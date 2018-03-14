Игорь Прокопенко ответит в суде на иск от Антона Первушина

Писатель и историк космонавтики Антон Первушин подал в суд на тележурналиста и заместителя генерального директора РЕН ТВ Игоря Прокопенко. Причиной для иска послужило использование фрагментов из интервью Первушина в псевдонаучной книге Прокопенко. Истец считает, что его авторские права нарушены, а репутации нанесен ущерб.

Название канала РЕН ТВ стало в научной среде нарицательным. Этот канал не без оснований считают рупором российской лженауки. Ученые, по незнанию попавшие в «лапы» журналистов РЕН ТВ, затем с удивлением обнаруживают себя в передачах, пропагандирующих очевидную лженауку. После чего, ощущая свою полную беспомощность перед журналистским произволом, зарекаются иметь дело с телевидением вообще. Тележурналист Игорь Прокопенко – лицо лженаучных передач канала. Его передача «Самые шокирующие гипотезы», в которой была представлена «теория плоской Земли», вызвала сильный негативный резонанс среди образованных людей. Но Игорь Прокопенко не только тележурналист, но и очень плодовитый писатель. Суммарный тираж его книг в издательстве «Эксмо» уже давно перевалил за полмиллиона экземпляров. Книги Прокопенко с кричащими заголовками «Битва цивилизаций», «Тайны пришельцев», «Теории заговоров» и др. вы можете увидеть в любом книжном магазине страны.

Возможно, в ближайшее время в России появится очень полезный прецедент. Научный журналист, писатель и историк космонавтики, член Союза писателей Санкт-Петербурга Антон Первушин подал в суд на Игоря Прокопенко и на сеть книжных магазинов «Буквоед». Дело в том, что фрагменты интервью Антона Первушина попали в передачу «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко», а затем были опубликованы в четырех книгах Прокопенко «От древних цивилизаций до наших дней», «Тайны древних цивилизаций», «Солнце, Луна, Марс» и «Тайны космоса». Сделано это было без ведома Антона Первушина, а сами высказывания, по мнению Первушина, обрезаны и помещены в такой контекст, будто бы уважаемый историк космонавтики поддерживает конспирологические идеи «лунного заговора», которых он на самом деле вовсе не разделяет. Антон Первушин возмущен и требует компенсации морального вреда и нарушения авторских прав, а также изъятия книги из продажи. Судебное заседание назначено на 11 апреля.

Вот комментарий самого Антона Первушина: «Я крайне возмущен использованием моего интервью в контексте фильма, призванного утвердить теорию «лунного заговора». При подготовке к интервью меня заверили, что оно будет использовано в научно-популярном фильме, в котором рассказывается о современных научных исследованиях в области изучения космоса. Я всегда охотно соглашаюсь на участие в подобных интервью. Меня ввели в заблуждение, ведь если бы съемочная группа честно сообщила, что фильмы будут посвящены пропаганде теории «лунного заговора» и различным спекуляциям вокруг аномальных явлений, то я отказался бы от участия в съемках. Создатели фильма пошли на преднамеренный обман с целью получения интервью, которое они представили в свете, выгодном для утверждения лженаучных теорий. Таким образом, мне и моей репутации нанесен ущерб, причем не только в формате телевизионного интервью, но и в формате недобросовестного цитирования фрагментов интервью в четырех книгах авторства И.С.Прокопенко».

Если Антон Первушин выиграет суд, это будет хороший пример для других представителей научного сообщества, пострадавших от недобросовестных журналистов. Надо добавить, что в книгах Игоря Прокопенко используются фрагменты высказываний многих десятков российских ученых. Можно предположить, что многие из них и не подозревают об этом факте.

Истца поддерживает научно-просветительский портал АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ. Напомним, что редактор портала Александр Соколов дважды ходил на съемки передач Игоря Прокопенко, по итогам которых опубликовал разоблачительные ролики на Youtube. Портал АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ и фонд Эволюция – учредители антипремии «Почетный академик ВРАЛ» за вклад в российскую лженауку. Финалистом этой премии в 2017 году стал Игорь Прокопенко.

Иск стал возможен благодаря содействию Петра Талантова.

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