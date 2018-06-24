Заявление научных работников России в поддержку Шанинки (МВШСЭН)

20 июня 2018 года был опубликован приказ Рособрнадзора о лишении Московской высшей школы социальных и экономических наук государственной аккредитации. Предъявленные Шанинке формальные претензии наряду с отзывом образовательной лицензии в 2017 году у Европейского университета в Санкт-Петербурге не могут не вызвать беспокойство российского научного сообщества. Публикуем заявление научных работников России в защиту МВШСЭН от 24 июня 2018 года.

Заявление открыто для подписания. Если вы с ним согласны, то укажите пожалуйста Ваши ФИО, ученую степень и место работы на сайте ТрВ-Наука или в социальных сетях.

Единственной возможностью быть полноценным участником мира завтрашнего дня является развитие человеческого капитала. Это в равной степени относится как к развитию естественных, инженерных наук, и технологий, так и к развитию наук об обществе, к развитию любых направлений литературы и искусства — вообще к развитию всех областей человеческой деятельности, где творческое исследовательское начало является определяющим. Любые действия, направленные против этого развития, — это удары по стране и ее гражданам, содействующие деградации нашего общества, низкой конкурентоспособности, отсталости.

Атаки на одни из ведущих российских учреждений высшего образования, науки и экспертизы социально-гуманитарного профиля — Европейский университет в Санкт-Петербурге и Московскую школу социальных и экономических наук (Шанинку) — содействуют отбрасыванию российского образования и науки на десятилетия назад.

Сегодня Россию со многими ведущими странами Европы и Северной Америки связывают непростые отношения. Тем важнее поддерживать те площадки, на которых наше сотрудничество сохраняется и развивается на пользу нашим странам и миру в целом. Атаки на передовые вузы, прочно интегрированные в систему мировых образовательных и научных коммуникаций, обнуляют усилия по выстраиванию сотрудничества, подрывают репутацию нашей страны в части прогнозируемости и надежности ее научной и образовательной политики, ориентации политики на развитие, а не на деградацию.

Соответствие программ МВШСЭН требованиям аккредитации подтверждалось как предыдущими проверками, так и недавно прошедшей проверкой со стороны надзорного органа Великобритании. Выдвинутые Рособрнадзором формальные претензии говорят как о необходимости радикальной модернизации требований к аккредитации, так и о наличии явной установки на удар по МВШСЭН.

Дурно понятые ведомственные или общегосударственные интересы рискуют усилить отток квалифицированных специалистов, подорвать процесс подготовки их в России, лишить людей надежды на успешное будущее страны.

Мы требуем:

· прекратить атаки на ведущие учреждения российского образования и науки,

· принять меры по недопущению подобных атак впредь,

· продолжить работу по модернизации образования и науки вместо попыток вернуться к отжившим жестким структурам управления ими.

Виктор Васильев, академик РАН, главный научный сотрудник МИАН, профессор факультета математики НИУ-ВШЭ, президент Московского математического общества

Владимир Захаров, академик РАН, профессор Университете Аризоны (Тусон, США), г.н.с. ФИАН

Лев Беклемишев, докт. физ. -мат. наук, чл. -корр. РАН, зам. директора Математического института им. В.А.Стеклова РАН, профессор МГУ и НИУ ВШЭ

Александр Белавин, докт. физ. -мат. наук, чл. -корр. РАН, главный научный сотрудник и професссор Института теоретической физики РАН

Михаил Гельфанд, докт. биол. наук, член Academia Europaea, зам. директора ИППИ РАН, профессор Центра наук о жизни Сколтеха, ФКН ВШЭ, ФББ МГУ

Ирина Гордеева, канд. истор. наук, Свято-Филаретовскией православно-христианский институт

Андрей Десницкий, докт. фил. н., профессор РАН, ведущий н.с. Института востоковедения РАН

Алексей Иванов, докт. геол. -мин. наук, профессор РАН, зав. ЦКП «Геодинамика и геохронология» Института земной коры СО РАН

Андрей Калиничев, профессор Высшего национального института горных наук и

телекоммуникаций (Нант, Франция), главный научный сотрудник НИУ ВШЭ

Ирина Левонтина, канд. филол.наук, ведущий научный сотрудник Института русского языка РАН

Анна Ожиганова, канд. истор. наук, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН

Александр Рекубратский, канд. биол. наук, заведующий отделом биологических основ аквакультуры ВНИИПРХ

Андрей Родин, канд. философ. наук, с.н.с. Института философии РАН

Михаил Тамм, канд. физ. -м.наук, с.н.с. физического факультета МГУ, доцент ВШЭ

Михаил Фейгельман, докт. физ. -мат. наук, зам. директора Института теоретической физики РАН, зав. каф. проблем теоретической физики ФОПФ МФТИ

Андрей Цатурян, докт. физ. -мат. наук, ведущий научный сотрудник Института механики МГУ

Галина Цирлина, докт. хим. наук, профессор химического факультета МГУ, профессор ФОПФ МФТИ

Борис Штерн, докт. физ. -мат. наук, ведущий научный сотрудник ИЯИ РАН, гл. редактор газеты «Троицкий вариант — наука»

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