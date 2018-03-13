«Диссернет» назвал лауреатов своей журнальной антипремии

12 марта 2018 года «Диссернет» представил свой итоговый доклад, посвященный российским научным журналам и публикационной этике. Затем Лариса Мелихова, Андрей Заякин, Андрей Ростовцев и Михаил Гельфанд, сооснователи «Диссернета», назвали восемь антигероев «Диссеропедии российских журналов» 2017 года. Их полный список мы публикуем ниже.

Всем горе-лауреатам достались фигурки хищных динозавров. К сожалению, никто из нарушителей публикационной этики на получение журнальной антипремии не явился. Видеозапись презентации доклада и церемонии объявления «победителей» будет опубликована позднее.

Журнал «Экономические науки» оказался изданием с максимальным количеством некорректных публикаций (117).

Журнал «Публичное и частное право» стал изданием с худшей ретракционной политикой (16 отказов).

Журнал «Образование. Наука. Научные кадры» был назван изданием с наибольшим количеством «диссероделов» (27).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия Гуманитарные науки» стал изданием с максимальным количеством видов нарушений этики научных публикаций (12).

Самым массовым редактором был назван академик РАН, зам. директора Института народнохозяйственного прогнозирования Борис Николаевич Порфирьев.

Приз «Редактору-плагиатору» достался Цыренову Даши Дашанимаевичу, доценту Бурятского госуниверситета.

Ректором-героем журнального проекта «Диссернета» с наибольшим количеством некорректных публикаций стал ректор Тамбовского госуниверситета Владимир Юрьевич Стромов.

Директором-героем журнального проекта «Диссернета» с наибольшим количеством некорректных публикаций был назван директор Пятигорского медико-фармацевтического института (филиала ВолГМУ) Всеволод Леонидович Аджиенко.

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