители не научной общественности, а ее руководителей. Те, кто на самом деле делает нашу науку и образование, простые профессора и доценты, доктора и кандидаты, те, кто знает, как ее надо и как не надо делать, в Кремле представлены не были. И это тревожит. Из конкретных тревог скажу о двух.

Возможная реформа госзадания. Президент сказал: механизм распределения госзадания на конкурсной основе в вузах заработал, значит, его надо распространить на научные организации. Да плохо он заработал в вузах! Плохо работает экспертиза, да и нет научных ставок в вузах, искоренили их в начале века под предлогом того, что преподаватель должен оказывать образовательные услуги, а не статейки пописывать. Надо сначала вернуть в вузы базовое финансирование науки. И хорошо, что Т. А. Голикова в конце об этом сказала. Но в России, как известно, возможно всё. Может случиться, что, возвращая базовое финансирование в вузы, урежут его у научных организаций: ведь и об этом говорил президент! Признаки этой опасности уже есть: фонд зарплаты, освободившейся в научных организациях в 2018 году при переводе части работников на доли ставки для показушного выполнения майских указов, Минфин не собирается возвращать! Нет, эти средства пойдут другим, новым работникам, которые, по мысли финансистов, будут больше новых статей писать и тянуть вверх за уши российскую науку. И не понимают, что так можно уши оторвать, а науку не поднять. Недавнее Общее собрание ОНР подавляющим большинством приняло специальную резолюцию о госзаданиях1. Не вредно бы с ней ознакомиться тем, кто готовит президентские поручения. Рост монополизма РАН. Именно этого боится ректор Горного университета, у которого материки в Африке поехали. Боится, что его научные работы эксперты РАН не пропустят. Видимо не без оснований боится. Но ведь экспертиза одного ведомства силами другого ведомства — это нормально. Бояться надо другого: того, что к экспертизе будут привлекать только экспертов РАН, не опираясь на вузы и остальные ведомства. В РАН не по всем вопросам есть эксперты. Мне, например, известны случаи, когда при проверке отчетов научных организаций эксперты РАН обращались (через знакомых) к самим авторам отчетов с просьбой написать «рыбу» отзыва. Компетентность экспертов — большая проблема, особенно при экспертизе передовых исследований, находящихся на переднем крае науки. Кстати, научно-методическое руководство наукой должно включать не только экспертизу отчетов, как сейчас, но и оценку планов организаций и ведомств и тематики госзаданий как минимум.

Звучали в Кремле и предложения, с которыми хочется согласиться. Одно из таких — предложение директора знаменитого питерского физ.-мат. лицея № 239 М. Я. Пратусевича о том, что надо разрешить студентам вести кружки в школах. Я школьником ходил в математический кружок, там вели занятия студенты. Стал студентом — стал сам вести занятия со школьниками. В том, что к олимпиадам школьников готовят те, кто только недавно сам в олимпиадах участвовал, есть большой смысл. Я и сейчас общаюсь со школьниками и уверен, что страна много теряет от того, что общение с ними студентов стало нелегальным.

В общем, конечно, событие было важное и надо осмыслить сказанное в Кремле. И несказанное тоже.

1 См. ТрВ-Наука № 267 от 20 ноября 2018 года, с. 3.

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