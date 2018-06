Мраморные раки — раковые клоны

Несколько лет назад мы рассказывали о новом виде десятиногих раков — Procambarus virginalis, они же мраморные раки. Название животные получили из-за своей окраски (см. рисунок), а замечательны тем, что вид состоит исключительно из триплоидных самок, которые размножаются только партеногенезом [1]. Все мраморные раки мира — клоны, потомки одной-единственной самки.

Впервые мраморных раков обнаружили в середине 1990-х годов немецкие аквариумисты. Животные привлекли внимание ученых, которые исследовали их митохондриальную ДНК. Тогда-то и выяснилось, что P. virginalis — отдельный вид, произошедший от американского вида P. fallax, живущего в водоемах Флориды. Это симпатичные существа, их разводят в аквариумах, в одном из которых, по всей видимости, и зародился рак с триплоидным геномом.

Триплоидия могла возникнуть при оплодотворении диплоидного яйца гаплоидным сперматозоидом или при слиянии гаплоидного яйца с диплоидным спермием. Самки мраморных раков внешне очень похожи на самок P. fallax, однако растут быстрее. С самцами P. fallax они не скрещиваются. Если ссадить животных вместе, копуляция произойдет, но самка потом всё равно откладывает только партеногенетические яйца.

Как и других домашних питомцев, мраморных раков иногда выбрасывают на улицу. Так они попали в пресные водоемы Европы и Мадагаскара и отлично там прижились, поэтому не только оказались интересным лабораторным объектом, но и превратились в потенциальную экологическую угрозу местным экосистемам. Единственный экземпляр P. virginalis порождает множество потомков. Самки размножаются раз в 5–7 месяцев, откладывая, в зависимости от возраста, от 50 до 400 яиц, а прожить они могут более четырех лет.

В такой ситуации ученые глаз не спускают с мраморных раков. Последние новости пришли от специалистов Германии, США и Мадагаскара под руководством профессора Немецкого онкологического научного центра Франка Лико (Frank Lyko). Ученые исследовали уже не митохондриальную ДНК, а полный геном P. virginalis [2]. Они использовали ДНК животного лабораторной линии «Petshop», которая происходит от самки, купленной в обычном зоомагазине.

У триплоидного рака оказалось 276 хромосом, размер гаплоидного генома около 3,5 млрд пар оснований, он на 7% больше человеческого. Франк Лико и его коллеги идентифицировали более 21 тысячи генов. Сравнив геномы нескольких особей, исследователи подтвердили, что это действительно триплоидные партеногенетические клоны, получившие два набора хромосом от одной особи P. fallax и третий набор — от другой особи, состоящей в отдаленном родстве с первой.

Геном мраморных раков содержит перестройки, обычно связанные с бесполым размножением, однако их количество очень мало, поскольку вид еще молодой — ему не более 30 лет.

Во второй части работы ученые исследовали мадагаскарскую популяцию мраморных раков. В начале XXI века кто-то их привез на остров и выпустил, и они расселились по всей стране: в центральной гористой части и ближе к побережью, даже на рисовых полях. Густая сеть пресных водоемов, благоприятные климатические условия и невероятная плодовитость мраморных раков способствовали их распространению. С 2007 по 2017 год общая площадь, занятая партеногенетическими вселенцами, увеличилась с тысячи до ста тысяч квадратных километров, а численность мадагаскарских мраморных раков составляет миллионы особей. Такого напора жизни ученые не ожидали.

Анализ геномов показал, что мадагаскарская популяция генетически очень однородна и, безусловно, произошла от мраморных раков, купленных когда-то в немецком зоомагазине. На острове живут семь эндемичных видов раков, ареал которых соседствует или перекрывается с ареалом вселенцев, и ученые надеются вовремя заметить возможное неблагоприятное воздействие P. virginalis на уникальные местные пресноводные сообщества. Может быть, даже ему и помешать.

О распространении мраморных раков в Северном полушарии известно меньше, их встречали в естественных водоемах Германии (во Фрайбурге, Гейдельберге, Ганновере), в Японии и Швеции. Удивляет умение этих животных приспосабливаться к столь разным климатическим условиям при полной генетической однородности. Считается, и во всех учебниках записано, что успешное расселение вида от Швеции до Мадагаскара возможно именно благодаря генетическому разнообразию потомства, которое достигается половым размножением и перемешиванием отцовских и материнских генов. Однако самки мраморных раков, клоны и безотцовщина, прекрасно обходятся без этого.

Более того, несмотря на свою генетическую одинаковость, раки, даже те, которые живут в одном аквариуме и досыта едят один и тот же корм, существенно различаются внешне [3]. У них разные размеры, количество обонятельных и вкусовых щетинок, рисунок пигментации (разнообразие окраски у них поразительное), продолжительность жизни, частота размножения и численность потомства. У них разное поведение: одни особи предпочитают уединение, другие собираются группами; кто-то линяет по утрам, а кто-то вечером или ночью. Исследователи отмечают и другие особенности поведения, их много.

Если поместить пять-шесть молодых раков в аквариум, где негде спрятаться, у них развивается иерархия с одной доминантной, двумя субдоминантами и двумя-тремя подчиненными особями. Причем доминанты ведут себя очень агрессивно и растут существенно быстрее подчиненных, хотя раков никто не ограничивает в питании и они едят вволю — это видно по состоянию кишечника, который просвечивает сквозь покровы.

По мнению немецких исследователей, эти различия можно объяснить спонтанно возникающими особенностями метилирования [3]. Общий уровень метилирования у мраморных раков, живущих в абсолютно одинаковых условиях, действительно разный, хотя ученые не соотносили конкретные изменения с особенностями поведения и облика животных. Однако метильные группы, присоединяясь к определенным участкам ДНК, влияют на работу генов и вполне могут обеспечить и внешнее разнообразие, и приспособленность к широкому диапазону условий среды.

Очевидно, со временем эта армия клонов обретет генетическое разнообразие под влиянием внутренней изменчивости генома, мутагенов окружающей среды, дрейфа генов и влияния отбора. Как отмечает Франк Лико, эти же факторы играют важную роль в эволюции генома злокачественной опухоли. Не случайно мраморными раками заинтересовались специалисты онкологического центра.

Как и мраморные раки, раковые клетки эволюционируют клонально, поскольку вся опухоль — потомок единственной клетки. Злокачественная опухоль также способна адаптироваться к внешним условиям, например вырабатывая устойчивость к лекарствам. Эта устойчивость возникает в том числе благодаря эпигенетическим механизмам. Фрэнк Лико и его коллеги собираются использовать мраморных раков как модель для изучения эволюции клонального генома раковых клеток.

Наталья Резник

