Советы-фениксы в Санкт-Петербурге

Фениксами в «Диссернете» называют диссертационные советы, открытые вновь на базе одного или нескольких диссертационных советов, которые были закрыты за неэффективность деятельности, а нередко и за необоснованное присуждение степеней.

Ярким случаем такого возрождения стал совет при Санкт-Петербургском экономическом университете Д 212.354.24 по научной специальности 08.00.05 (экономические науки) [1]. Совет был создан 26 апреля 2018 года и состоит в основном из членов бывших диссертационных советов по экономике Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета (ИНЖЭКОН) и Санкт-Петербургского университета экономики и финансов (ФИНЭК). Только по экономике в советах этих вузов было защищено более 140 диссертаций с массовыми некорректными заимствованиями.

В реальности их намного больше, потому что часть диссертаций просто не была выслана в РГБ, несмотря на требования Положения о совете по защите диссертаций, и потому нет возможности проверить эти диссертации на плагиат. По данным «Диссернета», ФИНЭК не выслал в РГБ 1022 диссертации (авторефераты этих диссертаций тем не менее имеются в наличии).

Надо отметить, что такое возрождение советов в Санкт-Петербургском экономическом университете случилось далеко не первый раз. Ряд советов был закрыт по ходатайству ректора, некоторые по причине нарушений в деятельности. Приведем только несколько приказов последних лет. 6 июня 2017 года совет Д 212.354.15 был закрыт приказом Минобрнауки России № 534/нк «в связи с отменой решения о присуждении ученой степени кандидата экономических наук Ивановой А. С. и снятием с рассмотрения диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук М. И. Койвунен».

Совет Д 212.354.03 по специальности 08.00.05 (экономические науки) также был закрыт с 10 сентября 2016 года «ввиду принятия диссертационным советом двух необоснованных решений о присуждении ученой степени кандидата экономических наук К. В. Литвиненко, ученой степени доктора экономических наук В. А. Беспалько».

Более половины членов «нового» совета Д 212.354.24 участвовали в фабриках-предшественниках. По числу персон «Диссернета» в составе диссертационного совета он вышел на первое место в России среди как действующих, так и закрытых советов [2]. Об объемах сопровожденных ими диссертаций только в двух вузах свидетельствуют рисунки.

Закрытие фабрик липовых диссертаций — одно из приоритетных направлений в работе «Диссернета». Согласно докладу «Диссернета», в 89 действующих сегодня советах защищено 5 и более диссертаций с массовыми некорректными заимствованиями. В докладе сделан вывод, что «закрытие 5% действующих диссертационных советов решает 65% проблем с недобросовестными заимствованиями в системе научной аттестации» [3].

Однако сегодня становится очевидным, что техническое закрытие диссертационных советов не решает всех вопросов с академической этикой. Существует множество примеров того, как крупные деятели по сопровождению липовых диссертаций при закрытии их базового совета переходили в другие либо открывали новые.

До тех пор пока репутационные механизмы не будут работать в вузах и научных учреждениях, проблема наличия советов с недобросовестными членами будет периодически актуализироваться. Например, в апреле 2017 года открыт новый совет Орловского государственного университета Д 999.136.02 совместно с Белгородским государственным национальным исследовательским университетом — и в нем заседают члены закрытых диссертационных советов в ГУ-УНПК [4, 5].

В 2017 году в адрес председателя ВАК Владимира Филиппова и зам. министра образования и науки Григория Трубникова членом президиума ВАК Михаилом Гельфандом были направлены письма о недопустимости включения во вновь созданные диссертационные советы лиц, которые неоднократно были замечены в сопровождении липовых диссертаций, с перечнем наиболее злостных нарушителей академической этики.

В ответе Департамента аттестации научных и научно-исследовательских работников Минобрнауки России указано, что предложения будут вынесены на рассмотрение в экспертные советы ВАК, а также введена норма, в соответствии с которой специалист не может участвовать в работе диссертационного совета, если его аспирант или докторант были лишены степени в течение 5 последних лет. Эта норма была действительно введена в Положение о совете по защите диссертаций 10 ноября 2017 года.

Таким образом, предлагается формальный подход к недопущению лиц в заседаниях диссертационных советов. Он легок в применении, но имеет много недостатков, напрямую влияющих на качество системы аттестации научных кадров.

Данная норма не распространяется на оппонентов, хотя в России применяется метод защиты диссертации на основе текста диссертации оппонента. И в данном случае никак нельзя опровергнуть, что оппонент был невнимателен.

Данная норма также не учитывает срок давности на подачу заявления о лишении ученой степени, поскольку основное число липовых диссертаций было защищено в 2000-х годах. Поэтому главные организаторы фабрик липовых диссертаций имеют индульгенцию: их ученики не могут быть лишены ученой степени.

Не соблюдается также принцип, что член диссертационного совета должен быть не только экспертом в своей области, но и следовать нормам академической этики в своей деятельности.

Есть, правда, некоторая надежда, что новый экспертный совет по экономике будет проводить более тщательный отбор и обоснованно не утверждать диссертационные советы в составе известных «Диссернету» лиц. Практика покажет.

Анна Абалкина,

канд. экон. наук, PhD

1. http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/457.pdf/25ae4b37-81db-451a-8b6a-db0e27d6f700

2. rosvuz.dissernet.org/dissovet/index?Dissovet_sort=NumPD

3. Диссернет. Структура, объем и ключевые игроки диссеродельной индустрии в России. 17.01.2018.

4. vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/283.pdf/88578121-a237-4e50-83e6-5892ba923af5

5. Абалкина А. Диссертационный изоляционизм // ТрВ-Наука № 187 от 8 сентября 2015 года.

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