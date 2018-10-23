Чего сто́ит российская научная молодежь?

Дорогая редакция!

Всегда с нетерпением и большим интересом ждем очередной выпуск ТрВ. И обычно ожидания оправдываются. Однако номер от 25 сентября 2018 года совершенно искренне огорчил! Это бешеному принтеру ФАНО, переехавшему по наследству в новое Минобрнауки, можно простить, что по всем региональным подведомственным организациям было разослано глумливое по сути (для всех нестоличных НИИ) объявление о конкурсе работ молодых ученых Москвы!

Причем директора некоторых организаций, по привычке относясь спокойно к продукции этой машины, разослали по своим институтам анонс, даже не почитав, что все, кроме Москвы, отношения к нему не имеют. Но вы-то, коллеги из ТрВ, претендуете на статус думающего органа думающего сообщества! Все мы в регионах (и в Москве тоже) на ученых советах только что завершили рассмотрение лучших работ нашей молодежи и выдвинули самых достойных на конкурс Академии наук. Их перспектива весома (опять же по региональным меркам): победители получат славу в виде медали высшей пробы РАН и денежного вознаграждения в 50 тыс. руб.

Объявление же о конкурсе молодых ученых, опубликованное в вашей газете, предназначено исключительно для москвичей. Реально этот конкурс — калька с академического, практически те же номинации и общее число премий, даже требования к соискателям и коллективам аналогичные. Отличие — в сумме, она в 30 раз больше! Я, как регионал, совершенно без претензий к Сергею Семёновичу Собянину! Наверное, он и вправду любит свою научную молодежь! Так держать!

К нему у меня есть лишь одно пожелание или даже личная просьба. Дело в том, что команда моих собственных аспирантов, кстати, подавшая свой цикл работ на академический конкурс, была крайне возбуждена вашим объявлением и даже думала о том, чтобы податься и на московский конкурс. Один из аспирантов уже защитился в прошлом году, второй закончил аспирантуру и будет защищаться в следующем (хотя еще год будет сохранять статус Президентского аспиранта), третья — совсем молодая аспирантка. Все они вполне удовлетворяют условиям московского конкурса.

Их цикл работ вполне конкурентоспособен. 24 статьи в высокоимпактных рецензируемых журналах мог бы конкурировать и в московском конкурсе. Дело в том, что и формально все трое, имея основную позицию в Нижнем Новгороде, в этом году по совместительству выполняли работы в ФИАНе и в итоге даже обрели по паре докладов на международном симпозиуме с аффилиацией ФИАНа, но, увы, все 24 работы, поданные на конкурс, не имеют московского адреса, и ФИАН не мог в силу уже своих внутренних правил выдвинуть эти работы в списке фиановских.

Предлагаю Сергею Семёновичу дополнить конкурс еще одной номинацией («приезжие»), а для начала, если импакт и экспертиза работы моих аспирантов окажется не хуже аналогичных параметров победителей московского конкурса, выделить средства и для их поощрения.

Что можно предложить молодому нижегородскому коллеге Собянина? Глеб Никитин в сентябре 2017 года был избран губернатором Нижегородской области с хорошей поддержкой (около 2/3 голосов) электората. Молодежь, кстати, активно его поддержала. Дорогой Глеб Сергеевич, неужели вы разделяете мнение господ Котюкова и Силуанова, в последние два года активно меняющих сложившиеся в свое время соотношения бюджетов столичной и региональной науки, финансируемых из единого федерального источника?! Они убеждены, что качество и объем работы ученых в столицах (либо квалификация ученых) примерно вдвое выше, чем в Нижнем?! Конечно, остановить эту порочную практику вам не под силу. Однако, хотя бы пропорциональное (вдвое меньшее, чем в Москве) вознаграждение для нижегородской молодежи, скажем, в рамках регионального конкурса им. академика Разуваева, тоже было бы воспринято с энтузиазмом. Думаю, что и число номинаций у нас могло бы быть поменьше, не более 6−8. Так что нагрузка на бюджет будет незначительной. В пределах 10 млн руб.

Кстати, на днях прочел заметку, что в Москве открыто представительство Нижегородской области и вы благодарите С. Собянина за предоставленную недвижимость. А давайте пропишем в этой квартире… все наши федеральные НИИ и вузы, они станут как бы московскими, и мы решим не только проблему научной молодежи, но и всех институтов. У Минобрнауки и Минфина не останется поводов лишать нас бюджета, причитающегося на выполнение президентского указа. А это уже многие сотни миллионов в год, возвращенных в федеральные учреждения региона!

В тексте объявления, опубликованного в ТрВ-Наука, еще удивило то, что оператором московского конкурса станет та же Российская академия наук, проводящая свой аналогичный конкурс, о чем и рассказал на заседании Президиума РАН 9 октября 2018 года вице-президент РАН Алексей Хохлов, призывая членов Президиума проявить активность в выдвижении молодежи.

Автору этих строк удалось задать на заседании членам Президиума вопрос: правильно ли, что более высокая по статусу золотая академическая медаль для молодых ученых имеет в 30 раз меньшее золотое содержание, чем московская? По-моему, должно быть наоборот, и как минимум вдвое. Очевидное решение — увеличить размер премии РАН молодым ученым до 3 млн рублей. Участники заседания признали оправданность такой постановки вопроса, однако никаких решений не приняли, объяснив это несопоставимостью триллионного бюджета Москвы и миллиардного у РАН и отсутствием у РАН возможности выделения денег на такое повышение.

Такое объяснение представляется мне явно слабым, ведь если победителей студенческих работ на конкурсе РАН можно ограничить втрое меньшей суммой (чтобы московскому конкурсу было не обидно), то тотальный бюджет всей наградной академической кампании выйдет на 60+20=80 млн руб. или один миллион евро. Поверьте, ВСЯ российская научная молодежь сто́ит того! 80 млн руб. в масштабах миллиардного бюджета Академии тоже пренебрежимо малая величина.

Как раз на том же заседании Президиума РАН такая сумма составляла характерный распределенный размер одного проекта в рамках программы Президиума РАН. Всего было распределено свыше 1,5 млрд руб. Исправить несправедливость РАН может уже в нынешнем конкурсе, ведь медали РАН по традиции вручаются в начале апреля.

Ну и в заключение своего письма я настоятельно прошу редакцию ТрВ извиниться перед региональными читателями и дать пояснение, что редакция не разделяет точку зрения организаторов этого конкурса и впредь обещает быть газетой всех ученых, а не только столичных. Такие анонсы можно помещать исключительно в рубрику «Вести из регионов». Иначе мы — регионалы — будем считать вашу газету сугубо московской и будем вынуждены отказаться от подписки на ТрВ на следующий год, тем более, что совсем несложно скачать газету с сайта даром :-).

От редакции

В. Вдовин, видимо, не заметил, что объявление о конкурсе молодых ученых Москвы опубликовано на правах рекламы. Газета не может повлиять как на размер вознаграждения как московских, так и академических премий, так и на диспропорции региональных бюджетов, существующих в России. ТрВ-Наука лишь информирует читателей о существующих премиях и грантах и служит площадкой для открытой дискуссии.

Вячеслав Вдовин,

профессор НГТУ им. Р. Е. Алексеева,

гл. науч. сотр. ИПФ РАН,

вед. науч. сотр. ФИАН им. П. Н. Лебедева

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