Евромонеты: чему посвящены

Многие читатели этой статьи, вероятно, держали в руках евромонеты (а иногда и использовали их по назначению). Но далеко не все внимательно разглядывают попавшую в руки монету непривычного вида, пытаясь понять, откуда она и что на ней изображено. Идентифицировать страну — эмитента данной монеты не всегда легко. На некоторых евромонетах указано название страны (иногда сокращенное), на других — нет.

Одна из целей этой статьи — помочь разобраться, какая монета откуда пришла, а также что на ней изображено. Будут рассмотрены только монеты массовых выпусков первых 12 стран — участников «еврозоны».

На реверсе монет всех достоинств — от 1 цента до 2 евро — изображена карта Европейского сообщества на фоне поперечных полос, пересекающих звезды европейского флага; всего их 12 — по числу первых стран-участниц. Эти звезды можно увидеть и на аверсе монет — там они расположены по кругу (аверс монет свой для каждой страны). На монетах в 1, 2 и 5 центов Европа показана на глобусе, что подчеркивает ее место в мире (рис. 1); 10- , 20- и 50-центовые монеты представляют Европу как объединение наций (рис. 2); монеты достоинством в 1 и 2 евро изображают Европу без границ между странами (рис. 3).

В правой части каждой монеты виден значок, похожий на цифру 4. На самом деле это стилизованное изображение двух латинских L — по имени и фамилии фламандского художника-дизайнера Люка Люикса (Luc Luycx), в течение 15 лет работавшего на Королевском бельгийском монетном дворе. Именно он создал облик «европейской» части монет. Что же касается «национальной» части, то здесь — значительное разнообразие. Вот что изображено на этих монетах.

Австрия. 2 евро — портрет Берты фон Зутнер (1843–1914), австрийской писательницы, лауреата Нобелевской премии мира (рис. 4). В 1890 году она основала Австрийское общество защиты мира, которое с 1964 года носит ее имя. В Вене ей установлен памятник. С деятельности Зутнер начинается история пацифистского движения в Австрии.

1 евро — портрет великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791), автора свыше 20 опер и около 50 симфоний (рис. 5).

50 центов — выставочный зал Венского сецессиона, объединения представителей австрийского стиля модерн, основанного в 1897 году (рис. 6). Здание венчают глухие, без украшений, кубы, которые примыкают к центральному залу, увенчанному железным позолоченным куполом. Этот купол состоит из трех тысяч лавровых листьев и семисот ягод. Стиль сецессион (от лат. secessio — уход, удаление, откол) иллюстрирует рождение нового направления в искусстве, а сама монета, по мнению ее создателей, должна символизировать рождение новой эры — единой монетной системы в Европе.

20 центов — дворцовый ансамбль Бельведер в Вене (рис. 7). Название происходит от итал. belvedere — «прекрасный вид». Построен в 1714–1722 годах архитектором Иоганном Лукасом фон Хильдебрандтом в качестве летней резиденции принца Евгения Савойского. Ансамбль считается одним из красивейших архитектурных творений в стиле барокко. В 1955 году здесь был подписан договор о независимости Австрии, так что дворец является также символом свободы. Сейчас в нем размещены музеи.

10 центов — собор Св. Стефана (начало XII века), символ Вены (рис. 8). Собор относится к наиболее значительным готическим сооружениям Европы; он уникален тем, что имеет не две, как обычно, а одну башню. На стенах собора немало исторических реликвий: отметки длины ткани и размера буханки хлеба (покупатели контролировали по ним приобретенный товар), кольцо Freiung (т. е. «освобождение»), ухватившись за которое бежавший преступник становился неприкосновенным.

5 центов — цветок альпийской примулы (первоцвета), часть «ботанической» серии австрийских монет, которая символизирует проблемы экологии и стремление Австрии следовать экологической политике Европейского сообщества (рис. 9).

2 цента — цветок эдельвейса (рис. 10). Название цветка — от нем. Edelweiß: edel — благородный, Weiß — белый цвет.

1 цент — генциана (горечавка) — декоративное растение с синими цветками (рис. 11).

На самых мелких австрийских монетах, в отличие от монет других стран (кроме греческих), номинал указан на языке страны — немецком (ein, zwei, fünf).

Бельгия. На всех бельгийских монетах, появившихся первоначально в обращении, был изображен профиль короля Альберта II (рис. 12). Дизайнер — Ян Альфонс Койстерманс. Есть варианты монет, различающиеся положением короны и буквы «А» справа от профиля, а также значками около даты и положением самой даты. В июле 2013 года Альберт отрекся от престола, и королем Бельгии стал его сын Филипп, что и отразилось на бельгийских монетах (рис. 13).

Германия. На монетах в 2 и 1 евро — орел, традиционный символ германского суверенитета (рис. 14).

50, 20 и 10 центов — Бранденбургские ворота, символ разделения послевоенной Германии и ее последующего воссоединения (рис. 15). Автор рисунка Райнхард Хайнсдорф хотел подчеркнуть, что открытые ворота символизируют объединение Германии с остальной Европой.

5, 2, 1 цент — веточка дуба, напоминающая немцам об аналогичном рисунке на вышедших из обращения пфеннигах (рис. 16). Листья дуба традиционно являются символом силы.

Отличительная особенность немецких монет — наличие дополнительных пяти вариантов для каждого номинала с данной датой выпуска, что связано с чеканкой монет на разных монетных дворах ФРГ. Монетный двор исторически обозначается одной буквой: А — Берлин, D — Мюнхен, F — Карлсруэ, G — Штутгарт, J — Гамбург.

Илья Леенсон,

канд. хим. наук, доцент Высшего химического колледжа РАН

(Продолжение следует)

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