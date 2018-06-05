Евромонеты: что внутри и снаружи

В прошлый раз мы говорили о том, как появились евромонеты (конечно, одновременно с бумажными деньгами). Из чего же сделаны эти монеты? Мелкие монеты достоинством 1, 2 и 5 центов сделаны из стали, поэтому они притягиваются магнитом.

Красный цвет им придает медь, которой плакированы монеты. Плакировка — способ покрытия одного металла тонким слоем другого, путем прокатки двух- или трехслойного пакета, составленного из этих металлов. Массовая доля меди, как это видно из таблицы, неодинакова у разных монет, так как чем больше монета, тем меньше у нее отношение поверхности к объему.

Размер, масса и состав евромонет

Монета Диаметр Толщина Масса Состав 1 цент 16,25 мм 1,67 мм 2,30 г сталь, медь (5,65%) 2 цента 18,72 мм 1,67 мм 3,06 г сталь, медь (5,56%) 5 центов 21,75 мм 1,67 мм 3,92 г сталь, медь (5,36%) 10 центов 19,75 мм 1,93 мм 4,10 г «скандинавское золото» 20 центов 22,25 мм 2,14 мм 5,74 г «скандинавское золото» 50 центов 24,25 мм 2,36 мм 7,80 г «скандинавское золото» 1 евро 23,25 мм 2,33 мм 7,50 г биметалл 2 евро 25,75 мм 2,10 мм 8,50 г биметалл

Причин для выбора медного покрытия было несколько. Прежде всего, «медный» вид монеты привычен европейцам с античных времен, когда в Риме чеканилось множество медных монет разных номиналов. В США и Англии с давних пор наиболее популярные монетки — пенни чеканились из меди. Медь — единственный металл (кроме золота), цвет которого отличается от обычного «серого». Кроме того, медь — очень практичный для монет металл. Она достаточно тверда, легко прокатывается в тонкие листы, хорошо штампуется, что позволяет передавать на монетах самые тонкие детали, прекрасно противостоит коррозии, имеет хороший внешний вид.

Во время штамповки монеты приобретают дополнительную твердость, так что по оценкам специалистов они проживут десятки лет. Так как медь не ржавеет, ее легко использовать вторично. Повторное использование меди и ее сплавов практиковалось еще в бронзовом веке. Полагают, что 80% всей меди, выплавленной в течение многих веков, до сих пор находится в использовании. Так что во всех евромонетах, без сомнения, присутствуют атомы меди, побывавшие и в древнеримских монетах, и в монетах викингов, и в монетах германской и французской империй!

Электропроводность меди и некоторые другие ее свойства таковы, что этот металл оставляет свою уникальную «подпись» в торговых автоматах и машинах для подсчета и сортировки монет. Различные добавки в медных сплавах могут изменять электропроводность в широких пределах. Но для каждого сплава, используемого в монетах, эта электропроводность в точности известна, так что автомат легко на нее «настроить».

Наконец, при выборе меди учли, что монеты, переходя тысячи раз из рук в руки, могут быть разносчиками болезнетворных бактерий.

Медь же обладает антибактериальными свойствами; кроме того, она не вызывает аллергических реакций. Что касается монет более крупного достоинства (особенно 1 и 2 евро), специалисты позаботились о том, чтобы они были не только красивыми, но и безопасными — как для здоровья, так и с точки зрения возможных подделок: ведь эти монеты должны ходить на очень обширной территории. До введения евро четверть всего монетного металла в Европе составлял никель. Однако уже давно было замечено, что кассирши, имевшие дело с большим количеством монет, нередко заболевали экземой. Это была аллергическая реакция на содержащийся в монетах никель. Подвержены такой аллергии чаще всего женщины. Поэтому в новых монетах никеля сравнительно немного.

Сплавы и технология производства самых крупных евромонет были разработаны финскими специалистами. В 1998 году был подписан договор о намерениях между монетным двором Финляндии и финской компанией «Оуто-кумпу», названной по одноименному городу и меднорудной провинции в Финляндии, где находятся богатые залежи медно-никелевых сульфидных руд. Металлургические заводы компании расположены в городе Пори на западном побережье страны; они снабжают заготовками для чеканки монетные дворы по всему миру, вплоть до Таиланда и Тайваня.

Договор предусматривал такую технологию производства монет номиналом 1 и 2 евро, которая обеспечивала бы невозможность подделки никакой другой компанией. Для этого монеты решено было делать из двух компонентов, причем использовалась особая технология выплавки металлов компанией «Оутокумпу» и «ноу-хау» монетного двора по технике соединения двух компонентов монет и их чеканки. Совместную продукцию в виде заготовок для монет было решено предоставить тем европейским странам, которые самостоятельно не могли обеспечить производство, отвечающее требованиям безопасности.

Для монет достоинством 10, 20 и 50 центов, как альтернатива стандартному медно-никелевому, было решено использовать сплав, названный «скандинавским золотом» (Nordic Gold). Он был разработан компанией «Оутокумпу» задолго до введения евро по заказу шведского монетного двора, который с тех пор чеканит из него десятикроновые монеты. Активное участие в этой работе приняла Марианн Сундберг (Mariann Sundberg), директор Скандинавской ассоциации по изучению меди и ее сплавов.

Новый сплав должен был удовлетворять нескольким требованиям: во-первых, быть похожим на золото и не темнеть со временем; во-вторых, быть ковким и пригодным для чеканки монет; в-третьих, быть устойчивым к истиранию при эксплуатации и, наконец, в-четвертых, не вызывать аллергических реакций. Было перепробовано несколько различных сплавов; испытывали, насколько они устойчивы к разным материалам и веществам, включая пот.

Наконец, остановились на комбинации, которая удовлетворяла всем условиям. Действительно, монетки выглядят точь-в-точь как золотые и не теряют своего вида в течение долгого времени. И здесь меди отведена ведущая роль: ее в сплаве 89%, остальное — алюминий и цинк (по 5%) с добавкой олова (1%). Из этого сплава делают заготовки для чеканки монет в виде узкой ленты. Такую ленту затем легко прокатать до нужной толщины.

Для первоначального выпуска в обращение в 12 странах новых евромонет потребовалась отчеканить их в количестве 80 миллиардов! О масштабах производства говорят следующие данные. Масса только самых мелких монет номиналом 1, 2 и 5 центов составила 150 тыс. тонн, общая масса всех монет — 320 тыс. тонн! Только олова потребовалось полторы тысячи тонн, а меди на все монеты было заготовлено примерно 180 тыс. тонн — это 2% всего потребления меди в Европе. Не удивительно, что заготовки кружков для последующей чеканки монет изготовлялись на нескольких заводах по всей Европе. На других заводах полным ходом шла переработка старых монет, изъятых из обращения. Это дало около 85 тыс. тонн меди, наряду с другими металлами.

Монеты самого большого достоинства — биметаллические. В России познакомились с монетами этого типа в 1991 году, когда впервые в нашей стране на Ленинградском и Московском монетных дворах были отчеканены биметаллические, т. е. состоящие из двух разных металлов, десятирублевые монеты (рис. 1).

Потом появились аналогичные монеты в 50 и 100 руб., но из-за инфляции их изготовление стало стоить намного дороже номинала, и эти монеты исчезли. Сейчас у нас чеканят биметаллические юбилейные и памятные монеты (также десятирублевые). Впервые же биметаллические монеты достоинством 500 лир появились в Италии в 1982 году (рис. 2).

Такие монеты не только красивы, их еще очень трудно подделать. Серединка итальянских монет была из алюминиевой бронзы (медь 92%, алюминий 6%, никель 2%), круговое кольцо — стальным. Евро «устроены» иначе: центральная часть у них никелевая, и потому она слабо притягивается даже очень сильным магнитом. Но так как никель может вызвать на руках экзему, он плакирован сплавом, содержащим 75% меди; остальное — никель (для монет в 1 евро) или 20% цинка и 5% никеля (для монет в 2 евро). Внешнее кольцо этих монет по составу «антисимметрично» внутреннему: 75% меди, 20% цинка, 5% никеля для 1 евро, 75% меди, 25% никеля для 2 евро. Оба сплава немагнитные.

Интересна форма монет. Здесь дизайнеры учли пожелания слабовидящих, так что монеты близкого диаметра отличаются не только толщиной и массой, но и формой ободка. Так, на 20-центовых монетах вдоль ребра имеется семь углублений.

Несмотря на принятые меры защиты, подделывают и евромонеты, и евробанкноты. Так, в октябре 2005 году в Венгрии поймали изготовителей фальшивых евромонет. В результате операции венгерской полиции неподалеку от Будапешта был обнаружен подпольный монетный двор, на котором чеканились фальшивые монеты достоинством в 1 и 2 евро. Это был первый случай обнаружения фальшивых евромонет с момента введения евро в 2002 году.

Илья Леенсон,

канд. хим. наук, доцент Высшего химического колледжа РАН

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