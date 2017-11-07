150 лет советской копейке

Чем плоха вывеска сети «Столовая № 1» (рис. 1)? Тем, что на ней показан несуществующий объект: монета, по рисунку (с учетом изобразительных условностей) являющаяся советской копейкой образца 1961–1991 годов (рис. 2), но с датой «2003».

А чем лучше вывеска уже исчезнувшей сети универсамов «Копейка» (рис. 3)? На ней изображена современная российская копейка (рис. 4), которая ничему не противоречит.

Понятно, почему возникают такие анахронизмы — из желания увековечить на логотипе дату основания (аналогичные советские копейки с российскими датами присутствуют на логотипах газет «Копейка» из г. Ноябрьск и «Полезная копейка»). Российская копейка такой возможности не дает, дата на ней расположена не на той стороне, что номинал. Забавна ситуация с сетью аптек «Фармакопейка»: на некоторых вариантах логотипа за (отдаленную) основу взята советская монета (рис. 5, слева), на других — российская (рис. 5, справа).

История советской копейки начинается не сто лет назад, а в 1867 году, когда царь Александр II ввел новый образец медных монет, сохранившийся до революции 1917 года (рис. 6). Вес копеек составлял 3,28 г, диаметр — 21,6 мм. Их чеканили на Екатеринбургском («ЕМ» — «Екатеринбургская монета», до 1876 года) и Санкт-Петербургском («С.П.Б.») монетных дворах, в 1896–1898 годах в Бирмингеме (но с сохранением букв «С.П.Б.»), в 1899–1901 годах на заводе Розенкранца в Санкт-Петербурге. С переименованием Санкт-Петербурга в Петроград обозначение монетного двора исчезло совсем. Последние монеты такого типа были отчеканены в 1916 году; кто-то утверждает, что видел копейки с датой «1917».

РСФСР не чеканила медной монеты — инфляция сделала это занятие совершенно бессмысленным. В новосозданном СССР для чеканки сначала использовали старое царское оборудование, и первые советские копейки 1924– 1925 годов по весу и размеру совпадали с дореволюционными (рис. 7).

Однако медь была нужна для промышленности, и с 1926 года началась чеканка легких копеек из медно-алюминиевой бронзы (рис. 8). Их вес (ровно 1 г) и диаметр (15 мм) сохранился вплоть до распада СССР. Рисунок сначала был такой же, как и у тяжелых медных копеек; на аукционах встречается пробный вариант (рис. 9), но, видимо, это фантазия. У оборотной стороны он поменялся только после реформы 1961 года, а вот рисунок лицевой был существенно изменен в 1935 году (рис. 9); кроме того, после 1936 года с образованием и присоединением новых союзных республик изменялось число лент на гербе. Из-за этого иногда возникали ошибочные варианты, например очень редкая копейка 1957 года с шестнадцатью лентами вместо пятнадцати: в 1956 году Карело-Финская ССР была преобразована в Карельскую АССР, и лента с надписью на финском языке была убрана (рис. 10).

Во время Великой Отечественной войны, в 1942–1944 годах, копеек не чеканили. Сохранились лишь единичные копейки 1947 года с новым гербом, принятым 26 июня 1946 года: миллионы монет, отчеканенные на Ленинградском дворе, были отправлены в переплавку. Надежных сведений о том, почему так случилось, нет; в Интернете попадаются разнообразные истории, по большей части очевидно неправдоподобные (авторы путаются в числе лент на гербах). В мемуарах министра финансов А. Г. Зверева, изданных в 1973 году, говорится лишь следующее:

«Как известно, перед войной в СССР стало 16 союзных республик. Но на монете чекана 1937 года и позднее число витков ленты на колосьях Государственного герба СССР, обозначавших республики, вместе с нижней перевязью оставалось вплоть до 1946 года одиннадцать, так как в период войны не было подходящих условий для обновления штемпеля. <…> В Совнаркоме СССР не раз поднимался в то время вопрос о несоответствии монетного образца административно-политическому делению страны. Однако дальше разговоров дело не шло. Как-то в разгар войны состоялся обмен мнениями по этому поводу у И. В. Сталина. Отвечая на предложение изменить штемпель, В. М. Молотов сказал, что нет смысла; только после войны будет окончательно ясно, сколько у нас союзных республик. Кто-то негодующе воскликнул:

— Вы полагаете, что мы можем их частично потерять?

Сталин, вмешавшись, заметил с улыбкой:

— Давайте не будем сейчас гадать, жизнь сама покажет, какой образец понадобится.

Действительно, в 1948 году мы отчеканили монеты с 16-ленточными витками. Что касается денежной реформы 1947 года, о которой я расскажу ниже, то монета, датированная этим годом, не была выпущена в обращение».

Заметим, однако, что монетные штемпели воспроизводили государственный герб, так что вопрос был куда серьезнее, и поднят он был раньше: 3 сентября 1940 года. Секретариат Президиума Верховного Совета СССР принял решение о внесении изменений в герб, а Президиум Верховного Совета утвердил предварительный проект 3 марта 1941 года.

При подготовке реформы 1961 года было отчеканено много вариантов монет с разнообразными датами, в частности копейки с датой «1953» (рис. 11). По ним видно, как постепенно формировался вид новой советской копейки. Большой тираж монет нового образца был отчеканен в 1958 году, однако реформа отложилась, и они в основном были переплавлены, известны лишь единичные экземпляры (рис. 2).

В ходе реформы был проведен обмен денег в соотношении 10:1, тем самым одна копейка новыми деньгами равнялась десяти копейкам старыми. Реформе был посвящен мультфильм «Дорогая копейка» (рис. 12), сюжет которого состоял в том, что старая Копейка никому не нужна, а после переплавки новые Копейки строят города и запускают ракеты, на одной из которых улетает героиня со словами, что скоро за нее можно будет купить коробок спичек на Луне. Композитором мультфильма был Никита Богословский, одним из мультипликаторов — Вячеслав Котёночкин («Ну, погоди!»), а роли озвучивали, среди прочих, Эраст Гарин, Сергей Мартинсон и Георгий Вицин. Похожая по стилю карикатура была опубликована в журнале «Юность» (предположительно, 1961 года): подпись гласила: «С днем рождения дорогая Копейка!»

Мелкие номиналы не изымали из обращения и не обменивали, и потому старая копейка действительно подорожала в десять раз. Вопреки легендам, вряд ли на этом кто-то крупно нажился. Герои фильма 1992 года «Менялы», которые по сценарию пытались разменять шестьдесят тысяч рублей бумажными деньгами на мелкие монеты, в конечном счете должны были возить в легковом автомобиле шесть тонн металла.

Первые копейки Российской Федерации были выпущены в 1997 году. Их чеканили на Московском и Санкт-Петербургском монетных дворах из стали, покрытой мельхиором; они имели вес 1,5 г и диаметр 15,5 мм. С 2010 года копейки не чеканили из-за нерентабельности и отсутствия потребности в них, однако в 2014 году был отчеканен тираж, как утверждают, для точного перевода расчетов из гривен в рубли в аннексированном Крыму. Такие копейки при желании можно найти в продаже в газетных киосках и у разносчиков в электричках. В каталогах упоминаются также раритетные копейки 2011 и 2017 годов.

Наследниками советской копейки стали также украинская копійка (рис. 13; она обращается с 1996 года, однако самая ранняя дата на копейках итальянской чеканки — «1992»; в 1996 году копейки отчеканили на Луганском патронном заводе, а в 2000–2013 годах чеканили в Киеве); белорусская капейка (рис. 14; дата «2009» — это год чеканки в Кремнице (Литва), а введены в обращение эти монеты были в ходе реформы 2016 года); и азербайджанский qəpik (рис. 15; дата «2006» — австрийский чекан, «2011» — украинский чекан). Все их чеканят из стали; белорусские и азербайджанские — с медным покрытием; известны пробные украинские копейки с датами «1992», «1994», «1996» из самых разных металлов, от алюминия до серебра.

Но у советских копеек есть еще и другие родственники. На том же самом царском оборудовании и заготовках, что и первые советские копейки, для Монголии были отчеканены медные мунгу 1925 года (рис. 16).

В 1934 году на Ленинградском монетном дворе были отчеканены копейки для Тувы, которая была тогда независимым государством; они обращались до 1944 года (рис. 17). В СССР в обращении часто попадались болгарские стотинки, не отличавшиеся от копеек ни весом, ни размером и имевшие сходный рисунок, — в 1951 году их отчеканили на Ленинградском монетном дворе (рис. 18), а с 1962 года чеканили в Софии (рис. 19).

М. Г.

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