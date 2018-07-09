Открытое письмо представителей академической общественности в поддержку Шанинки (МВШСЭН)

3 июля 2018 года представители академической общественности подготовили письмо в поддержку Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки), которая приказом Рособнадзора от 20 июня 2018 года была лишена государственной аккредитации. Публикуем это письмо ниже. Ранее на нашем сайте публиковалось Заявление научных работников Росссии в поддержку Шанинки (от 24 июня).

Решение Рособрнадзора о лишении аккредитации вслед за Европейским университетом в Санкт-Петербурге еще одного из безусловных лидеров в области социально-гуманитарного образования в России, Московской высшей школы социальных и экономических наук, наводит на мысль, что преследование свободных негосударственных вузов – не следствие борьбы за качество образования или недвижимость, а проявление борьбы с инакомыслием, которым сегодня стало считаться стремление привить молодежи навыки объективного беспристрастного научного исследования.

Лишение аккредитации «Шанинки» – это вторая точка, по которой уже можно выстроить соответствующий график; остается только ждать, кто окажется следующим в этой линии вузов, не соответствующих одиозным формальным критериям, по которым эксперты Рособрнадзора оценивают способность вузов готовить квалифицированные кадры.

В связи с происходящим мы, представители академической общественности, заявляем, что своими унтер-пришибеевскими действиями Рособрнадзор окончательно дискредитировал себя как орган контроля качества образования в российских вузах. Любой преподаватель, в отличие от Рособрнадзора, в состоянии оценить это качество по таким легко определяемым и объективным критериям, как средний балл ЕГЭ при поступлении и его динамика за ряд лет; доля выпускников, работающих по специальности; средняя заработная плата выпускников. По этим показателям МВШСЭН и ЕУСПб практически не имеют равных в России!

Кампания, развернутая против ведущих негосударственных вузов, приведет к деградации социально-гуманитарного образования в России и его замене конъюнктурщиной. В краткосрочной перспективе останутся только придворная социальная наука и «эксперты», готовые выдавать власти те результаты, которые она хочет видеть – по-видимому, в этом и заключаются истинные цели тех, кто стоит за преследованием ЕУСПб, МВШСЭН и других университетов, преподающих социальные дисциплины на уровне ведущих мировых учебных заведений.

В долгосрочной перспективе подобный подход станет причиной неспособности российской элиты предвидеть серьезные социально-экономические и политические вызовы и своевременно реагировать на них. Поскольку невозможно заставить настоящих ученых замолчать и готовить себе смену, продолжение начатой линии приведет к тому, что ведущие исследователи станут формировать новые центры социально-гуманитарных и экономических исследований современного российского общества уже не у себя на родине, а за рубежом.

В силу сказанного считаем действия Рособрнадзора и тех, кто его использует для закрытия серьезных социо-гуманитарных вузов, не только ошибочными, но и опасными для будущего российского образования и формирования российской научной и политической элиты. Призываем отменить решение по МВШСЭН как не отвечающее интересам российского общества, пересмотреть методику аккредитации вузов и привлечь в качестве экспертов оценки качества образования ведущих ученых из соответствующих областей знания.

Соболева А.К., канд. фил. наук, доцент НИУ ВШЭ

Чепуренко А.Ю., докт. экон. наук, профессор НИУ ВШЭ

Брагинская Н.В., докт. истор. наук, гл.н.с. НИУ ВШЭ, профессор РГГУ

Зариев Р.М., заместитель главного редактора Political Science Library

Гимпельсон В.Е., ординарный профессор НИУ ВШЭ

Смирнов С.Н., докт. эконом. наук, профессор НИУ ВШЭ

Скворцов Н.Г., докт. соц. наук, профессор СПбГУ

Лехциер В.Л., профессор СамГУ

Оберемко О.А., канд. соц. наук, доцент НИУ ВШЭ

Ярская-Смирнова Е.Р., докт. соц. наук, профессор НИУ ВШЭ

Темкина А.А., Ph.D., профессор ЕУСПб

Анипкин М.А., Ph.D. (Университет Эссекса), докт. соц. наук

Мишина Е.А., канд. юрид. наук, доцент НИУ ВШЭ в 2005—2014 гг.

Олейник О.М., докт. юрид. наук, профессор, ординарный профессор НИУ ВШЭ

Герасимова Е.С., канд. юрид. наук, доцент НИУ ВШЭ

Черкашина Т.Ю., канд. соц. наук, зав. кафедрой НГУ

Покровский Н.Е., докт. соц. наук, профессор

Абылкаликов С.И., магистр социологии

Савельева И.М., докт. ист. наук, директор ИГИТИ им. А.В.Полетаева, ординарный профессор НИУ ВШЭ

Савинская О.Б., канд. соц. наук, доцент НИУ ВШЭ

Антонова В., докт. соц. наук, Ph.D. , профессор кафедры общей социологии НИУ ВШЭ

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