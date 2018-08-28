Дела в отношении ученых

ТрВ-Наука следит за ходом двух уголовных дел, возбужденных в отношении ученых (№ 259, 260). Первое из них — дело Ольги Зелениной, зав. химико-аналитической лабораторией Пензенского НИИ сельского хозяйства. Ольга седьмой год находится под следствием за высказанное ею научное мнение о невозможности полной очистки пищевого мака. Ее обвиняют в «участии в преступном сообществе» и «превышении должностных полномочий».

Сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, лауреат премии Правительства РФ, был в конце июля арестован и помещен в следственный изолятор «Лефортово». Ему предъявлено обвинение в госизмене. Мосгорсуд отказал 74-летнему Кудрявцеву в изменении меры пресечения на домашний арест. Ниже мы публикуем два официальных письма, которыми научное сообщество откликнулось на преследования коллег.

Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований

при Президиуме Российской академии наук

Прокурору Брянской области Войтовичу А. П.

Копия

Генеральному прокурору РФ Чайке Ю. Я.

Уважаемый Александр Петрович!

В Брянском областном суде слушается дело № 2–2/2018 (№ 2–2/2017, № 2–2/2016), одной из обвиняемых по которому проходит Зеленина Ольга Николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая химико-аналитической лабораторией Пензенского НИИ сельского хозяйства, обвинeнная следователями УФСКН по г. Москве в подготовке проекта письма с научным мнением о невозможности полной очистки семян пищевого мака от сорных примесей и алкалоидов опия. По версии обвинения, О. Н. Зеленина «в целом составила лженаучный документ».

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований обращает внимание прокуратуры на недопустимость употребления термина «лженаучный документ» в отношении документа, составленного кандидатом сельскохозяйственных наук Ольгой Николаевной Зелениной.

О. Н. Зеленина — высококвалифицированный специалист по прикладной аналитической химии. Справедливость ее заключения о невозможности извлечь следовые (то есть присутствующие в очень низкой концентрации) количества алкалоидов из пищевого мака подтверждена целым рядом научных экспертов и не вызывает сомнений. Соответствующие экспертные заключения имеются в многотомном деле, которое рассматривает сейчас Брянский областной суд. Научные аспекты «дела Зелениной» широко обсуждались в научном сообществе на протяжении шести лет. Мы разделяем серьезное беспокойство российской научной общественности по поводу судебного преследования О. Н. Зелениной, которой фактически вменяется в вину аргументированное выражение профессионального мнения. Ярлык «лженаучности» применительно к документу, содержащему вполне очевидные соображения, связанные с химическим анализом, категорически недопустим. В этой связи комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований просит прокуратуру отказаться от обвинений в адрес О. Н. Зелениной.

От имени комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований

Академик РАН Евгений Борисович Александров

Открытое письмо Президенту Российской Федерации В. В. Путину

Уважаемый господин Президент!

Обращаемся к Вам как к гаранту конституционных прав российских граждан с просьбой срочно озаботиться судьбой российского ученого — ведущего научного сотрудника ФГУП ЦНИИмаш «Роскосмоса», кандидата технических наук Виктора Викторовича Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене.

Он был задержан ФСБ России 20 июля 2018 г. и помещен в СИЗО «Лефортово», где находится и сейчас, после отклонения 2 августа Мосгорсудом апелляции на его арест. Направления работы и обстоятельства ареста В. В. Кудрявцева известны нам из письма его сына, доктора физико-математических наук, профессора РАН Я. В. Кудрявцева, заведующего лабораторией ИНХС РАН.

Виктор Викторович Кудрявцев — пожилой человек (74 года), страдает тяжелыми хроническими заболеваниями (перенес инфаркт, болен сахарным диабетом 2-го типа). Содержание в СИЗО угрожает его здоровью (оно уже резко ухудшается) и даже жизни. В. В. Кудрявцев не желает, да и по состоянию здоровья и в связи с изъятием у него заграничного паспорта не имеет никакой возможности скрыться от следствия.

Призываем Вас по гуманитарным соображениям дать указание соответствующим органам прокуратуры проверить обоснованность обвинения и ареста В. В. Кудрявцева и использовать Ваш авторитет, чтобы добиться назначения ему до судебного разбирательства меры пресечения, не связанной с лишением свободы и обеспечивающей адекватное поддержание здоровья.

Виктор Викторович Кудрявцев — известный специалист в области аэромеханики высокоскоростных летательных аппаратов. Был исполнителем ряда международных проектов по открытой космической тематике, в которых официально участвовал ЦНИ-Имаш с одобрения его руководства и компетентных органов. В 2011– 2013 гг. он координировал работу сотрудников ЦНИИмаш по международному проекту, поддержанному программой FP7-SPACE и Федеральной целевой программой «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы», в рамках совместных фундаментальных исследований европейских и российских ученых по освоению космоса.

Проект был полностью открытым и направленным на обеспечение безопасности полета многоразовых космических кораблей при их входе в атмосферу. Помимо ЦНИИмаш, в этом проекте участвовали Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н. Е. Жуковского, Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, Германский аэрокосмический центр и Бельгийский институт гидродинамики им. фон Кармана. Заявка на проект была согласована на всех необходимых уровнях. По результатам проекта опубликован открытый отчет и научные статьи, для чего были получены соответствующие разрешения.

Необходимо также принять во внимание, что В. В. Кудрявцев в последние годы не имел допуска к совершенно секретным сведениям. Все приведенные и другие обстоятельства дела легко могут быть проверены Вами или Вашими помощниками.

Надеемся на Ваше справедливое вмешательство в это дело.

Санкт-Петербург, 14 августа 2018 г.

Сопредседатели Координационного совета СПбСУ:

кандидат исторических наук, доцент В. Ю. Жуков

кандидат технических наук С. А. Селиверстов

кандидат культурологи С. Я. Щеброва

Председатель Правления СПбСУ доктор физико-математических наук А. Л. Тимковский

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