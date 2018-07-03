Продолжение. Начало см. в ТрВ-Наука № 256 от 19 июня 2018 года.

Нидерланды

На всех монетах, выпущенных в обращение в 2002 году, выбит профиль королевы Беатрикс и надпись по-голландски «Беатрикс — королева Нидерландов» (рис. 1). Беатрикс — старшая из четырех дочерей королевы Юлианы. Среди предков Юлианы — представители царской семьи Романовых. Ее дед по матери — сын Анны Павловны, а дед по отцу — внук Елены Павловны (это дочери Павла I).

Во время оккупации Голландии нацистами Беатрикс с семьей была в изгнании; она стала королевой в 1980 году, после отречения ее матери от престола. Как бы продолжая семейную традицию, 30 апреля 2013 года королева Беатрикс отреклась от престола в пользу своего старшего сына Виллема-Александра, принца Оранского. Он стал королем и первым мужчиной на нидерландском престоле за 123 года! Соответственно, дизайн монет изменился: на них появился новый король, но и бывшая королева осталась (рис. 2)!

Греция

На монетах Греции номинал указан не латиницей, а греческими буквами, и не в центах, а в лептах («лепта» — множественное число от «лептон» — дословно «без кожуры», т. е. тонкий, маленький). В Древней Греции лептами назывались самые мелкие бронзовые монеты, отсюда и поговорка «внести свою лепту», т. е. принять посильное участие (этот же корень и в слове «лептоны» — самые легкие элементарные частицы — электрон, мюон, тау-лептон, нейтрино). Мелкие медные монеты, введенные в Греции в 1828 году после обретения независимости от Турции, также были названы лептами. Дизайн монет (автор — скульптор Георгиос Стаматопулос) был выбран специальной государственной комиссией из многих вариантов, представленных на конкурс. Другая особенность греческих монет заключается в том, что Греция не сразу выполнила условия вступления в Европейский валютный союз, а потому приступила к чеканке монет значительно позже других. Чтобы своевременно обеспечить страну необходимым количеством разменной монеты, пришлось обратиться за помощью к Испании, Франции и Финляндии. В результате на некоторых греческих монетах, отчеканенных за границей, на одной из 12 звездочек можно разглядеть (лучше с помощью лупы) маленькое клеймо страны-производителя: E обозначает Испанию, F — Францию, а S (Suomi) — Финляндию. Такие монеты могут стать украшением любой коллекции. Вот что на них изображено.

2 евро — сцена похищения Европы Зевсом в образе быка (рис. 3). Оригинальное мозаичное изображение (III век) находится в Спарте. Около изображения — надпись по-гречески «Европа»

1 евро — изображение совы (рис. 4). Это копия с античной афинской монеты — тетрадрахмы (V век до н. э.).

50 центов — портрет Элефтерия Венизелоса (1864–1936), одного из наиболее выдающихся политических деятелей Греции (рис. 5). Известный дипломат, инициатор социальных реформ, он сыграл ключевую роль в модернизации греческого государства и освобождении Северной Греции и островов в Эгейском море; пять раз возглавлял правительство.

20 центов — портрет Иоанна Каподистрия (1776–1831), известного греческого и европейского политического деятеля и дипломата (рис. 6). В 1809 году он перешел на русскую дипломатическую службу, а после окончания войны за независимость Греции (1821–1827) был избран ее первым президентом.

10 центов — портрет Ригаса Фереоса (1757–1798), греческого поэта и патриота (рис. 7). Ригас Фереос — видный деятель греческого просвещения, мечтавший об освобождении Балкан от оттоманского владычества. Он рассчитывал заручиться поддержкой Наполеона, но был схвачен в Триесте австрийскими властями, выдан турецкому наместнику в Белграде и казнен.

5 центов — современный морской танкер-гигант, символизирующий новаторские тенденции в греческом торговом флоте (рис. 8).

2 цента — корвет, трехмачтовый парусный военный корабль с 20-30 орудиями (рис. 9). Такие корабли принимали участие в войне Греции за независимость (1821–1827).

1 цент — афинская трирема, гребное судно с тремя рядами весел, которое с VII по IV век до н. э. считалось самым большим в мире военным кораблем и доминировало в Средиземноморье (рис. 10).

Ирландия

По решению ирландского правительства все монеты этой страны имеют одну и ту же традиционную национальную символику, кельтскую арфу (рис. 11). На аверсе имеется также название страны — Eire — на ирландском — одном из кельтских языков.

Испания

1 и 2 евро — с момента введения евро на этих монетах был портрет испанского короля Хуана Карлоса I де Бурбона (рис. 12). Он родился в 1938 году, а королем стал в 1975-м, уже через два дня после смерти диктатора Франко. 19 июня 2014 года, после отречения Хуана Карлоса I, на трон вступил его сын Филипп VI; соответственно изменился дизайн монет (рис. 13). На монетах 2014 года — профили нового и бывшего короля.

10, 20 и 50 центов — портрет классика испанской литературы Мигеля Сервантеса (рис. 14). Испанцы считают, что творчество Сервантеса символизирует «универсальность человека и его трудов».

1, 2 и 5 центов — монументальный фасад кафедрального собора в Сантьяго-де-Компостела, жемчужины испанской архитектуры (рис. 15). Сантьяго-де-Компостела — главный город бывшего испанского королевства Галисии, в 1985 году он был объявлен ЮНЕСКО памятником культуры мирового значения. Собор — одно из самых знаменитых мест религиозного паломничества во всем мире. Он возведен в честь святого апостола Иакова (по-испански звучит как «Сант Яго»), патрона Испании, тело которого, по преданию, в 829 году было перенесено и погребено в этом городе. Строился собор в 1078–1211 годах, перестраивался в XVII–XVIII веках, башни возведены в 1675–1680 годах. Барочный фасад Обрадойро (по названию площади, на которую он выходит) построен в 1738–1750 годах архитектором Фернандо Касас-и-Новоа.

Илья Леенсон,

канд. хим. наук, доцент Высшего химического колледжа РАН

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)