Евромонеты: с чего начинались

Первые евромонеты появились в обращении в начале января 2002 года в 12 странах Евросоюза. Тогда в «еврозону» входили Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Испания, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия и Франция. Три «карликовые страны» — Ватикан, Монако и Сан-Марино, не входящие в ЕС, но тесно связанные с ним экономически, получили право отчеканить небольшим тиражом собственные монеты. Однако задолго до нашего времени, начиная с Римской империи, предпринимались попытки унифицировать необычайно разношерстную и сложную денежную систему европейских стран. Разных монетных систем было так много, что обмен денег становится настоящей профессией. Первый, довольно ограниченный, проект введения единой денежной системы в Европе был предложен в Средние века правительством города Гента (Фландрия). Предлагалось объединить в единую монетную систему Францию, Англию, Фландрию и герцогство Брабант. В 1469 году в бельгийском городе Брюгге состоялось совещание финансистов, на котором обсуждалось соотношения стоимости монет разных стран. В совещании приняли участие также монархи Карл Смелый (Бургундия), Людовик XV (Франция) и Эдуард IV (Англия). Никаких результатов их встреча не дала. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь во второй половине ХХ века.

В марте 1957 года Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Франция и ФРГ подписали в Риме договор о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС), или, как его тогда называли, «Общего рынка». В 1973 году к договору присоединились Великобритания, а в последующие годы — Австрия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Португалия, Швеция и Финляндия. В 1969 году было предложено ввести внутри стран «Общего рынка» единую денежную систему. Европейская бюрократия славится своей неспешностью. Разработка данного проекта началась только в 1978 году. И уже в 1992 году в нидерландском городе Маастрихте был подписан договор о создании Европейского экономического и валютного союза. В текст договора неоднократно вносились изменения; последний раз — в Лиссабоне в 2007 году.

По первоначальному плану предусматривалось введение в качестве общей европейской валюты экю (ECU — сокращение от англ. European Currency Unit). Сначала в виде безналичной валюты с последующим выпуском в обращение банкнот и монет. Безналичный экю когда-то довольно успешно конкурировал в Европе с американским долларом. В ряде европейских стран выпускались «пилотные» монетовидные жетоны — для коллекционеров. На их гурте иногда помещали надпись о том, что этот жетон не является официальной монетой и не может служить платежным средством (рис. 1, 2).

А каталонцы очередной раз показали Мадриду свое стремление к независимости (рис. 3).

Наиболее осторожно поступили в ФРГ: на выпущенных в этой стране экю не было номинала (рис. 4).

Однако в ряде стран монеты экю были некоторое время законным платежным средством! Так, например, в Бельгии в 1987 году поспешили отчеканить серебряные и золотые монеты номиналом 5 и 50 экю, посвященные 30-летию Римского договора. На них изображен император Карл V (рис. 5).

Во Франции тоже, видимо, были уверены, что экю вот-вот введут в обращение во всех странах ЕС. И на своих монетах они «для удобства» указывали двойной номинал — в старых франках и в новых экю (рис. 6).

Однако финансисты ряда европейских стран явно поспешили: название новой валюты нравилось далеко не всем членам ЕС. И это понятно — ведь слово «экю» прочно связано с Францией: так же называлась первая золотая французская монета с изображением королевских лилий на фоне щита (франц. écu — гербовый щит). Чеканка экю началась при Людовике IX в 1266 году и продолжалась несколько столетий. Герой Александра Дюма Д’Артаньян носил такие монеты в своем кошельке (рис. 7).

Говорят, что по поводу «экю» особенно возражали немцы — возможно, из-за неприятных ассоциаций: по-немецки Ekel — отвращение, мерзость, гадость, du Ekel! — гадина! (Любопытно, что примерно в те же годы в Германии «не пошел» британский автомобиль с красивым названием Silver Mist: англичане не учли, что по-немецки Mist — не романтическая дымка, а заурядный навоз.) Так или иначе, «не пошел» и экю, и сейчас об этой денежной единице мало кто помнит: экю давно уступил место евро, и это название никаких «национальных» ассоциаций не вызывало.

До конца 2001 года платежи в евро проводились в безналичной форме. Подержать же в руках новые банкноты и монеты жители 12 европейских стран впервые смогли 15 декабря 2001 года, когда начался обмен старых денежных знаков на новые. А уже 1 января 2002 года в обращение поступило около 15 млрд банкнот и 80 млрд монет, заменив национальные денежные единицы. От своих национальных валют в пользу евро решили отказаться Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия и Франция. К настоящему времени евро ввели 19 стран из 28, входящих в Европейский союз. Помимо «пионерской дюжины», к ним относятся Кипр (с 2008 года), Латвия (с 2014 года), Литва (с 2015 года), Мальта (с 2008 года), Словакия (с 2009 года), Словения (с 2007 года), Эстония (с 2011 года). Возможно, не последнюю роль в стремлении присоединиться к еврозоне играет значительное укрепление евро после его введения относительно доллара. Так, если в середине мая 2002 года 1 евро соответствовал примерно 0,9 доллара, то летом того же года евро догнал доллар, к началу 2003 года заметно его перегнал и продолжал укрепляться. Правда, со значительными колебаниями. Так, в начале 2004 года соотношение евро/доллар было уже 1,28, а в конце декабря — 1,36! В течение 2005 года это соотношение колебалось в пределах 1,19–1,35. На середину мая 2018 года отношение составляло 1,18.

Интересно, что некоторые страны, не входящие в еврозону (Великобритания, Дания, Швеция) чеканят, хотя и неофициально, памятные евромонеты. Некоторые страны, в числе которых Андорра, Черногория и Косово, приняли евро в качестве своей валюты в одностороннем порядке, хотя они не входят в состав ЕС и не имеют права выпускать такие деньги.

Обмен старой валюты на новую привел к ряду курьезов. Когда в обращение ввели евро и объявили обмен старых денег на новые, один француз из города Марманда (он расположен примерно в 70 км к юго-востоку от Бордо) пришел в свой банк с тачкой денег. Оказывается, он десять лет копил двухфранковые монеты (рис. 12) и, узнав о введении новой валюты, решил произвести обмен. Банковским служащим потребовалось всего 15 минут, чтобы пересчитать все монеты, которых оказалось на сумму 10 тыс. франков (около 1900 долларов) или 5 тыс. монет. Масса одной такой монеты 7,5 г, значит, в банк для обмена было предъявлено 37,5 кг денег! Если принять, что один человек может пересчитать за минуту примерно 60 монет (по одной в секунду), то получается, что владелец тачки занял работой (хотя и недолгой) не менее пяти человек.

В тех странах, где новую валюту ввели с начала 2002 года, евро сравнительно быстро вытеснил национальные деньги. Уже к концу января жители Нидерландов первыми полностью вывели из обращения свой гульден — номинал, который просуществовал в Европе 776 лет. Ненамного отстали ирландцы, которые 9 февраля отказались от параллельного хождения евро и своей старой валюты (с 1928 года у них был в ходу британский фунт стерлингов, переименованный в 1979 году в пант — название, родственное нашему «понтировать»). А вскоре приказали долго жить и другие европейские денежные единицы, многие из которых имели многовековую историю. Так, первый франк был отчеканен в 1360 году, первое упоминание о марке относится к 857 году, а драхма была известна с VI века до н. э.!

Несколько слов о названии европейских денег. Еще Геродот в V веке до н. э. задавал вопрос о происхождении слова «Европа». Но до сих пор единого мнения по этому вопросу у лингвистов нет. Одни считают, что слово «Европа» происходит из семитских языков и означает «закат солнца». Действительно, Южная и Центральная Европа находятся к западу от Палестины. По другой версии «Европа» означает «широколикая» — символ полной луны и эпитет луны-богини. Сохранились архаические изображения жрицы-луны, восседающей на солнце-быке. В древнегреческой мифологии красавица Европа — дочь Телефассы и финикийского царя Агенора (Телефасса — один из древних эпитетов луны-богини). Принцессу Европу похитил Зевс, который принял вид белого быка и, переплыв Средиземное море, привез ее с Ближнего Востока на Крит, где она родила ему трех сыновей. Греческий остров Крит расположен уже в другой части света; она и получила название Европа. Таким образом, можно считать, что новоизобретение «евро» подчеркивает, что вся европейская цивилизация может считать себя наследницей античной Греции (рис. 13). Символ евро — греческая буква «эпсилон» с двумя параллельными поперечными линиями, символизирующими стабильность объединенной валюты. Правда, у математиков буква «эпсилон» всегда означала бесконечно малую величину, но европейцы, очевидно, за свои евро не боятся — и правильно делают.

Илья Леенсон,

канд. хим. наук, доцент Высшего химического колледжа РАН

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