Дела в отношении ученых
ТрВ-Наука следит за ходом двух уголовных дел, возбужденных в отношении ученых (№ 259, 260). Первое из них — дело Ольги Зелениной, зав. химико-аналитической лабораторией Пензенского НИИ сельского хозяйства. Ольга седьмой год находится под следствием за высказанное ею научное мнение о невозможности полной очистки пищевого мака. Ее обвиняют в «участии в преступном сообществе» и «превышении должностных полномочий».
Сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, лауреат премии Правительства РФ, был в конце июля арестован и помещен в следственный изолятор «Лефортово». Ему предъявлено обвинение в госизмене. Мосгорсуд отказал 74-летнему Кудрявцеву в изменении меры пресечения на домашний арест. Ниже мы публикуем два официальных письма, которыми научное сообщество откликнулось на преследования коллег.
Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований
при Президиуме Российской академии наук
Прокурору Брянской области Войтовичу А. П.
Копия
Генеральному прокурору РФ Чайке Ю. Я.
Уважаемый Александр Петрович!
В Брянском областном суде слушается дело № 2–2/2018 (№ 2–2/2017, № 2–2/2016), одной из обвиняемых по которому проходит Зеленина Ольга Николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая химико-аналитической лабораторией Пензенского НИИ сельского хозяйства, обвинeнная следователями УФСКН по г. Москве в подготовке проекта письма с научным мнением о невозможности полной очистки семян пищевого мака от сорных примесей и алкалоидов опия. По версии обвинения, О. Н. Зеленина «в целом составила лженаучный документ».
Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований обращает внимание прокуратуры на недопустимость употребления термина «лженаучный документ» в отношении документа, составленного кандидатом сельскохозяйственных наук Ольгой Николаевной Зелениной.
О. Н. Зеленина — высококвалифицированный специалист по прикладной аналитической химии. Справедливость ее заключения о невозможности извлечь следовые (то есть присутствующие в очень низкой концентрации) количества алкалоидов из пищевого мака подтверждена целым рядом научных экспертов и не вызывает сомнений. Соответствующие экспертные заключения имеются в многотомном деле, которое рассматривает сейчас Брянский областной суд. Научные аспекты «дела Зелениной» широко обсуждались в научном сообществе на протяжении шести лет. Мы разделяем серьезное беспокойство российской научной общественности по поводу судебного преследования О. Н. Зелениной, которой фактически вменяется в вину аргументированное выражение профессионального мнения. Ярлык «лженаучности» применительно к документу, содержащему вполне очевидные соображения, связанные с химическим анализом, категорически недопустим. В этой связи комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований просит прокуратуру отказаться от обвинений в адрес О. Н. Зелениной.
От имени комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований
Академик РАН Евгений Борисович Александров
Открытое письмо Президенту Российской Федерации В. В. Путину
Уважаемый господин Президент!
Обращаемся к Вам как к гаранту конституционных прав российских граждан с просьбой срочно озаботиться судьбой российского ученого — ведущего научного сотрудника ФГУП ЦНИИмаш «Роскосмоса», кандидата технических наук Виктора Викторовича Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене.
Он был задержан ФСБ России 20 июля 2018 г. и помещен в СИЗО «Лефортово», где находится и сейчас, после отклонения 2 августа Мосгорсудом апелляции на его арест. Направления работы и обстоятельства ареста В. В. Кудрявцева известны нам из письма его сына, доктора физико-математических наук, профессора РАН Я. В. Кудрявцева, заведующего лабораторией ИНХС РАН.
Виктор Викторович Кудрявцев — пожилой человек (74 года), страдает тяжелыми хроническими заболеваниями (перенес инфаркт, болен сахарным диабетом 2-го типа). Содержание в СИЗО угрожает его здоровью (оно уже резко ухудшается) и даже жизни. В. В. Кудрявцев не желает, да и по состоянию здоровья и в связи с изъятием у него заграничного паспорта не имеет никакой возможности скрыться от следствия.
Призываем Вас по гуманитарным соображениям дать указание соответствующим органам прокуратуры проверить обоснованность обвинения и ареста В. В. Кудрявцева и использовать Ваш авторитет, чтобы добиться назначения ему до судебного разбирательства меры пресечения, не связанной с лишением свободы и обеспечивающей адекватное поддержание здоровья.
Виктор Викторович Кудрявцев — известный специалист в области аэромеханики высокоскоростных летательных аппаратов. Был исполнителем ряда международных проектов по открытой космической тематике, в которых официально участвовал ЦНИ-Имаш с одобрения его руководства и компетентных органов. В 2011– 2013 гг. он координировал работу сотрудников ЦНИИмаш по международному проекту, поддержанному программой FP7-SPACE и Федеральной целевой программой «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы», в рамках совместных фундаментальных исследований европейских и российских ученых по освоению космоса.
Проект был полностью открытым и направленным на обеспечение безопасности полета многоразовых космических кораблей при их входе в атмосферу. Помимо ЦНИИмаш, в этом проекте участвовали Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н. Е. Жуковского, Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, Германский аэрокосмический центр и Бельгийский институт гидродинамики им. фон Кармана. Заявка на проект была согласована на всех необходимых уровнях. По результатам проекта опубликован открытый отчет и научные статьи, для чего были получены соответствующие разрешения.
Необходимо также принять во внимание, что В. В. Кудрявцев в последние годы не имел допуска к совершенно секретным сведениям. Все приведенные и другие обстоятельства дела легко могут быть проверены Вами или Вашими помощниками.
Надеемся на Ваше справедливое вмешательство в это дело.
Санкт-Петербург, 14 августа 2018 г.
Сопредседатели Координационного совета СПбСУ:
кандидат исторических наук, доцент В. Ю. Жуков
кандидат технических наук С. А. Селиверстов
кандидат культурологи С. Я. Щеброва
Председатель Правления СПбСУ доктор физико-математических наук А. Л. Тимковский
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К моему большому сожалению письмо председателя КБЛ академика Александрова председательствующий судья Тулегенов А.Н. не разрешил довести до сведения присяжных заседателей.
Судью на ... Требовали на стадионах. Ну хотя бы в прессе рядом подобными делами всегда были ФИО, фото и заслуги упомянутого судьи. Сайт — об «особо отличившихся».
Пока портрет, ФИО и решения судьи не особо раскручены. Нет сайта об «особо отличившихся».
У нашей общественности столько сил ушло на защиту режиссёров, снайперш и Шарли, что на ученого уже не хватает сил... Обидно. И что-то мы делаем не так.
Л.К.
Уважаемый Леонид!
Не хватило сил прочитать все эти протоколы. Да и н а кой? Когда учёные спорят с властью — ну зачем, когда такая Власить. Надо просто ждать, когда придут другие. Я в это верю.
Упехов Вам Сил.
Для справки: тираж «Московского Комсомольца», в котором помещена сегодня данная мною ссылкой статья уважаемой Юлии Калининой — как правило чуть менее 2-х (двух!) миллионов экземплярофф.
Л.К.
Уважаемый Леонид!
Я перестал читать МК после публикации о доходах наших Учителей.
Но это не значит, что не надо их слушать — даже перед расстрелом в Чечне нашей контрразведкой меня предлагала выслушать, но лучше промолчать. И не я не ошибся в мальчонках.
Что-то вы странное для бывшего выпускника Колмогоровского интерната образца 1970 года пишете.
Без какой-либо привязки к дате и к месту возможного, излагаемого вами, события.
Л.К.
Знаете крылатую фразу господина Станислаффского (Алексеева)?
К.
Уважаемый Леонид! Я и правда видел Колмогорова. И его команду так называемую видел. И учился у них. Видел и ещё много кого. И тех, кого показывает телевизор — знаю, что таких ученых не бывает — они совсем другие. Это понял на скамиейке с профессором Румером в новоаосибирской летней физматшколе... Извините, если что не так. Вас уважаю искренне.
Про академика Андрея Николаевича Колмогорова и его школу достаточно материалов, особенно после публикаций вдовы Саши Абрамова (у него тоже довелось учиться).
Извините за повтор. Но академик Андрей Николаевич Колмогоров достоин не упоминания в наших спорах.
Ещё раз с поклоном.
Его ученик. Александр.
Извиняюсь, я мог нечаянно задеть непричастных людей — беспредел в отношении меня творила наш армейскася разведка, а с чеченами не было проблем.
Это так. Хоть я конечно вызывал аллергию — приехал от Сороса. Приехал помочь учителям, студентам, профессорам университета — а и Джордж не знал.
Уважаемый Леонид. Если Вам кажетсч странным, то поиском меня на сайте Берковича можете найти подробности, чего я думаю про Интернат.
Не верите как бывало в Чечне в 'святые' годы? Ну почитайте воспоминания Леши Венедиктова. Как ему поверх головы очередь из Калаша. А мне только холостыми на балконе аэропорта Грозного. Армейская контрразведка — онижедети.
Л.К.
Мне больше нравятся украинские песни
Такие были хирши. Извиняюсь
Пьяницы среди эмигрантофф из России бывают двух сортов. А именно: талантливые (писатель Сергей Довлатофф, например) и бездарно-злобные. К несчастью для диаспоры, вторых — неизмеримо более, имхо.
Л.К.
И вы продолжаете утверждать, что это вывоз мозгофф?
Кто такие «вы», и где якобы «нами» такое утверждалось?!
Приведите точные ссылки, иначе прослывете пустобрехом!
Л.К.
Л.К.
Л.К.
В сегодняшнем за 6 сентября четверг МК — параллельный материал Дмитрия Попова на 2-й полосе: «Феминизм стал уголовно наказуем. Против активистки из Омска возбудили дело за разжигание ненависти к мужчинам», рубрика «Казус», вторая статья снизу по центру. На портале может быть под другим названием.
Л.К.