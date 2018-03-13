«Диссернет» назвал лауреатов своей журнальной антипремии

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12 марта 2018 года «Диссернет» представил свой итоговый доклад, посвященный российским научным журналам и публикационной этике. Затем Лариса Мелихова, Андрей Заякин, Андрей Ростовцев и Михаил Гельфанд, сооснователи «Диссернета», назвали восемь антигероев «Диссеропедии российских журналов» 2017 года. Их полный список мы публикуем ниже.

Всем горе-лауреатам достались фигурки хищных динозавров.  К сожалению, никто из нарушителей публикационной этики на получение журнальной антипремии не явился. Видеозапись презентации доклада и церемонии объявления «победителей» будет опубликована позднее.

Лариса Мелихова, Андрей Заякин, Андрей Ростовцев и Михаил Гельфанд назвали лауреатов антипремии «Диссернета»

Лариса Мелихова, Андрей Заякин, Андрей Ростовцев и Михаил Гельфанд назвали лауреатов журнальной антипремии «Диссернета»

Журнал «Экономические науки» оказался изданием с максимальным количеством некорректных публикаций (117).

Журнал «Экономические науки»

Журнал «Экономические науки»

Журнал «Публичное и частное право» стал изданием с худшей ретракционной политикой (16 отказов).

Журнал «Публичное и частное право»

Журнал «Публичное и частное право»

Журнал «Образование. Наука. Научные кадры» был назван изданием с наибольшим количеством «диссероделов» (27).

Журнал «Образование. Наука. Научные кадры»

Журнал «Образование. Наука. Научные кадры»

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия Гуманитарные науки» стал изданием с максимальным количеством видов нарушений этики научных публикаций (12).

Журнал «Современная наука»

Журнал «Современная наука»

Самым массовым редактором был назван академик РАН, зам. директора Института народнохозяйственного прогнозирования Борис Николаевич Порфирьев.

Борис Порфирьев на сайте «Диссернета»

Борис Порфирьев на сайте «Диссернета»

Приз «Редактору-плагиатору» достался Цыренову Даши Дашанимаевичу, доценту Бурятского госуниверситета.

Даши Цыренов в раскраске «Диссернета»

Даши Цыренов в раскраске «Диссернета»

Ректором-героем журнального проекта «Диссернета» с наибольшим количеством некорректных публикаций стал ректор Тамбовского госуниверситета  Владимир Юрьевич Стромов.

Владимир Стромов на сайте «Диссернета»

Владимир Стромов на сайте «Диссернета»

Директором-героем журнального проекта «Диссернета» с наибольшим количеством некорректных публикаций был назван директор Пятигорского медико-фармацевтического института (филиала ВолГМУ) Всеволод Леонидович Аджиенко.

Всеволод Аджиенко на сайте «Диссернета»

Всеволод Аджиенко на сайте «Диссернета»

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