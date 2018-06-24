Заявление научных работников России в поддержку Шанинки (МВШСЭН)
20 июня 2018 года был опубликован приказ Рособрнадзора о лишении Московской высшей школы социальных и экономических наук государственной аккредитации. Предъявленные Шанинке формальные претензии наряду с отзывом образовательной лицензии в 2017 году у Европейского университета в Санкт-Петербурге не могут не вызвать беспокойство российского научного сообщества. Публикуем заявление научных работников России в защиту МВШСЭН от 24 июня 2018 года.
Заявление открыто для подписания. Если вы с ним согласны, то укажите пожалуйста Ваши ФИО, ученую степень и место работы на сайте ТрВ-Наука или в социальных сетях.
Единственной возможностью быть полноценным участником мира завтрашнего дня является развитие человеческого капитала. Это в равной степени относится как к развитию естественных, инженерных наук, и технологий, так и к развитию наук об обществе, к развитию любых направлений литературы и искусства — вообще к развитию всех областей человеческой деятельности, где творческое исследовательское начало является определяющим. Любые действия, направленные против этого развития, — это удары по стране и ее гражданам, содействующие деградации нашего общества, низкой конкурентоспособности, отсталости.
Атаки на одни из ведущих российских учреждений высшего образования, науки и экспертизы социально-гуманитарного профиля — Европейский университет в Санкт-Петербурге и Московскую школу социальных и экономических наук (Шанинку) — содействуют отбрасыванию российского образования и науки на десятилетия назад.
Сегодня Россию со многими ведущими странами Европы и Северной Америки связывают непростые отношения. Тем важнее поддерживать те площадки, на которых наше сотрудничество сохраняется и развивается на пользу нашим странам и миру в целом. Атаки на передовые вузы, прочно интегрированные в систему мировых образовательных и научных коммуникаций, обнуляют усилия по выстраиванию сотрудничества, подрывают репутацию нашей страны в части прогнозируемости и надежности ее научной и образовательной политики, ориентации политики на развитие, а не на деградацию.
Соответствие программ МВШСЭН требованиям аккредитации подтверждалось как предыдущими проверками, так и недавно прошедшей проверкой со стороны надзорного органа Великобритании. Выдвинутые Рособрнадзором формальные претензии говорят как о необходимости радикальной модернизации требований к аккредитации, так и о наличии явной установки на удар по МВШСЭН.
Дурно понятые ведомственные или общегосударственные интересы рискуют усилить отток квалифицированных специалистов, подорвать процесс подготовки их в России, лишить людей надежды на успешное будущее страны.
Мы требуем:
· прекратить атаки на ведущие учреждения российского образования и науки,
· принять меры по недопущению подобных атак впредь,
· продолжить работу по модернизации образования и науки вместо попыток вернуться к отжившим жестким структурам управления ими.
Виктор Васильев, академик РАН, главный научный сотрудник МИАН, профессор факультета математики НИУ-ВШЭ, президент Московского математического общества
Владимир Захаров, академик РАН, профессор Университете Аризоны (Тусон, США), г.н.с. ФИАН
Лев Беклемишев, докт. физ. -мат. наук, чл. -корр. РАН, зам. директора Математического института им. В.А.Стеклова РАН, профессор МГУ и НИУ ВШЭ
Александр Белавин, докт. физ. -мат. наук, чл. -корр. РАН, главный научный сотрудник и професссор Института теоретической физики РАН
Михаил Гельфанд, докт. биол. наук, член Academia Europaea, зам. директора ИППИ РАН, профессор Центра наук о жизни Сколтеха, ФКН ВШЭ, ФББ МГУ
Ирина Гордеева, канд. истор. наук, Свято-Филаретовскией православно-христианский институт
Андрей Десницкий, докт. фил. н., профессор РАН, ведущий н.с. Института востоковедения РАН
Алексей Иванов, докт. геол. -мин. наук, профессор РАН, зав. ЦКП «Геодинамика и геохронология» Института земной коры СО РАН
Андрей Калиничев, профессор Высшего национального института горных наук и
телекоммуникаций (Нант, Франция), главный научный сотрудник НИУ ВШЭ
Ирина Левонтина, канд. филол.наук, ведущий научный сотрудник Института русского языка РАН
Анна Ожиганова, канд. истор. наук, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН
Александр Рекубратский, канд. биол. наук, заведующий отделом биологических основ аквакультуры ВНИИПРХ
Андрей Родин, канд. философ. наук, с.н.с. Института философии РАН
Михаил Тамм, канд. физ. -м.наук, с.н.с. физического факультета МГУ, доцент ВШЭ
Михаил Фейгельман, докт. физ. -мат. наук, зам. директора Института теоретической физики РАН, зав. каф. проблем теоретической физики ФОПФ МФТИ
Андрей Цатурян, докт. физ. -мат. наук, ведущий научный сотрудник Института механики МГУ
Галина Цирлина, докт. хим. наук, профессор химического факультета МГУ, профессор ФОПФ МФТИ
Борис Штерн, докт. физ. -мат. наук, ведущий научный сотрудник ИЯИ РАН, гл. редактор газеты «Троицкий вариант — наука»
Связанные статьиОценить:
Метки: «Шанинка», Европейский университет в Санкт-Петербурге, ЕУСПб, лишение госаккредитации, МВШСЭН, Московская высшая школа социальных и экономических наук, Рособрнадзор
Анна Ожиганова, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН
Борис Штерн, доктор физ-мат наук, вед.н.с. ИЯИ РАН, гл. редактор газеты «Троицкий вариант — наука»
Андрей Десницкий, доктор фил. н., профессор РАН, ведущий н.с. Института востоковедения РАН.
Мартьянова Светлана, к.ф.н., доц., зав. каф. русской и зарубежной филологии ВлГУ
Наталия Кубасова, д.ф. -м.н., в.н.с. Института механики МГУ
Мария Логачева, к.б.н., Сколтех
Иван Кулаковский, д.б.н., в.н.с. ИМБ РАН
Ольга Ханина, старший научный сотрудник Института языкознания РАН
канд.филол.наук, мл.науч.сотр. МГУ