Японская «суперфабрика прелести» поставляет первую продукцию

26 апреля произошло первое столкновение электронов и позитронов в коллайдере SuperKEKB. Он сооружен Организацией по изучению высокоэнергетических ускорителей (Kō Enerugī Kasokuki Kenkyū Kikō, сокр. KEK) в японском городе Цукуба (префектура Ибараки). Детектор Belle-II, установленный в точке столкновения пучков, зарегистрировал процесс аннигиляции материи и антиматерии, в результате которой образовались новые частицы, в том числе содержащие пары b-кварков и анти-b кварков.

Новый суперколлайдер создан за семь лет ремонта и модернизации ускорительного комплекса коллайдера KEKB. Масса установки — 1400 т. На данный момент SuperKEKB является мировым лидером по светимости среди всех коллайдеров на нашей планете. За 10 лет работы планируется зарегистрировать более 50 млрд событий, содержащих пары B-мезонов и анти-B мезонов, что в 50 раз превышает набор данных проекта KEKB/Belle.

Одна из главных задач коллайдера — исследование процессов рождения прелестных кварков и их редких распадов в поисках отклонений от Стандартной модели и изучения нарушений CP-симметрии.

CP-симметрия — это произведение двух симметрий: C — зарядовое сопряжение, которое превращает частицу в ее античастицу; и P — четность, которая создает зеркальное изображение физической системы. Новый эксперимент позволит проверить теории космологии, которые пытаются объяснить преобладание материи над антиматерией в нашей Вселенной.

Открытие нарушения CP-симметрии в 1964 году в процессах распада нейтральных каонов было отмечено Нобелевской премией по физике 1980 года (Джеймс Кронин и Вэл Фитч). Предсказанные теорией Кобаяси и Масукавы различия свойств B-мезонов и анти-B мезонов, включая прямое нарушение CP-симметрии, были открыты в результате экспериментов BaBar и Belle в 2002–2007-м, увенчанных Нобелевской премией по физике 2008 года.

Детектор Belle-II был спроектирован и построен международной коллаборацией более 750 ученых из 25 стран. Ряд ключевых элементов детектора создан российскими специалистами.

«Я с нетерпением предвкушаю, как результаты эксперимента Belle II помогут человечеству понять природу нашей Вселенной. Мы благодарны всем, кто принимал участие в проекте», — заявил профессор Ямаути Масанори, генеральный директор Организации по изучению высокоэнергетических ускорителей.

Подробнее о поисках эффектов «новой физики» за рамками Стандартной модели можно прочесть в интервью Ольги Орловой с академиком РАН Михаилом Даниловым, опубликованном в ТрВ-Наука [2].

А. О.

1. Electrons and Positrons Collide for the first time in the SuperKEKB Accelerator.

2. В поисках новой физики: фабрики прелести и очарования // ТрВ–Наука № 246 от 30.01.2018.

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